 ضربة موجعة.. غوارديولا: ساني ربما يغيب لسبعة أشهر ولم أفكر أبدا في بيعه | عالم الرياضة | DW | 09.08.2019

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عالم الرياضة

ضربة موجعة.. غوارديولا: ساني ربما يغيب لسبعة أشهر ولم أفكر أبدا في بيعه

قال غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن الجناح الألماني ليروي ساني ربما سيغيب عن الفريق لمدة سبعة أشهر بسبب إصابة تعرض لها في مباراة ضد ليفربول. وسيخضع اللاعب لجراحة الأسبوع المقبل. ونفى المدرب أن يكون قد فكر في بيع اللاعب.

Fußball Leroy Sane von Manchester City verletzt (picture-allinace/AP/F. Augstein)

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة (9 آب/ أغسطس) أن الجناح الدولي الألماني ليروي ساني سيغيب لفترة تتراوح من ستة إلى سبعة أشهر، بعد أن يخضع الأسبوع المقبل لعملية جراحية من أجل علاج إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

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ترك ريبيري وروبن فراغا كبيرا في خط هجوم بايرن، ويسعى الفريق بكل قوة للتعاقد مع من يسد هذا الفراغ، ويجري الحديث منذ فترة عن ليروي سانيه ومانذوكيتش وآخرين والآن تنقل مواقع الكترونية أنه شارف على التعاقد مع مهاجمين متألقين. (13.07.2019)

بايرن ميونيخ المتوج حديثاً بلقب الدوري الألماني بات بحاجة ملحة إلى وجوه جديدة في خط الهجوم. ليروي ساني من أكثر المرشحين لولا قيمة الشرط الجزائي الذي يرفض بايرن دفعها. وربما يستطيع صديق قديم معالجة الأمر. (20.05.2019)

وأفاد غوارديولا خلال مؤتمر صحافي عشية بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي (البرمييرليغ) السبت ضد وست هام "إنها أنباء سيئة بشكل لا يصدق. لا أعرف كم من الوقت سيغيب عنا. عادة ما يستمر هذا النوع من الإصابات لستة أو سبعة أشهر، أتمنى أن يكون (معنا) في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار".

وتعرض ساني (23 عاما) لإصابة في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة "درع المجتمع" ضد ليفربول الأحد الماضي، والتي حسمها "السيتي" بركلات الترجيح.

وتابع غوارديولا "إنه شاب وسيتعافى بشكل جيد ونأمل أن تجري الجراحة الأسبوع المقبل. إنه بين أفضل الأيادي"، مضيفا "سيساعده الجميع. سيشعر بالوحدة لكننا سنعاونه على أن يشعر بالراحة قدر الإمكان".

Manchester City - Manchester United (picture-alliance/M. Rickett)

غوارديولا يتحدث مع ساني في مباراة مان سيتي مع مان يونايتد في نيسان/ أبريل 2017

غوارديولا: لم أفكر أبدا في بيع ساني

وتلقى ساني، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الانجليزي في موسم 2017-2018، عرضا بتجديد عقده مع بطل الدوري الانجليزي لكنه لم يوقع بعد أن واجه صعوبات في اللعب أساسيا بانتظام خلال الموسم الماضي. ويتردد منذ أسابيع أن بايرن يرغب في التعاقد معه لتدعيم صفوفه بعد رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، إضافة الى الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى ناديه ريال مدريد الإسباني بعد نهاية فترة إعارته. لكن إصابة ساني وابتعاده الطويل سيدفعان بايرن لإعادة النظر في خيار التعاقد معه، أقله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد غوارديولا خلال المؤتمر أنه لم يفكر أبدا ببيع ساني، وختم قائلا: "لا أعتقد أنه كان سيرحل. لطالما قلت إنه لاعبنا وهو بدوره لم يقل إنه يريد الرحيل. لطالما اعتقدت أنه سيبقى معنا".

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

  • Corentin Tolisso (Imago/PanoramiC)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كورينتن توليسو

    يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.

  • Deutschland DFB Pokal Finale FC Bayern München - Borussia Dortmund

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    هنريك ميختريان

    بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.

  • Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1:2 (picture alliance/dpa/Revierfoto)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    غرانيت تشاكا

    في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.

  • Fussball Coppa Italien - Juventus vs FC Turin 1:0 Tor (picture alliance/ZUMAPRESS/M. Bottanelli)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    دوغلاس كوستا

    عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    ليروي سانيه

    قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.

  • Pierre-Emerick Aubameyang als Black Panther (picture-alliance/Xinhua News Agency/M. Impey)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير أوباميانغ

    بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بوليسيتش

    ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كيتا

    صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    كيفين دي بروين

    صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هيرنانديز

    أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي

    أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م


مختارات

جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم

دخل بايرن ميونيخ تاريخ الدوري الألماني كأول فريق ينفق 80 مليون يورو لضم نجم إلى صفوفه. وشهد سوق الانتقالات من وإلى "البوندسليغا" إنفاق مبالغ طائلة في السنوات الأخيرة. تعرف على أبرزها في ألبوم الصور التالي. (31.03.2019)  

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