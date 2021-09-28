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ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض القلبية شيوعاً وخطورة على أعضاء الجسم، ويمكن الإصابة به لسنوات دون أن يعلم المريض بذلك. ومن تبعاته التراجع الإدراكي الذي يشمل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

ضغط الدم ببساطة هو قوة دفع الدم الناتجة من تقلص عضلات القلب نحو جدران الأوعية الدموية التي ينتقل خلالها أثناء تغذيته لكافة أنسجة الجسم وأعضائه فيما يعرف بالدورة الدموية. يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تؤدي إلى الوفيات. ويتم قياس الضغط عن طريق ذراع قابل للنفخ توضع على اليد أو عن طريق مقياس للضغط.

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الثوم - نكهة قوية.. وفوائد متعددة ومذهلة 28.09.2021

استخدم الثوم في العديد من العلاجات منذ آلاف السنين، مثل الصداع ولدغ الحشرات، ومشاكل القلب. وعلى الرغم من أنه لا يخلو من الآثار الجانبية، إلا أن فوائده المتعددة ونكهته القوية قد عززت من شعبيته على مستوى العالم.
Schale mit Salz.

على خلاف المتعارف عليه.. دراسة تثبت الآثار الإيجابية للملح 12.08.2021

لطالما سمعنا أن الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تعرضنا للعديد من المخاطر الصحية وتصيبنا بأمراض مزمنة. فما صحة اتهام الملح بذلك؟
Warme Luft aus dem Mittelmeerraum sorgt für eine Hitzewelle in Deutschland. Das Thermometer kletterte vereinzelt auf sommerliche Temperaturen von über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage Hitzegewitter. (Themenbild, Symbolbild) Köln, 19.06.2021

في فصل الصيف.. ما الذي يجب على مرضى القلب الانتباه له؟ 12.08.2021

مع حلول الصيف تواجه العديد من الدول درجات حرارة مفرطة فاقت في بعض الدول العربية 45 درجة. وضع يرهق كاهل مرضى القلب على وجه الخصوص. فما الذي يجب عليهم الانتباه له في هذه الأيام العصيبة؟
ILLUSTRATION - Ein Arzt misst am 04.04.2013 in Berlin bei einer Patientin den Blutdruck. | Verwendung weltweit

تمارين التنفس.. الطريق الأسهل لخفض ضغط الدم 05.07.2021

نجح فريق من الخبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، لاستخدامها لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلا لخمس دقائق في اليوم ، لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.

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التمر .. كلمة السر للصائمين و"خبز الصحراء" الغني بالفوائد 04.05.2021

يعد التمر أكثر فاكهة طبيعية تصلح أن تكون وجبة خفيفة للإنسان. وتتعدد محتويات التمر من فيتامينات وسعرات حرارية، وله فوائده طبية كثيرة وخاصة ضد أمراض الكآبة وارتفاع ضغط الدم. ويعد التمر فاتحة إفطار مناسبة في شهر رمضان.
Overweight man snoring. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

الموسيقى الهادئة تحسن جودة النوم وتخفف التوتر لدى كبار السن 30.04.2021

مع التقدم في العمر يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في النوم أو تزداد جودته سوءا. باحثون في جامعة تايوانية توصلوا في دراسة إلى أن نوم كبار السن يمكن أن يتأثر إيجابيًا بالاستماع لموسيقى الهادئة قبل النوم. كيف ذلك؟
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دراسة تربط بين التهاب اللثة والأعراض المبكرة لارتفاع ضغط الدم 06.04.2021

دراسة جديدة تربط بين ارتفاع ضغط الدم والتهاب اللثة، ما يفتح أبواباً جديدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. فما هي العلاقة بين المرضين؟ وكيف من الممكن التعرف على الأعراض المبكرة لارتفاع ضغط الدم؟
Studio Shot of beetroot juice, Studiofoto von Saft der roten Beete | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

دارسة: عصير الشمندر الأحمر لأوعية دموية صحية ودماغ متقد 01.04.2021

كشفت دراسة أن شرب كأس من عصير الشمندر الأحمر في اليوم يعزز تشكل بكتيريا في الفم تؤدي إلى عمل أفضل للأوعية الدموية والدماغ، وإلى التقليل من تشكل بكتيريا لها صلة بالأمراض والالتهابات.
Frische Rote Beete | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

