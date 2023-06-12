طائرات مسيرة ومقاتلات.. أي سلاح يُهيمن على سماء المستقبل؟

لا يتعين على سكان بعض المدن ألمانية الاستغراب عند سماع دوي اختراق الصوت إذ أن الأمر برمته يرتبط بالمناورات الجوية الأكبر في تاريخ حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي بدأت في ألمانيا بهدف تحسين أنظمة الدفاع الجوية للدول الأوروبية الأعضاء في الحلف والوقوف على جاهزية الردع ضد معتدين محتملين مثل روسيا.
وتهدف المناورات الجوية الجارية والتي تقوم على استخدام موارد معقدة ومكلفة مثل المقاتلات التلقيدية، إلى تنفيذ عمليات جوية معقدة ناجحة، ، لكنها في المقابل تقف على الطرف النقيض من الحرب الجارية في أوكرانيا منذ أن بدأت روسيا توغلها العسكري في أراضي جارتها الغربية في فبراير/ شباط العام الماضي.
ففي المعارك بأوكرانيا، يجرى استخدام طائرات مسيرة رخيصة محملة بقنابل يدوية لاستهداف خطوط العدو في تذكير للاستخدام المبكر لهجمات محمولة جوا إبان الحرب العالمية الأولى عندما كان الطيارون يلقون متفجرات من طائراتهم بأيديهم.
ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل تنفذ الطائرات المسيرة مهام انتحارية في الحرب الروسية بأوكرانيا فيما يعد رصد هذه المسيرات صعبا سواء على الأرض أو في السماء.
وفي مقابلة مع DW، يقول توربين شوتس، الزميل والمتخصص في شؤون الأمن والدفاع بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية، إن طرفي الحرب في الحرب الجارية في أوكرانيا "يبدو أنهما غير قادرين على تحقيق التفوق والهيمنة الجوية".
أوكرانيا.. تحذير وحالة للدراسة
قبل الحرب، كان سلاح الجو الأوكراني صغيرا وغير متطور، فيما يعتمد في الوقت الراهن على الأسلحة التي ترغب الدول الغربية الحليفة في تقديمها إليه.
أما في المقابل، فإن القوات الجوية الروسية تبدو على الورق مخيفة، لكنها فشلت حتى الآن في تحقيق أقصى استفادة من المزايا العددية والتقنية التي تمتلكها.
المناورات الجوية الأكبر في تاريخ حلف شمال الأطلسي في الأجواء الالمانية
فرغم أن روسيا مازالت قادرة على إطلاق صواريخ عالية السرعة قد تفوق سرعة الصوت، إلا أن كلا الجانبين قد لجأ إلى حلول جاهزة قد تكون ارتجالية أكثر من كونها استراتيجية مما جعل الكثير من المراقبين العسكريين في أوروبا والغرب يتساءلون حيال تأثير ذلك على الحروب المستقبلية.
عطفا على تساؤلات حيال جدوى التدريبات والتكنولوجيا الجوية المكلفة أمام مجموعة من طائرات مسيرة تحلق على مدى منخفض فضلا عن أنها رخيصة الثمن ويمكن اقتناؤها بسهولة.
ويُضاف إلى كل ذلك الهجمات الإلكترونية بما في عمليات التشويش.
وتعد القوة الجوية الكبيرة والساحقة ركيزة أساسية في استراتيجية الحرب الأمريكية وحلفائها مع ضمان التفوق والهيمنة الجوية فيما افتقر طرفا الحرب على منظومات دفاع جوي قوية وأيضا طائرات قتالية متقدمة يقودها طيارون تلقوا تدريبات جيدة لتحقيق الهيمنة على السماء.
ويرى توربين شوتس، الذي يعد من المتشككين في سلاح الطائرات المسيرة، أن هذا النوع من الهيمنة قد لا يكون جزءا من أي نزاع مستقبلي بشكل مطلق، لكنه قال إن أي خصم على نظير الناتو يمكنه أن يضاهي معدات وعمليات الحلف.
ويضيف أن هذا يمثل "سببا إضافيا في تعزيز العمل المشترك وتمركز أصول الناتو في ألمانيا والحصول على تدابير صحيحة".
لكن الولايات المتحدة قد تجد مع حلفائها أن الإنفاق الكبير بمليارات الدولارات على تعزيز قدرات جوية عالية التقنية غير فعال.
