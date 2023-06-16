ضربات روسية على كييف خلال زيارة وفد الوساطة الإفريقي

أُطلقت صواريخ روسية على كييف الجمعة (16 يونيو/ حزيران 2023) وسُمع دوي انفجار واحد على الأقلّ، حسبما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو، تزامنًا مع زيارة وفد إفريقي لأوكرانيا للتوسط في النزاع.

ورأى وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا أن هذه الضربات الروسية تعني أن موسكو تريد إعلام وفد الوساطة الإفريقي بأنها تريد الحرب وليس الوساطة. وكتب على تويتر "الصواريخ الروسية رسالة إلى إفريقيا: روسيا تريد مزيدًا من الحرب وليس السلام".

ووصف هجوم الجمعة بأنه "الأكبر بالصواريخ على كييف منذ أسابيع". وتحدث كليتشكو عبر تلغرام عن "انفجار في حي بوديل في العاصمة".

وقال إن "الصواريخ لا تزال تطير باتجاه كييف" حيث أطلقت صفارات الإنذار. وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أنهم سمعوا دوي عدد من الانفجارات لكن لم يعرف بعد ما إذا كانت أدت إلى ضحايا أو أضرار.

حالة تأهب للدفاع الجوي

وكانت كل أوكرانيا ظهر الجمعة في حالة تأهب للدفاع الجوي. وكتب سلاح الجو الأوكراني على تلغرام "تهديدات أسلحة بالستية على الوسط والشرق والغرب"، داعيا السكان إلى "البقاء في الملاجئ". بعيد ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.

وقال سلاح الجو الأوكراني على تلغرام إن قواته دمّرت ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية وستة أخرى "كاليبر" وطائرتَي استطلاع مسيّرتَين. وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو إن كل هذه القذائف تم اعتراضها فوق منطقة العاصمة.

ومن المقرر أن يلتقي وفد الوساطة الإفريقي الجمعة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثمّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين السبت.

ويضم الوفد الإفريقي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر. وقالت رئاسة جنوب إفريقيا على تويتر مرفقة التغريدة بمقاطع فيديو تُظهر بعض تحرّكات القادة الأفارقة إن الرئيس "رامابوزا ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية الآخرين المشاركين في بعثة السلام (...) في مدينة بوتشا".

وبدأ القادة الأفارقة زيارتهم برحلة إلى منطقة بوتشا بالقرب من كييف، وهي إحدى المناطق التي تقول أوكرانيا إن القوات الروسية ارتكبت

فيها أعمالا وحشية واسعة النطاق في أعقاب غزوها للبلاد في فبراير شباط 2022. وتنفي روسيا جميع تلك الاتهامات.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)