سبعة أسباب تجعلك تتناول الشمندر الأحمر كل يوم! 15.01.2021

يحتاج جسمك بين الحين والآخر إلى فيتامينات تعزز نظام المناعة لديك وتزودك بما فيه الكفاية من الطاقة، والشمندر الأحمر أحد الركائز الأساسية للتغذية الصحية والحمية الغذائية. تعرف هنا على بعض فوائده التي لا تعد ولا تحصى!
ILLUSTRATION - Eine Aerztin misst am 15.01.2019 in einer Arztpraxis in Hamburg den Blutdruck einer Patientin (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

تقرير يبرّئ أدوية ارتفاع ضغط الدم من تدهور حالات كوفيد-19 28.12.2020

مرضى ارتفاع ضغط الدم صنّفوا بداية جائحة كورونا على أنهم من الفئات المهددة بمواجهة تطور مأساوي لمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس. علاجات ارتفاع ضغط الدم لم تسلم بدورها من هذا الاتهام، لكن تقريرا جديدا كشف حقائق مهمة.

ILLUSTRATION - Eine Frau hat am 11.02.2013 in Berlin Gleichgewichtsstörungen. | Verwendung weltweit

دراسة تحذر.. ضغط الدم المرتفع يؤثر على وتيرة التراجع الإدراكي 15.12.2020

كشفت دراسة طبية حديثة أن ارتفاع ضغط الدم يسرّع من وتيرة التراجع في الأداء المعرفي لدى الكبار، ومن هم في متوسط العمر، ويشمل ذلك أموراً مثل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.
22.11.2020 Meerbusch, Deutschland, BIONTECH Impfstoff SYMBOLBILD / STOCK FOTO COVID 19 SARS-CoV-2 VACCINE Impfung- Impfstoff Stock Bilder vom 22.11.2020 Meerbusch

ألمانيا.. لمن الأولوية في لقاح كورونا وهل التلقيح إجباريا؟ 09.12.2020

الاستعدادات اللوجستية والفنية قائمة على قدم وساق في ألمانيا للبدء بعملية التلقيح ضد كورونا. معهد روبرت كوخ وضع توصيات بتقسيم السكان إلى ست مجموعات من حيث الأولوية في إعطاء اللقاح. ومطالب بتأمين عملية التلقيح "أمنياً".
#40706462 - Blood pressure measuring studio shot © Andrei Tsalko

هذه الأعشاب قد تساعدك على التحكم في معدل ضغط الدم! 27.11.2020

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الأكثر انتشاراً في مختلف أنحاء العالم. من بين أهم أسبابه السمنة والتغذية غير السليمة. ورغم حدة هذا المرض فإن هناك بعض الأعشاب التي قد تساعد على إعادة معدل ضغط الدم لطبيعته، فما هي هذه الأعشاب؟
Blutdruck überprüfen / Checking Blood Pressure BLWX107103 Copyright: xblickwinkel/McPhotox/OleksiyxMaksymenkox Blood pressure Check checking Blood Sure Copyright xblickwinkel McPHOTOx OleksiyxMaksymenkox

"سبع خطوات بسيطة في الحياة".. هكذا تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم 25.11.2020

إذا كنت مقبلاً على سن الأربعينيات عليك الانتباه إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم. أما كنت تريد التخلص من ذلك فعليك اتباع نهج "7 خطوات بسيطة في الحياة" الذي توصلت إليه دراسة أمريكية.

Marina und ihr Hund, Rom/Italien Quarantäne Tagebuch - Europa in Zeiten von Corona - Teil 7: Marina und ihr Hund, Rom/Italien

أقتن كلبا .. من أجل صحة أفضل وعمر أطول 07.11.2020

تشير الدراسات إلى أن اقتناء الكلاب ورفقتها مرتبط بخفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتقليل النوبات القلبية، وما هو أكثر من ذلك.
Schlaganfall Copyright: Sebastian Kaulitzki - Fotolia.com

كورونا.. خبراء يحذرون من ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية 02.10.2020

مرض كوفيد-19 يمكن أن يكون له تبعات صحية طول العمر، حتى بعد الشفاء من الفيروس، بعض تلك التبعات خطيرة جدا. خبراء يحذرون من ارتفاع خطر الإصابة بالجلطة (السكتة) الدماغية خلال فترة المرض.
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