التكييف مع الأسلحة الحديثة
بدوره، يقول الناطق باسم القوات الجوية الألمانية في مقابلة مع DW إن صد الهجمات التي تشنها الطائرات المسيرة "ممكن بمجموعة متنوعة من التشكيلات"، من المدى القصير إلى المدى الطويل حيث يقع صد الهجمات التي تتم على ارتفاعات منخفضة في المقام الأول على عاتق القوات البرية.
ورغم أن الجيش الروسي قد برهن فعالية في القتال أقل مما كان متوقعا، إلا أن عقيدة الحرب الروسية أظهرت مخاوف من غياب التوافق بين التهديدات التي تواجهها والمواد المتاحة لصدها.
فبعد وقت قصير من اندلاع الحرب، تعهدت ألمانيا بتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية ليس فقط للدفاع عن الأراضي الألمانية، فحسب، وإنما عن الأراضي الأوروبية أيضا وعلى نطاق أوسع، لكن هذا الأمر سوف يتطلب زيادة هائلة في تمركز وانتشار المعدات العسكرية.
وفي هذا السياق، يقول بن هودجز، وهو جنرال أمريكي متقاعد كان قد قاد في السابق القوات البرية الأمريكية في أوروبا،"لم يكن لدينا دفاع جوي وصاروخي متكامل وكاف ضد أي تهديد. كان قلقي قائما فقط على حقيقة مفادها أننا نمتلك القليل جدا من الأصول مثل بطاريات باتريوت".
ويضيف في مقابلة مع DW قائلا: "بعد أن رأيت أن الروس كانوا مستعدين لاستخدام أسلحة بملايين الدولارات بحرية ضد مبان سكنية قلت لنفسي يا إلهي! لسنا على استعداد حقا لأي هجوم جوي وصاروخي خطير".
ويشير الجنرال الأمريكي السابق إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تخوض حربا بدون حلفاء مثل ألمانيا، مضيفا أن هذا يعني أن التدريب المشترك يعد وسيلة ليس فقط لتعزيز الجاهزية والاستعداد لأي حرب وإنما أيضا للوقوف على "الحدود القانونية والتشغيلية لبعضنا البعض".
مناورات اير ديفندر لحلف الناتو على الاراضي الالمانية
لمن التفوق العسكري؟ للآلة أم للإنسان؟
ويضيف بأن الأمر "يتعلق على وجه التحديد بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة العسكرية خاصة وأن البلدان الأوروبية ليست جميعها حريصة على ذلك أو لديها سياسات تسمح بذلك".
فعلى سبيل المثال، مازالت ألمانيا مترددة في دمج الطائرات بدون طيار خاصة العسكرية في جيشها، لكن في المقابل تمتلك أسطولا متقادما من طائرات مقاتلة فيما جرى تخصيص أكثر من ثمانية مليارات يورو من خطة المائة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني، لشراء 35 طائرة من طراز إف-35 أمريكية الصنع القادرة على حمل أسلحة متنوعة من صواريخ موجهة جو جو وحتى حمل قنابل نووية.
ويؤكد المعسكر المؤيد للقوة الجوية التقليدية أن الطائرات المسيرة مازالت غير قادرة على التغلب على القدرات البشرية. ويشدد هؤلاء على أن الطائرات أكثر قوة مما يسمح لها بنقل معدلات وأسلحة إضافية أكبر، فضلا عن أنها أقل عرضة لأنواع شتى من الهجمات الإلكترونية بما ذلك عمليات التشويش التي يمكن أن ترصد الطائرات المسيرة وتعرقل تحليقها في السماء.
وقد يمزج الجيل القادم من عمليات القتال الجوي بين الوحدات التجريبية ووحدات التحكم الذاتي فيما يعد ذلك ركيزة عمل "منظومة القتال الجوي المستقبلي" الذي يعد مشروعا ألمانيا-فرنسيا تحت رعاية إيرباص.
من جانبه، يرى توربين أرنولد، الضابط في الجيش الألماني والزميل في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، أنه في ضوء وتيرة تطور التكنولوجيا والتباين للاستعداد العسكري، يتعين "تجنب استخلاص قواتنا (الناتو) استنتاجات متسرعة من الحروب السابقة والحالية كما هي الحال في أوكرانيا وسوريا وأرمينيا وأذربيجان".
