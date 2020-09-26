ضياء سبع ـ أول لاعب إسرائيلي محترف في الدوري الإماراتي

كشف مصدر في نادي إمارة دبي "النصر دبي" لوكالة فرانس برس أن لاعب الوسط الهجومي ضياء سبع (27 عاما) المتحدر من أصول فلسطينية "في طريقه إلى دبي وسيجري الفحوص الطبية الروتينية قبل انضمامه إلى الفريق رسميا، بعدما تم الاتفاق مع اللاعب وناديه الصيني على كافة بنود العقد".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عقد سبع، القادم من غوانغجو ايفرغراند الصيني، سيكون لمدة 3 سنوات وسيحصل اللاعب على 3 ملايين دولار كراتب سنوي.

وعرض سبع صورة في حسابه على موقع إنستغرام وهو على متن طائرة على درجة رجال الأعمال، علق عليها "إلى دبي"، في تأكيد على أنه متوجها إلى الإمارات لتوقيع العقد مع النصر.

وجاء تعاقد النصر مع سبع عقب توقيع اتفاق تطبيع بين العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف آب/أغسطس الماضي.

ونشر افيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي عبر حسابه على تويتر صورة سبع وهو بالطائرة في طريقه لدبي، وعلق "لاعب كرة القدم الإسرائيلي ضياء سبع في طريقه إلى دبي للانضمام إلى فريق النصر الإماراتي ليصبح أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج (الاسم الذي يطلق على الدوري الإماراتي)".

كما رحب مغردون إماراتيون بالصفقة، وكتب فهد الحوسني "ضياء سبع أول لاعب إسرائيلي في دوري الخليج العربي خطوة ممتازة ونتمنى له كل التوفيق واهلا به في وطن التسامح".

وُلد ضياء سبع في بلدة مجد الكروم في الجليل الأعلى (شمال)، وترعرع في صفوف نادي شبيبة نيس طوبروك، قبل انتقاله إلى مكابي تل أبيب في موسم 2012، ثم تنقل بين عدة أندية إسرائيلية حتى وصل إلى اللعب ضمن منتخب إسرائيل، قبل أن ينتقل غوانغجو ايفرغراند الصيني في صفقة قدرت بخمسة ملايين يورو، ليصبح من أغلى اللاعبين الإسرائيليين.

ع.ج.م/أ.ح ( أ ف ب)