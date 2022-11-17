 ضغوط على الاتحاد الأوروبي لإقرار إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 15.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

ضغوط على الاتحاد الأوروبي لإقرار إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة!

مؤخرا قام المستشار النمساوي كارل نيهامر بزيارة لكل من السويد والدنمارك لتشكيل تحالف مع كوبنهاغن وستوكهولم. المطلوب هو الضغط على الاتحاد الأوروبي، من أجل تشديد قوانين الهجرة أكثر!

النمسا تشدد مراقبتها لحدودها لمواجهة تسلل مهاجرين بطرق غير قانونية

النمسا تشدد مراقبتها لحدودها لمواجهة تسلل مهاجرين بطرق غير قانونية

زار المستشار النمساوي كارل نيهامر (حزب الشعب النمساوي)، الدول الاسكندنافية يومي الخميس والجمعة الماضيين. وذكرت وكالة الأنباء النمساوية (APA) أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات مع حكومتي السويد والدنمارك. وكانت من بين أبرز القضايا التي تمحورت حولها اللقاءات، حديث زعماء الدول الثلاث عن تشكيل تحالف من أجل الضغط على بروكسل لتشديد قوانين الهجرة أمام الراغبين في القدوم إلى الاتحاد الأوروبي.

يوم الخميس 30 آذار/ مارس، التقى نهامر بنظيره السويدي رئيس الوزراء أولف كريسترسون من الحزب الليبرالي المحافظ المعتدل. يقود كريسترسون حكومة ائتلافية ويعتمد على الناخبين من اليمين المتطرف والديمقراطيين السويديين المناهضين للهجرة في أمر التصويت لصالحه في الانتخابات، إلى جانب حزبين آخرين من يمين الوسط، كما أن السويد تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وأوضح نيهامر في تغريدة نشرها عقب الزيارة أن "السويد بالنسبة لنا شريك مهم في  مكافحة الهجرة غير القانونية، كما أنها تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي". وعلق نهامر قائلاً "لقد توصلنا إلى إجراءات على المستوى الأوروبي ويجب الآن تنفيذ هذه الخطوات بسرعة".

التنسيق والعمل الجماعي

كانت سياسات الهجرة للحكومة السويدية، التي وصلت إلى السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ذات توجه يميني وسطي، وقد وعد كريسترسون بتوجه أكثر صرامة بشأن الهجرة من سابقيه من السياسيين. وقد كانت الهجرة والجريمة والاندماج موضوعات مركزية في مشروع حزبه، الذي فاز بعدد قياسي من المقاعد في الانتخابات، وصار ثالث أكبر حزب في البرلمان بما مجموعه 68 مقعدًا في البرلمان.

وفقًا لوكالة APA، تأمل فيينا وستوكهولم في التعاون بشكل أعمق في الموضوعات الاقتصادية، وكذلك التركيز على العمل سوية على تطوير سياسات الهجرة في أوروبا لمواجهة الوضع القائم. وقد التقى نيهامر برئيسة الوزراء الدنماركية الاشتراكية الديمقراطي ميتي فريدريكسن، التي تتحدث حكومتها أيضًا بحزم بشأن موضوع الهجرة.

وقام نهامر بنشر تغريدة مرفوقة بالصور من ذلك الاجتماع على حسابه على تويتر، قائلاً إن "شراكة قوية وموثوقة تربط البلدين. ونأمل في مواصلة هذا العمل على المستوى الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي".

وقد طالبت الدنمارك مؤخرًا ببناء المزيد من الأسوار لحماية  الحدود الخارجية لأوروبا  واعتبرت أن نظام اللجوء الأوروبي "معطل". ومنذ 2016، تحرص كل من الدنمارك والسويد على الالتزام بضوابط حدودية ثنائية بين بلديهما. كما فكرت الدنمارك في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في محاولة منها لنسخ السياسة البريطانية الجديدة.

منصات إخبارية مثل Euractiv ذكرت أن نهامر تحدث بشكل صارم بشأن الهجرة، وأنه أخبر ناخبيه أنه يريد أن يجعل النمسا أقل جاذبية للمهاجرين من خلال قطع أموال الدعم الاجتماعي في السنوات الأولى للمهاجرين بعد وصولهم". وفي الدنمارك، تورد Euractiv أنه "توجد سياسات مماثلة"، فالسويد هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للنمسا في الدول الاسكندنافية.

مختارات

بعد الاجتماع في كوبنهاغن مع نيهامر، صرحت ميتي فريدريكسن قائلة "نحن دول متشابهة في التفكير في العديد من القضايا، بما في ذلك الهجرة". كما ذكر موقع Euractiv أن نهامر ذهب إلى أبعد من ذلك قائلاً "نحن حلفاء في مكافحة الهجرة غير القانونية".

القضاء على محفزات الهجرة غير القانونية إلى أوروبا

من أبرز تصريحات فريدريكسن الإعلامية حول هذا الموضوع، كان قوله إن "الاتحاد ككل بحاجة إلى القضاء على المحفزات التي تدعم فكرة خوض البعض رحلات خطيرة إلى أوروبا". ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في يونيو / حزيران المقبل لتقييم سياسات الهجرة في الاتحاد. وقد أرسلت الدنمارك والنمسا بالفعل رسالة إلى المفوضية الأوروبية تطلب منها اتخاذ "إجراءات عاجلة" فيما يتعلق بالهجرة.

المستشار النمساوي كارل نهامر يدعو في كوبنهاغن إلى تشديد إجراءات الهجرة

المستشار النمساوي كارل نهامر يدعو في كوبنهاغن إلى تشديد إجراءات الهجرة

في فبراير/شباط 2023، انضمت الدنمارك والنمسا إلى قادة ليتوانيا واليونان وسلوفاكيا وإستونيا ولاتفيا ومالطا، لتوجيه رسالة مشتركة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل. وحثوا الاتحاد الأوروبي على "معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي"، حسبما جاء في بيان صحفي صادر عن رئيس جمهورية ليتوانيا.

وذكر قادة البلدان في الرسالة أن "الهجرة غير النظامية أصبحت مرة أخرى واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الاتحاد الأوروبي، حيث تواجه السلطات الوطنية والمحلية زيادة حادة في عدد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني وفي عدد طلبات اللجوء".

حدود أقوى

لم تتوقف دعوة التحالف الجديد للاتحاد الأوروبي فقط على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولكن دعا إلى جعل الحواجز الحدودية أكثر فاعلية من خلال استخدام أموال الاتحاد الأوروبي". وشدد التحالف على أن "نظام اللجوء الأوروبي الحالي ومعدل العودة المنخفض للغاية، هما عاملا جذب لمواطني الدول الثالثة الذين لا يحتاجون إلى حماية دولية".

واعتبر التحالف أن هذا الأمر "يشجع الرحلات الخطيرة التي تهدد الحياة من قارات أخرى باتجاه أوروبا". وطالب  الاتحاد الأوروبي  بمعالجة "الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ والبلدان الرئيسية المضيفة وبلدان العبور الثالثة".

وقال كريسترسون يوم الخميس بعد اجتماعه مع نهامر إنه يعتقد أن الأمور "بدأت تتحرك أخيرًا"، وأن هناك "زخمًا في الاتحاد الأوروبي"، ولم يوضح أكثر، لكن ربما كان يقصد تكتل الدول الثلاث، التي تأمل في صرامة أكبر في التعامل مع القادمين الجدد والإعانات التي يتلقونها عند وصولهم. ومن المتوقع أن يتبنى المجلس الأوروبي مقترحات لجنة اللجوء والهجرة بعد الاجتماع في يونيو/حزيران 2023.

مهاجر نيوز 2023

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

    في السنوات الأخيرة تحولت مصر إلى أحد بلدان العبور إلى أوروبا المثيرة للقلق. ولا توجد أرقام دقيقة من جانب السلطات المصرية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين السريين، الذين انطلقوا من السواحل المصرية على متن قوارب الصيد. لكن بحسب الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، فقد انطلقت عام 2016 نحو ألف سفينة تهريب بشر من مصر. كما شكلت مصر كابوساً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عام 2016.

  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: موقف متحفظ

    أثار قرار إقامة مراكز لجوء أوروبية في دول شمال افريقيا، بينها مصر انتقادات المنظمات الحقوقية التي تعنى بشؤون اللاجئين، و تتهم هذه المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأبدت مصر عن موقف متحفظ إزاء إقامة أوروبا مراكز لاستقبال اللاجئين على أراضيها. في المقابل يُشاع أن مصر تسعى للدخول في مساومة مع أوروبا لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مساعدات مالية.

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


 

مواضيع ذات صلة

2020-03-16 / SCHENGEN BORDER between GERMANY and LUXEMBOURG next to FRANCE on MARCH 16th 2020. Due to Corona Covid-19 epidemic, Federal Republic of Germany closed early Monday morning 08:00 CET 16th March 2020 its borders with Austria, France, Switzerland, Luxembourg and Denmark, except for trans-border commuting workers and goods trucks. German police forces are on the spot to man check-points enforcing the decision. Health checks are provided if necessary. - fee liable image; Honorarpflichtiges Foto, Copyright © ATP ERNST Jean-Claude / Luxpress

تبعات انضمام كرواتيا وبلغاريا ورومانيا لشينغن على الهجرة؟ 17.11.2022

من المنتظر أن تتوسع منطقة شينغن، وهي أكبر تجمع في العالم تتمتع دوله بالتنقل بدون قيود على الحدود، لتضم 3 دول جديدة تقع على طرق الهجرة غير النظامية إلى ووسط وغرب أوروبا. فما هي هذه الدول وما تبعات انضمامها؟

Air France Airbus A318 aircraft as seen during take off and flying phase from Amsterdam Schiphol Airport. The narrow body A318 is departing from Polderbaan runway and passes in front of the control tower performing a flight to Paris. AirFrance AF AFR is the French airline flag carrier, subsidiary of Air France-KLM Group and member of SkyTeam aviation alliance. As the Covid-19 Coronavirus pandemic measures are suspended the aviation, travel and tourism industry are having increased demand for flights. Since May 16, 2022 the mandatory usage of facemasks in airplane and airport is lifted. Amsterdam, the Netherlands on April 27, 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

في البر والبحر والجو.. مخاطر مغامرة الهجرة تسللاً على الحياة 01.01.2023

يبتدع المهاجرون وسائل وحيل للهجرة خلسة، متجاهلين المخاطر التي تترتب عليها. الاختباء في أماكن خطرة في المركبات والسفن والقطارات أو حتى في مخابئ عجلات الطائرات هي من بين أخطر المغامرات التي يمكن أن يقدم عليها المهاجر.

Polizeibeamte begleiten einen Afghanen auf dem Flughafen Leipzig-Halle in ein Charterflugzeug. (zu dpa «Verfahren um zurückzuholenden Flüchtling: Zwangsgeld beantragt») +++ dpa-Bildfunk +++

اتفاق بريطانيا ورواندا يفتح المجال أمام الدول الأوروبية لإبرام صفقات مشابهة 29.04.2022

بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة ورواندا، بشأن إرسال طالبي اللجوء إلى البلد الأفريقي. أجرى مهاجر نيوز مقابلة مع كاميل لو كوز، باحثة في معهد سياسة الهجرة في أوروبا، في بروكسل.