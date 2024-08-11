ضحايا في هجوم صاروخي روسي قرب كييف ردا على إختراق أوكراني

في تصعيد جديد أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل رجل وابنه في هجوم صاروخي روسي استهدف إحدى ضواحي العاصمة كييف. وأطلقت موسكو عملية مضادة لهجوم أوكراني في المناطق الحدودية المتاخمة لأوكرانيا.

ذكرت السلطات الأوكرانية صباح اليوم الأحد (11 آب/ أغسطس) أن رجلا (35 عاما) وابنه (4 أعوام)، قتلا في إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية، كييف، خلال هجوم صاروخي روسي.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة، الليلة الماضية، عندما سقطت شظايا صاروخ على مبان سكنية، في بروفاري، شرق العاصمة. وأضافت الخدمة التطوعية أنه تم العثور على جثتي أب وابنه، تحت أنقاض مبنى.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة وأربعة صواريخ باليستية تكتيكية من طراز توشكا-يو أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة كورسك المتاخمة للحدود.

وأضافت الوزارة في بيان أن 16 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة فورونيج على بعد مئات الكيلومترات جنوبي موسكو، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية. وذكرت الوزارة عبر تطبيق تيليغرام أن طائرة مسيرة دمرت فوق منطقة بريانسك وأخرى فوق منطقة أورلوف.

أجلي 76 ألف شخص من منطقة الكورسيك الروسية نحو "أماكن آمنة" صورة من: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

وباشرت موسكو مساء السبت "عمليّة لمكافحة الإرهاب" في ثلاث مناطق حدوديّة مُتاخمة لأوكرانيا، في اليوم الخامس لتوغّل القوّات الأوكرانيّة في منطقة كورسك الروسيّة الحدوديّة والتي أجلي 76 ألف شخص منها نحو "أماكن آمنة".

ولمواجهة "محاولة غير مسبوقة لزعزعة الاستقرار"، أعلنت السلطات الروسية البدء بـ"عملية لمكافحة الإرهاب" في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك المتاخمة لأوكرانيا.

ومن الإجراءات التي يمكن فرضها، تقييد الحركة وإمكان الاستحواذ على المركبات ومراقبة المكالمات الهاتفية وإعلان مناطق محظورة وإقامة نقاط تفتيش وتعزيز الأمن على مواقع البنية التحتية الاستراتيجية.

وليل السبت الأحد دوّت انفجارات في وسط كييف وشرقها، وفق صحافيين في وكالة فرانس برس، فيما أفادت القوّات الجوّية الأوكرانيّة بأنّ صاروخَين روسيَّين متّجهان نحو العاصمة.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسيّة ليل السبت إنّ قوّاتها المسلّحة "تُواصل صدّ محاولة القوّات المسلّحة الأوكرانيّة التوغّل عبر الحدود"، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران والمدفعية لضرب القوات الأوكرانية.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر دبابات تطلق النار على مواقع أوكرانية في منطقة كورسك، بالإضافة إلى غارة جوية. وأكّدت الجمعة نشر وحدات إضافية في المنطقة الحدودية.

تتعرض منطقة كورسك الروسية لهجوم أوكراني صورة من: Ilya Pitalev/Sputnik/IMAGO

كما أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروس، الدولة الحليفة لروسيا لكنها لا تشارك مباشرة في القتال، على تلغرام تعزيز وحداتها في غوميل على حدودها الجنوبية مع أوكرانيا، وذلك عبر نشر قوات وصواريخ إضافية "للرد على أي استفزاز محتمل".

وأقرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت لأول مرة بشن القوات الأوكرانية عملية في منطقة كورسك الروسية. وأكد زيلينسكي أن بلاده تسعى "الى نقل الحرب" إلى داخل روسيا التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، بدأ الثلاثاء.

وأعلن الجيش الأوكراني السبت عن انخفاض عدد "الاشتباكات القتالية" داخل أوكرانيا، في إشارة محتملة إلى أن توغله في روسيا ينجح في تخفيف الضغط عن أجزاء أخرى من خط المواجهة المترامي حيث تسجل القوات الروسية تقدما.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" عن متحدث باسم البحرية الأوكرانية تبني أوكرانيا السبت لضربة استهدفت منصة غاز روسية في البحر الأسود. ولم تؤكد روسيا الهجوم حتى الآن.

ع.أ.ج/ م س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)