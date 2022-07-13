 ضربات إسرائيلية في غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.07.2022

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ضربات إسرائيلية في غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع

قال الجيش الإسرائيلي إنه وجه ضربة جوية على مواقع لحركة حماس في غزة وذلك رداً على إطلاق أربعة صواريخ تصدت الدرع الصاروخية لأحدها. العمليات العسكرية جاءت بعد ساعات من مغادرة الرئيس الأمريكي إسرائيل متوجهاً إلى السعودية.

قصف إسرائيل في غزة في وقت سابق هذا العام (أرشيف 19/4/2022)

قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لتصنيع الصواريخ في وسط غزة تديره حماس (أرشيف)

مختارات

قالت إسرائيل إن دفاعاتها اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من غزة وبأنها شنت غارات على أهداف في القطاع ردا على ذلك، في حين قالت كتائب فلسطينية إنها تصدت للطائرات الإسرائيلية في الجو. يأتي هذا وسط توتر في القدس منذ بداية رمضان.

للمرة الثانية منذ انتهاء الحرب الخاطفة بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في غزة الشهر الماضي، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوّية على مواقع لحركة حماس في القطاع ردّاً على بالونات حارقة أطلقت منه باتجاه إسرائيل.

أعلن الجيش الاسرائيلي أنه وجه في وقت مبكر من اليوم السبت (16 يوليو/تموز 2022) ضربات جوية على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق أربعة صواريخ من هذه المنطقة.

وليل الجمعة السبت أطلقت صفارات الإنذار مرتين في وقت مبكر في مدينة عسقلان وبلدات أخرى في جنوب إسرائيل على الحدود مع قطاع غزة للتحذير من إطلاق صواريخ. وقال الجيش في بيان إن "الدرع الصاروخية اعترضت أحد الصواريخ" موضحاً أن ثلاثة منها سقطت في مناطق مفتوحة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عمليات الإطلاق.

 وردا على الصواريخ، شن الجيش سلسلة ضربات على مواقع لحركة حماس في القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحصار إسرائيلي منذ 2007 عندما سيطرت حماس على السلطة هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف موقعاً لتصنيع الصواريخ في وسط غزة تديره حركة (حماس) التي تحكم القطاع المحاصر. وأوضح البيان أن "الموقع المستهدف هو أحد أهم مواقع تصنيع الصواريخ في قطاع غزة". 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن القصف استهدف أيضاً موقعاً بمخيم النصيرات وسط القطاع.  ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن الموقع يستخدم كمعسكر تدريب.

ولك يتحدث أي من الجانبين عن سقوط ضحايا حتى لحظة تحرير الخبر.

جاءت العمليات العسكرية بعد ساعات من توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل إلى السعودية في إطار جولة بالشرق الأوسط تهدف ـ من ضمن ما تهدف ـ إلى تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة. 

وكان بايدن قد ألتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم وأكد  التزام بلاده بمواصلة الجهود لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب، رويترز، د ب ا)

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