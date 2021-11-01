 ضعف الانتصاب مرض يمكن تجنبه ومعالجته.. كيف؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.11.2021

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صحة

ضعف الانتصاب مرض يمكن تجنبه ومعالجته.. كيف؟

يعاني مرضى السكري والقلب والاكتئاب من ضعف الانتصاب أيضا، ويترتب على ذلك الكثير من القلق. بيد أن الأمر يمكن علاجه، والبداية تكون في زيارة الطبيب والتغلب على الحرج في التحدث معه عن الأمر بوضوح وبالتفصيل.

تمثال لزوجين في مدينة هانوفر شمال ألمانيا

أسباب ضعف الانتصاب عديدة وليست عضوية دائما

يشعر الرجال بالحرج عند الحديث عن العجز الجنسي، لكن يتلاشى هذا الحرج عند الذهاب إلى طبيب المسالك البولية لأنهم يعتقدون أن الحديث معه هو السبيل الوحيد لمساعدتهم خاصة إذا كانوا يعانون من ضعف الانتصاب. فعلى سبيل المثال، عند التحدث مع استشاري المسالك البولية في مدينة ميونيخ الألمانية عتيق الله عزيز يتضح لنا أن ضعف الانتصاب نادرا ما يأتي بمفرده.

مختارات

عادة ما تجتمع الدهون عند الرجال على مستوى منطقة البطن، لتأخذ بعد ذلك شكلا دائريا. وفي الماضي كان "الكرش" رمزا للرخاء، ولكنه أصبح يشكل عبئا صحيا على التمثيل الغذائي وسببا رئيسيا لعدة أمراض، من بينها ضعف القدرة الجنسية.

تتحقق العملية الجنسية ببلوغ الطرفين مرحلة الاستمتاع والنشوة ويتوقف ذلك بدرجة كبيرة على قدرة العضو الذكري على الانتصاب، لكن هناك نحو 150 مليون رجل في العالم يعانون من مشاكل الانتصاب. فما هي الأسباب؟ وهل يمكن علاجها؟

يلجأ الكثيرون إلى حبوب الفياغرا للتغلب على مشاكل الضعف الجنسي. لكن نتائج دراسة كشفت أن مادة طبيعية في متناول أغلب الناس أفضل وأرخص من الفياغرا. فما هي؟

الفحولة تساوي الذكورة!

يشير عزيز إلى أنه في ألمانيا وحدها، يعاني ما بين أربعة ملايين إلى ستة ملايين رجل من "ضعف الانتصاب"، ويضيف بأن هذه الأرقام هي الرسمية فقط والتي جُمعت للدراسات الوبائية، لكن "الرقم الحقيقي سيكون أكبر من ذلك بكثير".

وفي ضوء مثل هذه الأرقام، قد يبدو من المنطقي القول بأن ضعف الانتصاب عند الرجال بات شائعا، إلا أن الخبراء يقولون إن حوالي 20 بالمائة فقط من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب يذهبون إلى الطبيب.

ونرى الجمعية الألمانية "Selbsthilfegruppe Impotenz" التي تساعد في التغلب على العجز الجنسي وتدعى أنه في بعض الحالات يربط الرجال الفحولة بالرجولة وعندما يعانون من ضعف جنسي يشعرون وكأنهم ليسوا أسوياء ويشعرون بالحرج حتى في الحديث إلى زوجاتهم عن الأمر. وقالت الجمعية إن الشعور بالحرج أو بالخجل جراء الإصابة بالضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب قد تكون له تداعيات كارثية.

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الضعف الجنسي - حديث مع خبير

ضعف الانتصاب إنذار مبكر!

يشير الطبيب عزيز إلى أهمية أخذ قضية الإصابة بضعف الانتصاب على محمل الجد، ليس لتأثير ذلك على العلاقات الحميمة وممارسة الجنس فقط، وإنما "ضعف الانتصاب قد يكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية". ما يعني أنه "إذا كان القلب مريضا فالقضيب أيضا مريض"!

