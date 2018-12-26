 ″ضريبة المسجد″.. حل لمشكلة التمويل الخارجي لمساجد ألمانيا؟ | سياسة واقتصاد | DW | 26.12.2018

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سياسة واقتصاد

"ضريبة المسجد".. حل لمشكلة التمويل الخارجي لمساجد ألمانيا؟

الكنائس يتم تمويلها في ألمانيا عبر ضرائب تجمعها الدولة من اتباعها فيما المساجد تمول من قبل تبرعات قادمة من الخارج. فهل يمكن "لضريبة المسجد" أو "زكاة المسجد "على غرار ضريبة الكنائس، أن تقلل من تبعيتها لتأثيرات الخارج؟

Deutschland Köln Tag der Offenen Moschee (DW/Julia Vergin)

المسجد الكبير في مدينة كولونيا أثار بناؤه جدلا كبيرا في ألمانيا.

تمويل المساجد من خارج ألمانيا يطرح نفسه مجددا على بساط البحث، بعد أن اقترحت المحامية سيران أطيش، مؤسسة مسجد "ابن رشد ـ غوته" الليبرالي في برلين، فكرة فرض ضرائب على المسلمين من رواد المساجد، على غرار ضريبة الكنائس للمسيحيين، بهدف ضمان تمويل داخلي للمساجد في المدن الألمانية، بدلاً من التمويل الخارجي للكثير منها عبر دول خارجية، مثل تركيا، أو عبر مؤسسات تابعة لدول، مثل السعودية ودول خليجية أخرى.

وقالت أطيش في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء (26 كانون أول/ ديسمبر 2018): "كل ما تحتاجه المساجد من الممكن تدبيره في المستقبل من الأعضاء أنفسهم". في إشارة إلى النقاش الساخن، الذي يجري في البلاد حول مدى تأثير الخارج على المساجد وروادها عبر تمويلها مالياً.

يشار إلى أن الدولة الألمانية تجمع ضرائب الكنيسة من أتباعها طواعية، أي أن كل من يسجل نفسه بأنه تابع لكنيسة معينة عليه أن يدفع ضريبة الكنيسة في إطار الاستقطاعات الضريبية مع الراتب الشهري أو مع تصفية الحسابات السنوية مع دائرة الضرائب. وعلى خلاف الكنائس، لا تجمع الدولة الألمانية ضرائب للمساجد.

Deutschland Eröffnung liberale Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

سيران أطيش، مؤسسة مسجد ابن رشد-غوته في برلين تدعو لأن تكون هناك ضريبة للمسجد على غرار ضريبة الكنيسة

ضريبة أم زكاة المسجد

موضوع التمويل الذاتي للمساجد ليس جديداً، حيث تمت مناقشته عدة مرارات في محافل عديدة، كان آخرها محفل "مؤتمر الإسلام" الأخير تحت إشراف وزارة الداخلية وبرعاية وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر. كما أن مواقف السياسيين ليست بالجديدة أيضا، فالتحالف الحاكم الذي يتألف من المحافظين بزعامة ميركل والاشتراكيين يؤيد الفكرة، حيث قال نائب رئيس كتلة حزب ميركل في البرلمان الألماني تورستن فراي في حديث مع موقع صحيفة "فيلت" إنه يؤيد الفكرة لأنها تهدف إلى تحرير المساجد من تبعية الارتباط بالخارج عبر تمويلها.

Abdulsamad el Yazidi Islamischer Rat der Muslime in Hessen (privat)

عبد الصمد اليزيدي مدير المجلس المركزي للمسلمين في ولاية هيسن

وكذلك يضمن التمويل الضريبي للمساجد توجها داخليا للمساجد وفق ضرورات الحياة الاجتماعية داخل المجتمع الألماني، حسب رأي السياسي المحافظ فراي.

كما يؤيد هذه الفكرة عضو لجنة الشؤون الداخلية في كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان الألماني بوركهارد ليشكه ويعتبرها أساساً جيداً لنقاش واسع حول الموضوع. إلى ذلك جاءت ردود فعل إيجابية من حزب الخضر داعمة لفكرة ضريبة المساجد.

