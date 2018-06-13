ضبط 90 ألف قنينة "فودكا" خاصة بزعيم كوريا الشمالية

ذكر مسؤولون في ميناء روتردام بهولندا إن السلطات في الميناء ضبطت شحنة ضخمة من مشروب الفودكا كانت في طريقها لكوريا الشمالية. وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الشحنة التي تحتوي على 90 ألف قنينة من الفودكا الروسية، تخص الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وعثر على الخمور الأسبوع الماضي تحت جسم طائرة على متن سفينة شحن.

وتحظر العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، والمرتبطة ببرامجها للأسلحة النووية والصواريخ، تصدير العديد من سلع الرفاهية إلى البلاد.

ويُعرف كيم، الذي درس في سويسرا، بميله إلى الحياة المترفة. وفيما يعاني الشعب الكوري الشمالي من ظروف اقتصادية صعبة، زعمت تقارير إعلامية أن زعيمهم أنفق أكثر من أربعة مليارات دولار على استيراد المنتجات الفاخرة من الصين منذ توليه السلطة في عام 2011، بحسب ما نشره موقع صحيفة "الغارديان" البريطاني.

ويلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في هانوي في قمتهما الثانية. وتريد كوريا الشمالية تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وبالمقابل تطلب واشنطن من كيم أن يتخلى عن أسلحته النووية.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ(