ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض القلبية شيوعاً وخطورة على أعضاء الجسم، ويمكن الإصابة به لسنوات دون أن يعلم المريض بذلك. ومن تبعاته التراجع الإدراكي الذي يشمل الذاكرة والطلاقة اللغوية والانتباه والتركيز.

ضغط الدم ببساطة هو قوة دفع الدم الناتجة من تقلص عضلات القلب نحو جدران الأوعية الدموية التي ينتقل خلالها أثناء تغذيته لكافة أنسجة الجسم وأعضائه فيما يعرف بالدورة الدموية. يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم من الأمراض التي تؤدي إلى الوفيات. ويتم قياس الضغط عن طريق ذراع قابل للنفخ توضع على اليد أو عن طريق مقياس للضغط.