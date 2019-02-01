طائرة أمريكية نقلتهم.. الجزائر تتسلم داعشيين من سوريا

تسلمت السلطات الأمنية الجزائرية 29 "إرهابيا" ينحدرون من ولايات مختلفة تمّ اعتقالهم في سوريا. ونقل موقع "النهار أولاين" الجزائري في تقرير نشر الأحد (24 مارس/آذار)، أن أربع نساء وستة أطفال كانوا ضمن المرحلين من سوريا.

ووصف التقرير أن المرحلين "إرهابيون ظلوا لسنوات طويلة ينشطون ضمن مناطق النزاع في سوريا تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

واستنادا على مصادر أمنية، ذكر التقرير أن المرحلين نقلوا في 18 آذار/ مارس الجاري على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، حطت بمطار هواري بومدين.

وحسب المصادر، كان في انتظار الطائرة عناصر من جهاز المخابرات الجزائرية، لافتة الى أن الإرهابيين الموقوفين جرى تسليمهم من طرف ضباط أمريكيين لنظرائهم في الأمن الجزائريين ليتم اقتيادهم للتحقيق.

وتطمح الجزائر أن تساعد التحقيقات في الكشف عن شبكات الدعم والتجنيد والتمويل الموالية لـ"داعش" داخل البلاد، إلى جانب الكشف عن تجنيد جزائريات، في إطار ما يسمى بـ "جهاد النكاح".

و.ب/ م.س (د ب أ، "النهار أولاين")