من جانبه، لا يجد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا صعوبة في التعامل مع الفكرة بإيجابية، إلا مع اختلاف بسيط في تسمية الضريبة، حيث يقول عبد الصمد اليزيدي، رئيس فرع المجلس الأعلى للمسلمين في ولاية هيسن ومن نشطاء المجلس على مستوى ألمانيا في حديث مع DW عربية إن تسمية "ضريبة مسجد" قد لا تجد قبولا لدى المسلمين، ولكن تسمية "زكاة المسجد" تجد رواجاً واسعاً بينهم وسهل القبول بها. كما يشترط اليزيدي أن تكون الضريبة أو زكاة المسجد طواعية وغير إجبارية على المسلمين.

"القائمون على المساجد يفتقرون للمهارات الإدارية"

ويؤكد عبد الصمد اليزيدي من جانب منظمته، التي تضم الكثير من المساجد في مختلف المدن الألمانية، على أن تمويل المساجد التابعة للمجلس المركزي للمسلمين يتم من داخل ألمانيا، وليس هناك أي تمويل خارجي لحد الآن، حسب تعبيره. ويشير المتحدث إلى أن المجلس المركزي قد دعا قبل سنوات عديدة إلى ضمان تمويل داخلي للمساجد في ألمانيا تحت إشراف الدولة الألمانية، إلا أن المسؤولين تجاهلوا الأمر وذلك بسبب أن العلاقات التركية الألمانية كانت لعقود جيدة جدا، وكانت الجهات الألمانية سعيدة بتولي الحكومة التركية عبر وزارة الشؤون الدينية أمر الإشراف والتمويل للمساجد التركية في ألمانيا وأئمتها. لكن، والكلام مازال للمتحدث عبدالصمد اليزيدي، تغير الوضع بعد تدهور العلاقات السياسية بين برلين وأنقرة وليكتشف الساسة الألمان أن هناك مشكلة تمويل خارجي وتأثيراً خارجياً على المساجد.

Anwar Hussein (privat)

الفنان التشكيلي والناشط العراقي أنور حسين

من جانبه، يؤيد الناشط العراقي والفنان التشكيلي أنور حسين في حديثه مع DW عربية فكرة الضريبة ويعتبرها ضرورية، لكنه يشكك في قدرة المساجد على التعامل القانوني مع أموال ضرائب المسلمين. ويوضح أنور حسين، وهو عضو في جمعية إدارة الجمعيات الإسلامية العراقية في المانيا وكان يرأس أيضا جمعية ثقافية إسلامية في بون لمدة أكثر من خمس سنوات، شكوكه بالقول: إن معظم المساجد، خصوصاً الصغيرة منها، تفتقر إلى البنى التحتية، فيما يخص تنظيم شؤون المالية وغيرها وذلك نظرا لافتقار القائمين عليها على الخبرة التنظيمية والكفاءة الأكاديمية لإدارة مثل هذه المؤسسات، وكما تطالب بذلك القوانين الألمانية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أموال الضرائب، حسب تعبيره.

بيد أن عبدالصمد اليزيدي يرد على هذا الاعتراض بالقول: "إن المجلس الأعلى للمسلمين قادر على أن يتولى أمر إدارة أموال الضرائب أو الزكاة وذلك نظرا لتوفره على الكفاءات الإدارية والأكاديمية لتنظيم الملفات المالية للمساجد وفق للقوانين المرعية في البلاد.

في هذا السياق، تجب الإشارة إلى أن خبراء وزراء الداخلية الألمانية ينظرون بعين الريبة أيضا لمشروع جمع الضرائب للمساجد من قبل الدولة على غرار ضريبة الكنائس، وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، وخصوصاً قلة كفاءة الإدارات في المساجد في معظم المدن الألمانية، حسب رأيها. 

تمويل المساجد والتبعية للخارج!

لكن الناشط العراقي أنور حسين يخشى أن تؤدي "ضريبة المسجد" إلى تدخل الدولة الألمانية في الشؤون العقائدية للمساجد الإسلامية، وهو أمر يرفضه المسلمون عموماً، وبغض النظر عن انتمائهم الطائفي أو المذهبي. ويشير أنور حسين إلى أن معظم المساجد يتم تمويلها ذاتياً، لكنه يشير أيضا إلى تبرعات قادمة من خارج ألمانيا، مثلا إذا حضر أحد السياح الخليجيين للمسجد وعبر عن استعداه للتبرع له، "فلماذا نرفض ذلك؟"، يقول حسين. 

