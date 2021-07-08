"ضفدع الزومبي".. نوع جديد يتواجد في منطقة الأمازون

"ضفدع الزومبي" هو الاسم الذي تم اختياره لنوع من الضفادع مكتشف حديثاً في غابات الأمازون، غير أن التسمية لا تتعلق إطلاقاً بشكل الضفدع كما أن العلماء قد أكدوا على أنه لن يعود إلى الحياة إذا استمرت أعمال تدمير الغابات.

يصف عالم الزواحف الألماني (خبير في البرمائيات والزواحف) رافايل إرنست تجربته في محاولة التعرف على ضفادع منطقة الأمازون كمشهد من فيلم رعب أو فيلم إثارة. وقال إرنست: "في الواقع، اخترنا هذا الاسم لأن الباحثين هم من يشبهون الزومبي عندما يخرجون الضفادع من باطن الأرض".

ففي العادة، تكون تلك البرمائيات البرتقالية المرقطة الصغيرة، التي يصل طولها إلى 40 ميلمتراً، نشطة في الليل، وتطلق أصواتاً خاصة لم تسمع من قبل، ويجب الحفر في الطين من أجل العثور عليها، ذلك أنها تختبئ تحت الأرض وعادة ما لا تخرج إلا عندما يهطل المطر.

عالم الزواحف الألماني رافايل إرنست

وعثر إرنست على هذا الضفدع بعد قضائه عامين في غابات الأمازون المطيرة في غويانا بأمريكا الجنوبية حيث كان يقوم بعمل ميداني لدراسات الدكتوراه. وكان هدفه الأساسي هو التحقيق في آثار فقدان التنوع البيولوجي الذي يسببه الإنسان من خلال التركيز على البرمائيات. وانضم لاحقاً إلى مجموعة باحثين دوليين لمعرفة المزيد عن الحيوان، فتبين له وجود ثلاثة أنواع مختلفة من الجنس نفسه، المسمى "سنابتورانوس".

وقال إنه في حالة البرمائيات ليس من الشائع مصادفة نوع جديد، ذلك أن البرمائيات من بين أكثر مجموعات الفقاريات المهددة بالانقراض، مضيفاً أن التدمير البيئي يؤثر في جميع جوانب الحياة في الأمازون، بما في ذلك ضفدع الزومبي، فإذا ما تغيرت ظروف موطنه، فإن ضفدع الزمبي لن يعود إلى الحياة.

تعد البرمائيات مثل ضفدع الزومبي من بين أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم

تهديدات متعددة

تعد غابات الأمازون المطيرة أكبر بقعة للتنوع البيولوجي في العالم، خاصة بالنسبة للبرمائيات. تأتي معظم أنواع البرمائيات المعروفة في العالم من المنطقة التي تضم أكثر من ألف نوع من الضفادع. ونظراً لأنها تتنفس من خلال جلدها، فإن البرمائيات شديدة الحساسية لنوعية المياه والتدهور البيئي، بما في ذلك المواد الكيميائية السامة، وتدمير الموائل، والتلوث، والأمراض.

مساكن بسيطة في غابة غويانا، حيث أمضى الباحثون حوالي أسبوعين في العمل الميداني

في حالة الأمازون، يؤكد إرنست أن هناك ضغطاً متزايداً ناتجاً عن العديد من الأنشطة البشرية - معظمها غير قانوني - مثل التعدين وقطع الأشجار والصيد الجائر ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، لا سيما في شمال البرازيل. وقال: "التهديدات متعددة وفوق ذلك، لدينا مشاكل تغير المناخ أيضاً".

ر.ض/ أ.ح