 ضربة موجعة للمنتخب الألماني.. فيرنر يغيب عن مونديال قطر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.11.2022

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رياضة

ضربة موجعة للمنتخب الألماني.. فيرنر يغيب عن مونديال قطر

تأكد غياب مهاجم المنتخب الألماني ونادي لايبزيغ، تيمو فيرنر، عقب إصابته مع ناديه خلال المباراة الماضية ضمن دوري أبطال أوروبا أمام شاختار الأوكراني. وسيحل على الأرجح هداف الدوري الألماني لهذا الموسم مكانه.

إصابة تيمو فيرنر - لايبزيغ مع شاختار - دوري أبطال أوروبا

إصابة موجعة ستبعد فيرنر عن المونديال

أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس (الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، غياب مهاجمه الدولي تيمو فيرنر عن  نهائيات كأس العالم المقررة في قطر  بسبب إصابة في كاحله الأيسر. وتعرض فيرنر إلى الإصابة أمس الأربعاء في الدقيقة 13 من  مباراة فريقه أمام مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني  في وارسو، في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي حجز من خلالها بطاقته إلى ثمن النهائي.

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ويعتبر انسحاب فيرنر خبراً سيئاً لمدرب المنتخب الألماني  هانزي فليك الذي يستعد للإعلان عن التشكيلة النهائية من 26 لاعباً للعرس العالمي المقرر في الفترة بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأصيب فيرنر إثر تدخل قوي لقائد الفريق الأوكراني تاراس ستيبانينكو، وحاول بعدها مواصلة اللعب دون جدوى قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 19 بالمهاجم السويدي إميل فورسبرغ.

وعلق  هانزي فليك  على انسحاب فيرنر قائلا: "هذه الأخبار مريرة جداً. بالنسبة لتيمو شخصيًا، فهي تؤلمني، لأنه سيحرم من المشاركة في كأس العالم التي كان يرغب بالتأكيد في خوضها. ولكن قبل كل شيء بالنسبة للمنتخب، فإن غياب تيمو يمثل خسارة فادحة". وأضاف "نتمنى له جميعًا التعافي في أسرع وقت ممكن".

وبعد استبعاد فيرنر، أصبح من شبه المؤكد أن يستدعي فليك هداف الدوري الألماني نيكلاس فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن.

مهاجم بريمن وهداف الدوري الألماني نيكلاس فولكروغ.

أصبح من شبه المؤكد أن يستدعي فليك هداف الدوري الألماني نيكلاس فولكروغ، مهاجم فيردر بريمن.

وقال لايبزيغ، سادس ترتيب البوندسليغا، في بيان "أظهرت الفحوصات التي خضع لها اليوم في لايبزيغ أنه أصيب للأسف بتمزق في رباط كاحله الأيسر، وبالتالي سيغيب لبقية عام 2022". وسجل المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا 24 هدفًا في 55 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بينها خمسة أهداف خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.

وعاد فيرنر إلى صفوف لايبزيغ هذا الصيف  بعد تجربة مخيبة مع تشلسي الإنكليزي، وسجل حتى الآن هذا الموسم تسعة أهداف في مختلف المسابقات (4 في الدوري و3 في الكأس المحلية وهدفان في دوري الأبطال).

وتستهل ألمانيا بطلة العالم أربع مرات والساعية إلى معادلة الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل (5 ألقاب)، مشوارها بمواجهة اليابان في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في الريان، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم إسبانيا وكوستاريكا.

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    الكاتب: مهدوي رضوان


ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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