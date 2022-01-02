ضرر التدخين السلبي ينتقل عبر الأجيال وقد يسبب الربو للأطفال!

ذكرت دراسة جديدة أن الأطفال يصبحون أكثر عرضة للإصابة بمرض الربو إذا تعرض آباؤهم لدخان التبغ (التدخين السلبي) في فترة نموهم، كما يصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بأمراض الرئة الشائعة إذا كان الوالد مدخناً.
النتائج ذُكرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، ونشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، التي أبرزت أن الباحثين قدموا أدلة جديدة على احتمال وجود "تأثير عبر الأجيال" للتدخين، إذ إن خطر الإصابة بالربو بين الأطفال يصل إلى 59 بالمئة إذا تعرض الوالد للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة، أي قبل سن الـ15، مقارنة بأطفال لم يعانِ آباؤهم من هذا المشكل.
لكن الخطر يزداد ويصل إلى نسبة 72 بالمئة إذا قام الأب لاحقا بالتدخين، وكان قد تعرض في طفولته للتدخين السلبي وفق الدراسة التي شارك فيها باحثون من استراليا والمملكة المتحدة وسريلانكا.
وذكر أحد المشاركين أن تأثير التدخين يمكن أن ينتقل إلى الأجيال، وأن النتائج دليل آخر على ضرورة تجنب التدخين والتعرض لدخانه. وتؤكد الدراسة المطالب المستمرة باتخاذ إجراءات أكبر لمنع التدخين في الأماكن العامة أو الأماكن المختلطة التي يكون فيها الأطفال كغرف المعيشة.
وأجريت الدراسة على 1689 أبا وأبنائهم، وتم جمع البيانات من دراسة للصحة طويلة الأمد في أستراليا. ونوع الربو الذي يسبب فيه التدخين عند الأطفال هو الربو غير التحسسي، الذي لا يتأثر بالمؤثرات التقليدية للربو كالغبار والتلوث ووبر الحيوانات.
وعن كيفية حصول المرض، تشير الدراسة إلى أن استنشاق الطفل للدخان، قد يتسبب في حدوث تغيرات جينية في الخلايا التي تقوم في وقت لاحق بإنتاج الحيوانات المنوية، ما يجعل أبناؤهم يرثون هذه التغيرات.
ع.ا/ أ.ح
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
أكدت الدراسة العلمية أن حمض الفوليك يحد من تأثير النيكوتين على البنكرياس وأن حمض الفوليك يقلل من مفعول النيكوتين الضار على الجسم. السبانخ والقرنبيط الأخضر (بروكولي) وغيرها من الخضار التي تتميز بلونها الأخضر الداكن، مثل الملفوف والكرنب، تحتوي على كمية عالية من حمض الفوليك، وهو ما يفسر دورها الفعال في تنظيف الجسم من النيكوتين.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
يساعد فيتامين "C" على تنظيف الجسم من النيكوتين، فضلاً عن أن الكثير من الفحوصات المخبرية أظهرت تأثير هذا الفيتامين على تحييد الخواص السامة للنيكوتين. وعند الحديث عن فيتامين "C"، يعتقد البعض أن البرتقال هو المصدر الأغنى بهذا الفيتامين، إلا أن كمية هذا الفيتامين بالذات في الفليفلة، وخاصة الصفراء، تفوق تلك الموجودة في البرتقال.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
ربما يكون الليمون الهندي (غريب فروت) من الحمضيات التي لا تحظى بشعبية واسعة كباقي الحمضيات، لكن دراسة حديثة أظهرت أن شرب لتر واحد من عصيره، يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الجسم بنسبة 88 في المائة. لكن حذار: شراب هذه الكمية الكبيرة من عصير الغريب فروت يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة ويتعاطون أدوية قد تؤدي إلى تأثير سلبي.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
من بين العوامل التي تحدد سرعة استقلاب النيكوتين في الجسم نسبة حموضة البول. فارتفاع درجة الحموضة يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الدم. تتراوح درجة حموضة عصير التوت البري بين 2.3 و2.5، وهي قيمة تفوق درجة حموضة عصير الغريب فروت، ما يجعله أكثر فعالية في تنظيف الجسم من النيكوتين.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
يساعد الزنجبيل على التخلص من أعراض انحسار النيكوتين المألوفة مثل الغثيان، فضلاً عن أن تناول الزنجبيل يخفف من حالات الجوع الشديدة والتي تظهر عند محاولة التخلص من النيكوتين. كما يقلل من السموم في الدم بسبب النيكوتين، وللحصول على مفعول التام للزنجبيل ينصح خبراء الصحة بتناوله ثلاث مرات في اليوم.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
من المعروف أن النيكوتين يسبب الجفاف في الجسم، ما يجعل من المهم تناول الماء بكثرة. وشرب الماء مع بعض السوائل الصحية هو أفضل طريقة لطرد النيكوتين وتطهير الجسم. وهنا ينصح خبراء الصحة بالإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
زهرة الياقوت الأزرق، وتعرف هذه العشبة بقدرتها على مساعدة أولئك الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي على مادة البيلين ذات التاثير المماثل لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي ولكن بدون أن تسبب الإدمان.
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لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين
جدير بالذكر أن النيكوتين يبقى حوالي ثمانية أيام في الدم، ليتم طرد قسم كبير منه فيما بعد عبر البول. أما الكمية المتبقية من النيكوتين فتخضع لعمليات استقلاب، وينتج عنها مادة تعرف بالكوتينين. ويمكن لهذه المادة أن تبقى في الجسم لمدة شهر كامل بعد تدخين آخر سيجارة.
الكاتب: ي. ب/ع.ج.م