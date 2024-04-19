ضريبة الإعجاب! السجن لمعجبة أمطرت هاري ستايلز بـ8 آلاف رسالة

ومن الحب ما سَجَن! كلام ينطبق على امرأة برازيلية معجبة بالنجم البريطاني هاري ستايلز! فإعجابها الهائل بالنجم الشاب (30 عامًا) دفعها للسفر إلى بلده وإمطاره بالرسائل، ليحكم عليها بالسجن، كما نقلت مجلة "شتيرن" الألمانية عن وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن محكمة بريطانية قضت بسجن المرأة (35 عامًا) لمدة 14 أسبوعًا وبمنع حضورها الفعاليات التي يظهر فيها هاري ستايلز لمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى منع اتصالها بالنجم البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر، كما حظر عليها دخول منطقة في شمال غرب لندن يقطنها ستايلز. بالإضافة إلى ذلك، فُرضت على المرأة غرامة صغيرة بلغت نحو 155 يورو.



ثمانية آلاف رسالة!

وبحسب التقارير، فإن المعجبة البرازيلية سافرت إلى إنجلترا في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وبعد وصولها، أرسلت للمغني البريطاني ما مجموعه نحو 8000 بطاقة ورسالة مكتوبة بخط اليد - على ما يبدو إلى عنوان منزله. وبحسب النيابة، فإن البطاقات تضمنت أيضًا بطاقات زفاف. كما تم تسليم اثنين من الرسائل بشكل شخصي، كما أوضح المدعي العام.

وقد أقرت المرأة بذنبها، بينما يأمل هاري ستايلز أن يحظى بقليل من الهدوء من "المُطارِدة البرازيلية"، كما وصفتها وسائل الإعلام الإنجليزية!



م.ع.ح