وفي مقابلة معDW، يقول إن الدروس المستفادة "لا يمكن اكتسابها على أساس فردي. وحتى مع ظهور الذكاء الاصطناعي، فإن الطائرات بدون طيار لا تجعل الطائرات المقاتلة سلاحا عديم الفائدة، على الأقل ليس الآن".
وليام غلوكروفت / م. ع
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
بوتين يناقض نفسه ويبدأ الهجوم على أوكرانيا
بعد شهور من التوتر والجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط/ فبراير 2022، ما أسماه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وكان الكرملين قد سبق ونفى مراراً التقارير الغربية حول نية بوتين في غزو أوكرانيا. وقد بدأ الغزو واسع النطاق بضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ودخلت القوات البرية من الشمال من بيلاروسيا حليفة موسكو، ومن الشرق والجنوب.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
نزوح ملايين الأوكرانيين هرباً من الحرب
مع بداية الهجمات الروسية بدأت موجة نزوح الأوكرانيين من مناطق القتال. ونزح نحو 5.9 مليون شخص داخلياً بسبب الحرب الروسية العام الماضي. كما فر الملايين إلى خارج أوكرانيا، وفقاً لتقرير مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف (الخميس 11 مايو/ أيار 2023). ومعظم النازحين هم من النساء والأطفال وكبار السن وغير القادرين على القتال.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
محاولة فاشلة للسيطرة على العاصمة كييف
في غضون أيام، سيطرت القوات الروسية على ميناء بيرديانسك الرئيسي والعاصمة الإقليمية خيرسون القريبة من البحر الأسود، إضافة لعدة بلدات حول كييف في وسط شمال البلاد. لكن محاولتها السيطرة على كييف اصطدمت بمقاومة القوات الأوكرانية ومن ورائها الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي تحول إلى قائد حربي. وفي الثاني من نيسان/ أبريل 2022، أعلنت أوكرانيا تحرير منطقة كييف بأكملها بعد "الانسحاب السريع" للقوات الروسية.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
كليتشكو من نزال الملاكمة إلى قتال المعارك
هب الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم، فإضافة إلى القوات العسكرية كان هناك المتطوعون المدنيون من كافة الأطياف. هنا مثلاً بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية خلال تواجده على الأرض لمشاركة أهل بلده في صد الغزو الروسي. كما تطوع أيضاً شقيقه الأصغر وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو للقتال. كما وظّف الشقيقان شهرتهما لكسب التعاطف العالمي مع قضية بلدهما.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
توالي العقوبات الغربية على روسيا
اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود
وأعلنت دول غربية عديدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات عسكرية بالمليارات لأوكرانيا. فقدمت واشنطن أسلحة ومعدات في 2022 بقيمة 22.9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا، فيما حلت بريطانيا بالمركز الثاني خلال 2022 بمساعدات بقيمة 4.1 مليار يورو. أما ألمانيا فقدمت في العام نفسه 2.3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا عسكرياً.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
اتهامات بجرائم حرب مروعة في بوتشا
في بلدة بوتشا التي دمرتها المعارك، عُثر في الشوارع على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد. لاحقاً عُثر على جثث مئات المدنيين حمل بعضها آثار تعذيب في مقابر جماعية في المدينة الصغيرة الواقعة على مشارف كييف. وأثارت صور هذه المجازر المنسوبة لروسيا استياء الغرب والأمم المتحدة وتعددت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، رغم نفي موسكو.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال
في 21 أبريل/نيسان 2022، أعلن الكرملين دخول ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف. سمحت السيطرة على ماريوبول لروسيا بضمان التواصل بين قواتها من القرم والمناطق الانفصالية في دونباس. لكن حوالي ألفي مقاتل أوكراني واصلوا القتال متحصنين في متاهة مصنع آزوفستال تحت الأرض مع ألف مدني. قاوم المقاتلون حتى آخر طلقة. وقالت كييف إن 90% من ماريوبول دُمرت وقُتل فيها ما لا يقل عن 20 ألف شخص.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
يوم تاريخي في خيرسون
في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد
في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
الاستعداد لهجوم مضاد
في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
قتال طيلة شهور في باخموت
في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
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قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا
تضارب بشأن سقوط باخموت
وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).