 طائرة أمريكية نقلتهم.. الجزائر تتسلم داعشيين من سوريا | أخبار | DW | 24.03.2019

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أخبار

طائرة أمريكية نقلتهم.. الجزائر تتسلم داعشيين من سوريا

تسلمت السلطات الجزائرية 29 "إرهابيا" كانوا يقاتلون تحت لواء "داعش" في سوريا. عملية التسليم لعبت فيها الولايات المتحدة دورا.

USS Makin Island | Rückzug von US-Truppen aus Syrien angekündigt (imago/ZUMA Press/D. Morgan)

صورة من الأرشيف

تسلمت السلطات الأمنية الجزائرية 29 "إرهابيا" ينحدرون من ولايات مختلفة تمّ اعتقالهم في سوريا. ونقل موقع "النهار أولاين" الجزائري في تقرير نشر الأحد (24 مارس/آذار)، أن أربع نساء وستة أطفال كانوا ضمن المرحلين من سوريا.

ووصف التقرير أن المرحلين "إرهابيون ظلوا لسنوات طويلة ينشطون ضمن مناطق النزاع في سوريا تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)".

واستنادا على مصادر أمنية، ذكر التقرير أن المرحلين نقلوا في 18 آذار/ مارس الجاري على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، حطت بمطار هواري بومدين.

وحسب المصادر، كان في انتظار الطائرة عناصر من جهاز المخابرات الجزائرية، لافتة الى أن الإرهابيين الموقوفين جرى تسليمهم من طرف ضباط أمريكيين لنظرائهم في الأمن الجزائريين ليتم اقتيادهم للتحقيق.

وتطمح الجزائر أن تساعد التحقيقات في الكشف عن شبكات الدعم والتجنيد والتمويل الموالية لـ"داعش" داخل البلاد، إلى جانب الكشف عن تجنيد جزائريات، في إطار ما يسمى بـ "جهاد النكاح".

و.ب/ م.س (د ب أ، "النهار أولاين")

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  • Deutschland Algerien Sellal bei Merkel PK

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    طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".

  • default

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.

  • Türkei Konflikt und Gewalt in Diyarbakir

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.

  • Balkan Flüchtlinge

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.

  • Bildergalerie Flüchtlingsunterbringung in Deutschland

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.

  • default

    تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"

    بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.

    الكاتب: هـ.د


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بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة. (29.02.2016)  

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