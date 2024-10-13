ضحايا جدد في سلسلة حوادث القطارات بمصر..قتيل وعشرات الجرحى

ضحايا جدد في سلسلة حوادث القطارات في مصر، حيث أصيب 20 شخصا على الأقل وتوفي شخص واحد نتيجة تصادم قطارين في الصعيد. السلطات تقول إن المصابين يتلقون العلاج.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأحد (13 تشرين الأول/ أكتوبر 2024)، عن حالة وفاة وتحسن وخروج 19 مصابا جراء حادث تصادم قطارين في محافظة المنيا بصعيد مصر (240 كيلومترا) جنوب القاهرة. وأفادت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم ، بـ "تحسن وخروج 19 مصابا، من مصابي حادث تصادم القطار بمحافظة المنيا، بعد تلقيهم العلاج، واستمرار حجز مصابين لتلقي العلاج بمستشفى المنيا العام".

وأشارت إلى نقل حالة وفاة من موقع الحادث لمستشفى المنيا العام، لافتة إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملها في موقع الحادث. وأعلنت الوزارة الدفع بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، وتم نقل 19 منهم إلى مستشفى المنيا العام، ونقل مصاب واحد إلى مستشفى المنيا الجامعي.

آخر حوادث القطارات في مصر وربما لن يكون الأخير صورة من: Ahmed Sayed/Anadolu/picture alliance

ووفق الوزارة ، تشير الفحوصات الأولية إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات سحجات وجروح ظاهرية ومازال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين. وأدى حادث تصادم القطارين إلى انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية.

وقد غرّد نجم كرة القدم المصرية ومهاجم نادي ليفربول محمد صلاح معزيا لأسر الضحايا.

ولمصر سجل طويل في حوادث القطارات ، وتقول الحكومة إنها تعمل منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية . وفي سبتمبر/ أيلول، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 49 آخرون جراء تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة.

ع.خ/م.س ( رويترز، د ب أ)