مختارات

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن النمسا ستطرد عدة أئمة يحصلون عل تمويل خارجي وتغلق سبعة مساجد في حملة تستهدف "الاسلام السياسي". وزير الداخلية النمساوي كشف تفاصيل عن المشمولين بقرار الطرد. (08.06.2018)

في حوار لـ DW طالب ينس شبان القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل بسن قانون في ألمانيا يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة. وطالب بوقف تمويل المساجد من الخارج. (01.04.2017)

ويوضح أنور حسين أن التبرعات المالية  يجب ألَّا يجري فهمها على أنها تسبب ارتباطاً سياسياً، مشيراً إلى الارتباط بمراجع دينية خارجية، سواء أكانت المراجع في السعودية أو في العراق أو في إيران، ولذلك فإن الارتباط هنا يكون فقط في القضايا العقائدية ولا ينتقل إلى الجانب السياسي. وأوضح حسين أن الكاثوليك في ألمانيا مثلا يرتبطون عقائديا ببابا الفاتيكان، ولكن سياسيا يتبعون مناهج أحزاب بلادهم في ألمانيا. ونفس الشيء يمكن قوله فيما يخص المسلمين. أتباع المراجع الدينية في الخارج شيء والمواقف السياسية داخل ألمانيا شيء آخر مختلف تماما، ويتبع الفهم الشخصي للأمور وخاضع لتطورات الأمور في ألمانيا وليس في بلد المرجعية، يؤكد حسين.

كما أشار الناشط العراقي إلى أن وزارة شؤون العائلة الاتحادية بدأت منذ مطلع العام الجاري 2018 إلى تمويل مشاريع عديدة تقوم بتنفيذها المساجد سواء في مجال توفير البنى الإدارية والكفاءات لقيادة المساجد وتنظيم نشاطاتها المختلفة وبشكل يتطابق مع القوانين المرعية، وهي فرصة جيدة لتنمية القدرات والكفاءات المحلية لإدارة المساجد، وفق منطق القانون الألماني، كما يقول أنور حسين. ويبلغ حجم التمويل المالي للمشاريع التي تنفذها المساجد حوالي 300 ألف يورو سنوياً، حسب معطيات الناشط العراقي.

يذكر أن حصول المساجد على أموال ومساعدات من الدولة حتى الآن يقتصر في حالات تمويل مشروعات معينة، مثل دعم اندماج اللاجئين المسلمين في المجتمع أو إبعاد الشباب السلفي عن التيار المتطرف. ومن المتوقع أن يأخذ ملف تمويل المساجد بعداً أوسع في النقاش السياسي في المستقبل وفي ذلك أيضا في إطار مكافحة التطرف والإرهاب الإسلاموي وتحجيم الإسلام السياسي في التأثير على حياة المسلمين في ألمانيا وأوروبا.

الكاتب: حسن ع. حسين

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد مدينة كولونيا

    لا يزال هذا المسجد قيد الإنشاء، وسيصبح أكبر مساجد ألمانيا بمساحة تبلغ 16500 متر مربع ويتسع لأكثر من 1200 شخص. اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB)، وهو أكبر جمعية إسلامية مسجلة رسمياً، قرر بناءه ليكون المسجد الرئيسي للاتحاد في ألمانيا. مساحة المسجد الكبيرة واحتواؤه على منارتين كبيرتين ارتفاعهما أكثر من 50 متراً أثار ردود أفعال مختلفة في ألمانيا، معظمها رحب ببنائه في حين رفضه آخرون.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فيلمرسدورف للطائفة الأحمدية

    يقع أقدم جامع في ألمانيا في منطقة فيلمرسدورف بمدينة برلين، ويعتبر مقر العبادة الرئيسي للطائفة الأحمدية. انتهى بناء المسجد سنة 1928 ويحتوي على منارتين عاليتين يصل ارتفاعهما إلى ما يقارب 32 متراً وويبلغ قطر قبته عشرة أمتار.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد فضل عمر

    يقع هذا المسجد في مدينة هامبورغ وشيدته الطائفة الأحمدية سنة 1957، وهو بالتالي يعتبر أول مسجد يبنى في ألمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهو ثاني أقدم مساجد البلاد. ولفترة من الزمان، بقي هذا المسجد مكان العبادة الوحيد لكل المسلمين في منطقة هامبورغ وضواحيها، ولهذا استخدمته الطائفة الأحمدية كمكان للتواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    المسجد الأحمر

