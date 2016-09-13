قصص انسانية معبرة عن المهاجرين العرب في ألمانيا. برنامج "ضيف وحكاية" من DW عربية هو خلاصة تجارب شخصية بما فيها من مآس وأفراح، نجاحات وخيبات أمل.

يتناول برنامج "شيف وحكاية" قصص وجوه عربية تعيش في ألمانيا وتجربتها في الجمع بين ما تحمله من موروث ثقافي وعادات وتقاليد وبين ما وجدته في بلد المهجر. كيف أثرت في ألمانيا وكيف تأثرت بها. ما الذي جاء بهؤلاء إلى ألمانيا وكيف وصلوا إليها وما الذي تغير في حياتهم. برنامج "ضيف وحكاية" هو خلاصة تجارب شخصية بما فيها من مآس وأفراح، نجاحات وخيبات أمل تعكس طريقة التفاعل والتعامل مع ثقافة ومجتمع جديدين وتأثير ذلك على جذور العائلة العربية وثقافتها. حكايات وجوه سطعت في عالم الشهرة وأخرى انتهى بها الأمر خلف القضبان. حكايات أحلام كبيرة تحققت وأخرى تبحث فقط عن لقمة العيش.