ويؤكد عزيز على هذا بقوله إن الأطباء لا يفحصون الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب عن طريق فحص أعضائهم الذكورية. ويقول "نجد في الغالب أن ضعف الانتصاب مرتبط بشيء آخر، على سبيل المثال أمراض السكري أو السمنة أو التدخين أو إدمان شرب الكحول".

تجنب ضعف الانتصاب

وينصح الدكتور عزيز في كثير من الأحيان المرضى الذين يقصدون عيادته بتغيير نمط حياتهم، فيما أشارت دراسة أمريكية حديثة إلى وجود ارتباط بين النظام الغذائي الصحي وانخفاض خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

صورة رمزية لزيادة الوزن ونظام غذائي غير صحي

باتباع نظام غذائي صحي وتخفيف الوزن وممارسة الرياضة يمكنك تجنب ضعف الانتصاب

ويقدم مقال نشرته كلية الطب بجامعة هارفارد الوصفة السحرية لتجنب الإصابة بضعف الانتصاب أو بالأحرى خمس طرق يمكن أن تساعد الرجال على تجنب ضعف الانتصاب أو حتى الشفاء منه. ويتضمن ذلك ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي جيد والحفاظ على القلب والأوعية الدموية وتجنب زيادة الوزن والسمنة وإجراء تمارين لتقوية عضلات قاع الحوض.

ورغم بساطة مثل هذه الأمور، إلا أن الطبيب عزيز يرى أن الكثير من الرجال للأسف "يفضلون تناول العقاقير بدلا من حل المشكلة". وعند الحديث عن العقاقير، يتبادر إلى الذهن عقار "الفياغرا" أولا. فيما تعتمد معظم العقاقير التي تعالج ضعف الانتصاب على المثبطات التي تعمل على زيادة تدفق الدم إلى القضيب من أجل الانتصاب.

بيد أن العقاقير لا تقدم العون في جميع الحالات، حيث يشير عزيز إلى إمكانية اللجوء إلى تحفيز الأوردة الكهفية أو الخضوع لعمليات زرع قضيب في الحالات المستعصية. وتحتاج عمليات زرع القضيب إلى مضخات لكي تعمل، إذ يتعين إدخال مضخة في كيس الصفن وعندما تعمل المضخة فإن السائل يتدفق إلى القضيب المزروع ومن ثم تحدث عملية الانتصاب. ويشدد عزيز على ضرورة الذهاب إلى الطبيب في حالة الشعور بالإصابة بضعف الانتصاب، لأن تجاهل الأمر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.

حبوب فياغرا

عند الحديث عن معالجة ضعف الانتصاب حبوب فياغرا هي أول دواء يتبادر إلى الذهن ولكنها ليست العلاج الوحيد!

صفاء الذهن

يشير أخصائي أمراض المسالك البولية، إلى أن الصحة العقلية والنفسية قد تكون السبب وراء الإصابة بضعف الانتصاب خاصة بين الشباب بسبب ضغوط العمل والمشاكل العاطفية فضلا عن الاكتئاب. وكما يمكن أن يكون ضعف الانتصاب مؤشرا على الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يكون ضعف الانتصاب أيضا تحذيرا مبكرا للإصابة بمشاكل نفسية، فيما تزداد حالة القلق والاكتئاب عند الإصابة بضعف جنسي.

وفي ذلك، يشير عزيز إلى أن الأمر يبدو وكأنه حلقة مفرغة، بيد أن المخرج الوحيد يكمن في التغلب على مشاعر الحرج ومواجهة المشكلة. ويقول، في بعض الحالات قد لا يكون سبب الإصابة بضعف الانتصاب مرض عضوي، بل ربما يكون "مرضا نفسيا"!

هل تكفي العقاقير؟

في مطلع العام الجاري 2021، نشر باحثون دراسة اقترحوا فيها إمكانية تحقيق أفضل معدلات الشفاء من حالات الضعف الجنسي من خلال الجمع بين العلاج بالعقاقير وتحسين الحالة النفسية للمرضى.

