ضحايا كورونا في ازدياد مطرد والصحة العالمية تحذر من انتشاره عالميا

بدأ العمال يتقاطرون على المكاتب والمصانع في شتى أنحاء الصين اليوم الاثنين (10 فبراير/ شباط 2020)، بعد أن خففت الحكومة بعض القيود المفروضة على العمل والتنقل في أعقاب تفشي وباء كورونا الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 900 شخص معظمهم في بر الصين الرئيسي.

وتوفي يوم الأحد 97 شخصا مسجلا بذلك أكبر عدد من حالات الوفاة خلال يوم واحد منذ اكتشاف تفشي كورونا أول مرة في ديسمبر كانون الأول في سوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.

مشاهدة الفيديو 02:08 شارك ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 811 إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3XV07 ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 811

وسبب الوباء تعطيلا كبيرا للحياة في الصين حيث تحولت المدن الصينية التي تعج عادة بالحركة إلى مدن أشباح خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أمر زعماء الحزب الشيوعي الحاكم بإغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس.

وكانت السلطات قد طلبت من الشركات تمديد عطلات السنة القمرية الجديدة عشرة أيام بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مع نهاية يناير/ كانون الثاني.

وحتى اليوم الاثنين سيظل عدد كبير من مواقع العمل مغلقا وسيواصل موظفون كثيرون العمل من منازلهم.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ المستشارة في ووهان في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ حالة نادرة مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ تطور بطيئ في قطاعات أخرى قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ تجارة التجزئة والمطاعم عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ الجميع معنيون بالفيروس عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ هوندا تبقى حذرة شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ نقص الإمدادات الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ الصينيون يغيبون وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟ المهم هو الاستعداد وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات



وفي آخر حصيلة قدمتها لجنة الصحة الوطنية الصينية فقد سُجلت 3062 إصابة جديدة مؤكدة يوم الأحد في أنحاء بر الصين الرئيسي ليصل إجمالي عدد المصابين حتى الآن إلى 40171 حالة و908 حالات وفاة. الأمر الذي يعني أن نسبة الوفيات تجاوزت الآن حصيلة ضحايا مرض سارس بين عامي 2002 و2003، وهو نوع آخر من التهاب الجهاز التنفسي الحاد.

وخارج الصين، انتشر الفيروس في 30 دولة ومنطقة. منها حالتا وفاة، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفيليبين. بينما أكدت وزارة الصحة الألمانية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 14 حالة إلى غاية اللحظة، مع ظهور حالات في هامبورغ بعد الأولى في ميونيخ.

مشاهدة الفيديو 01:18 شارك شركة كورفاك تعمل على لقاح لكورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3XRLe شركات الأدوية تسابق الزمن لإنتاج لقاح لكورونا

من جانبها، أعلنت بريطانيا التي سجلت أربع حالات إصابة بالفيروس أن هذا الفيروس يمثل "تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة". وهذا التصنيف يعطي للحكومة سلطات إضافية لمكافحته.

وعلى الرّغم من أنّ وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة نسبيا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت يوم الأحد من تسارع وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ من خارجها، وذلك بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا قط إلى هذا البلد.

وأرسلت المنظمة بعثة تابعة لها على رأس "بعثة خبراء دولية" إلى الصين للمساعدة في تنسيق مكافحة انتشار المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية تحدثت عن "بعض الاستقرار" في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في الصين، لكنها أكدت أنه من المبكر جدا القول أن كورونا بلغ الذروة. ويرى خبراء أن حالة الذروة لا يمكن استكشافها إلا بعد أن تعود الحياة العادية إلى المدن الصينية.

و.ب/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)