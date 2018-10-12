طائرات المستقبل - سرع قياسية وأسعار في المتناول

قبل أسابيع كتبت الخطوط الجوية السنغافورية فصلاً جديداً في السفر جواً، فقد حلقت إحدى الطائرات التابعة لها من سنغافورة إلى مطار نيوارك المجاور لمدينة نيويورك في مدة وصلت إلى 17 ساعة وخمسين دقيقة من دون توقف، لتسجل بذلك رقماً قياسياً عالميا كأطول رحلة تجارية في العالم، وفق ما أشار إليه موقع صحيفة "usatoday".

وأعادت رحلات الخطوط الجوية القياسية، الحديث مجدداً عن مستقبل عالم الطيران، الذي من المتوقع أن يشهد تطوراً كبيراً يهم بالأساس قطع مسافات طويلة من دون توقف وفي مدد زمنية قياسية.

ويشير موقع صحيفة "مترو" إلى أن باحثين في شركة "Boom Supersonic" يعملون الآن على تطوير طائرة ستطرح في الأسواق بحلول 2025، يتوقع أن تطير من لندن إلى نيويورك في مدة لا تتجاوز ثلاث ساعة و 15 دقيقة، وأضاف الموقع البريطاني أن هذه الطائرة ستكون أسرع من طائرة الكونكورد، وأردف أن هذه الطائرة ستحتوي على 55 مقعداً وتوفر ظروفاً مريحة للغاية للمسافرين على متنها.

ونقل موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية عن مؤسس الشركة بليك سكول قوله "فكر للحظة في الأسر المنفصلة عن بعضها البعض بسبب الرحلات الطويلة"، وأضاف :"هذا ما جعلنا نحن كفريق من المهندسين والتقنيين أن نجتمع لغرض واحد يتمثل في جعل عالمنا أكثر سهولة بشكل كبير"، وأردف: "سعر التذاكر على هذه الرحلات سيكون مثل نفس سعر تذاكر اليوم. فهدفنا الأساسي هو جعل خدمتنا في متناول أي شخص يستعمل الطائرة".

في المقابل، لازالت بعض شركات الطيران تُعاني من إضرابات يقوم بها الموظفون احتجاجا على ظروف العمل ومطالبة بتحسين رواتبهم الشهرية. زيادة على ذلك، فقد أعلنت بعض شركات الطيران إفلاسها بسبب عجزها عن مواكبة التنافسية الكبيرة في مجال الطيران، الذي يتطور بشكل مُطرد للغاية.

ر.م/ ع.خ