وتشير جمعية "Selbsthilfegruppe Impotenz" إلى أن الرجال في كثير من الأحيان يُرغمون على الحديث عن ضعفهم الجنسي إذا كانوا متزوجين أو مرتبطين بعلاقة عاطفية، خوفا من خسارة شريكة حياتهم.

يوليا فيرجين/ م.ع

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة المُعلبة

    تحتوي الأطعمة المعلبة على كمية كبيرة من الصوديوم الذي يؤدي إلى زيادة الإصابة بغازات المعدة، مما يؤدي إلى ضعف الخصوبة. فضلا عن أن هناك الكثير من الدراسات أثبتت أن المادة التي تطلى بها المعلبات من الداخل تزيد من إنتاج الهرمونات الأنثوية ما يؤثر على خصوبة الرجال.

  • Symbolbild Wursttheke

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    اللحوم المصنّعة

    كثيرا ما يتردد أن الإكثار من تناول اللحوم يزيد الخصوبة، لكن علماء من جامعة بوسطن الأمريكية توصلوا إلى نتائج ربما تزعج عشاق اللحوم. فوفقا للدراسة التي نشرت نتائجها مؤخرا في دورية " الخصوبة والعقم" فإن تناول منتجات اللحوم المصنعة يؤثر سلبا على خصوبة الرجال.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأطعمة الجاهزة

    ووفقا للدراسة فإن الرجال الذين تناولوا منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والأطعمة الجاهزة انخفضت قدرتهم على الإنجاب بشكل ملحوظ، مقارنة بأولئك الذين اعتمدوا في غذائهم على تناول الدواجن. والسبب هو أن اللحوم المصنعة تزيد نسبة الدهون في الدم وتؤثر سلبا على عدد الحيوانات المنوية.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    التدخين

    لا شك أن التغذية الصحية مهمة جدا بالنسبة للشريكين الراغبين بالانجاب، لذا يشدد خبراء الصحة على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي متكامل غني بالمعادن والفيتامينات. والابتعاد عن بعض العادات السيئة، مثل التدخين، فهو يعمل على خفض قدرة الحيوانات المنوية على الحركة، كما أنه يزيد من نسبة الحيوانات المنوية المشوهة.

  • default

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الكافيين

    لزيادة الخصوبة ينصح خبراء الصحة بعدم الإكثار من تناول المشروبات التي تحتوي على كمية عالية من الكافيين، فالإكثار من هذه المشروبات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الخصوبة.

  • Gemüse und Obst

    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الفواكه والخضروات

    يعد تناول الخضروات والفواكه مهم جدا للخصوبة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على إنتاج حيوانات منوية صحية. والبروكولي من الخضروات التي ينصح بالإكثار من تناولها لمن يرغب بالإنجاب، فهو يحتوي على فيتامن "A" وعلى مواد كيميائية تقلل من مستويات الهرمون الأنثوي "الأستروجين" في جسم الرجل، ويرتفع بالمقابل مستوى الهرمون الذكوري "التستوستيرون"، ما يزيد من مستوى الخصوبة.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    الأسماك

    لها دور كبير في تعزيز الخصوبة أيضا، فهي غنية بالمعادن والفيتامينات المهمة لتقوية الخصوبة، كاليود والكالسيوم والفوسفور الضروري لإنتاج مادة "ليسيثين" وهي مادة مهمة لتقوية الخصوبة، إذ تحفز الجسم على إنتاج الهرمونات الجنسية.

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    النافع والضار لخصوبة الرجال

    المكسرات

    تعتبر من أكثر المواد فائدة لأنها غنية بالزنك وهو من المعادن الضرورية لإنتاج الهرمون الذكري "التستوستيرون"، لذا ينصح أولئك الراغبون بالإنجاب بالإكثار من تناول المكسرات.

    الكاتب: دالين صلاحية