    يقع في حدائق قصر شفيتسنغين في ولاية بادن– فورتمبيرغ جنوب غرب ألمانيا. أراد كارل تيودور، أمير منطقة فالز– بافاريا، بناء حديقة كبيرة في أواخر القرن الثامن عشر تحتوي على رموز للتسامح والتعايش الديني، فقرر بناء هذا المبنى على شكل مسجد إسلامي بمنارتين كبيرتين ليرمز إلى الإسلام. استخدم المبنى عدة مرات كمسجد للصلاة كان آخرها في القرن الماضي. يعتبر المبنى من الرموز المعمارية المهمة في بادن– فورتمبيرغ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد "المعماري سنان" في موزباخ

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) بتشييد هذا المسجد، وتسميته نسبة إلى سنان، أشهر المهندسين المعماريين في الإمبراطورية العثمانية. يقع هذا المسجد على الضفة الغربية من نهر الإلتس في مدينة موزباخ بولاية بافاريا، على مساحة 875 متراً مربعاً. الطابع المعماري للمسجد مستقى من الطراز المعماري للمنطقة القريبة من سلسلة جبال الألب. تم افتتاح هذا المسجد سنة 1993.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد المركز في دوسبورغ

    يعتبر هذا المسجد أحد أكبر المساجد في ألمانيا ويتسع لأكثر من 1200 مصلٍ. يحتوي المسجد على منارة يبلغ ارتفاعها 34 متراً وتم تشييده سنة 2008.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد سيتليك في برلين

    تحتوي مدينة برلين وحدها على أكثر من 80 مسجداً وعشرات المصليات. ويعتبر مسجد سيتليك (مسجد الشهداء بالعربية) للجالية التركية، الذي تبلغ مساحته نحو 800 متر مربع، هو أكبر مساجد العاصمة الألمانية وثاني أكبر مسجد في ألمانيا ويقع بالقرب من مقبرة الأتراك بالمدينة، التي تحمل نفس الاسم. ويتسع المسجد لأكثر من 1500 شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد عمر في برلين

    هذا المسجد هو ثاني أكبر مسجد في برلين ويقع في ضاحية كرويتسبيرغ. اكتمل بناء المسجد سنة 2008 ويتسع لأكثر من ألف مصلٍ.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الإمام علي في هامبورغ

    وهو مسجد المركز الإسلامي في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا. المركز الإسلامي في هامبورغ هو أقدم مؤسسة إسلامية في أوروبا، ويعتبر المسجد مركزاً للطائفة الشيعية في ألمانيا. وقد شيد في ستينيات القرن الماضي ويتسع لأكثر من ألف شخص.

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    أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

    مسجد الفاتح في إيسن

    قام اتحاد الجمعيات الإسلامية التركية في ألمانيا (DITIB) في مدينة إيسن غرب البلاد بتشييد هذا المسجد ليكون مركزاً إسلامياً للجالية التركية الكبيرة في المدينة. يتميز المسجد بطرازه المعماري الجميل وبمنارته العالية التي تتجاوز 30 متراً.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أشهر عشرة مساجد في ألمانيا

تتميز ألمانيا بتنوع الأديان والثقافات، ويساعد الدستور على هذا التنوع لأنه يضمن حرية العبادة. وهذا الحق الدستوري ساعد ملايين المسلمين على الاندماج في بلدهم الجديد وبناء دور عبادة لهم. أهم مساجد المسلمين في صور. (03.03.2013)  

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طالبت المحامية الألمانية من أصول تركية، سيران أطيش، بتطبيق "ضريبة مسجد" على المسلمين في ألمانيا أسوة بـ"ضريبة الكنيسة". وأطيش هي مؤسسة مسجد "ابن رشد-غوته" في برلين الذي يدعو لإسلام ليبرالي يدعم المساواة بين الجنسين.

Stuttgart DiTiB-Moschee

قيادي في حزب ميركل: تمويل المساجد من الخارج يجب أن يتوقف 01.04.2017

في حوار لـ DW طالب ينس شبان القيادي البارز في حزب المستشارة ميركل بسن قانون في ألمانيا يلزم الأئمة بإلقاء مواعظهم بالألمانية وأن تخضع المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة. وطالب بوقف تمويل المساجد من الخارج.

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