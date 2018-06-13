 ضبط 90 ألف قنينة ″فودكا″ خاصة بزعيم كوريا الشمالية | عالم المنوعات | DW | 27.02.2019

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منوعات

ضبط 90 ألف قنينة "فودكا" خاصة بزعيم كوريا الشمالية

ضبطت السلطات الهولندية شحنة ضخمة من مشروب الفودكا الروسية كانت في طريقها إلى كوريا الشمالية. وبحسب وسائل إعلامية فإن الشحنة، التي تحتوي على حوالي 90 ألف قنينة كانت خاصة للزعيم كيم، الذي يعاني شعبه من الجوع وشظف العيش.

Niederlande Zoll beschlagnahmt 90.000 Flaschen Wodka für Nordkorea (picture-alliance/ANP/R. Utrecht)

ذكر مسؤولون في ميناء روتردام بهولندا إن السلطات في الميناء ضبطت شحنة ضخمة من مشروب الفودكا كانت في طريقها لكوريا الشمالية. وذكرت وسائل إعلام هولندية أن الشحنة التي تحتوي على 90 ألف قنينة من الفودكا الروسية، تخص الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. وعثر على الخمور الأسبوع الماضي تحت جسم طائرة على متن سفينة شحن.

 وتحظر العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، والمرتبطة ببرامجها للأسلحة النووية والصواريخ، تصدير العديد من سلع الرفاهية إلى البلاد.

ويُعرف كيم، الذي درس في سويسرا، بميله إلى الحياة المترفة. وفيما يعاني الشعب الكوري الشمالي من ظروف اقتصادية صعبة، زعمت تقارير إعلامية أن زعيمهم أنفق أكثر من أربعة مليارات دولار على استيراد المنتجات الفاخرة من الصين منذ توليه السلطة في عام 2011، بحسب ما نشره موقع صحيفة "الغارديان" البريطاني.

ويلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع في هانوي في قمتهما الثانية.  وتريد كوريا الشمالية تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وبالمقابل تطلب واشنطن من كيم أن يتخلى عن أسلحته النووية.

ر.ض/ع.ج.م (د ب أ(

  • Nordkorea Abfahrt Kim Jong Un nach Vietnam (picture-alliance/AP Photo/KCNA)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار الزعيم مصفح وبطيء!

    كان بإمكان زعيم كوريا الشمالية السفر لمدة خمس ساعات بالطائرة إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكنه اختار السفر لمسافة 4 آلاف كيلومتر بالقطار ولمدة 60 ساعة إلى هانوي. والمدهش أن القطار المصفح الذي يستخدمه كيم يونغ أون بطيء نسبيا، إذ تتراوح سرعته ما بين 60 و 80 كيلومتر في الساعة.

  • Nordkorea Sonderzug von Kim Yong-Un (picture-alliance/Yonhapnews)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    الخوف من السفر بالطائرة

    قطار الزعيم الكوري فخم وفاره جدا. اانطلق القطار يوم السبت (23 شباط/ فبراير) من كوريا الشمالية، وسيصل العاصمة الفيتنامية هانوي في الموعد المحدد لقمة مع ترامب يوم الأربعاء (27 شباط/ فبراير). وتجدر الإشارة إلى أن والد أون أيضا، كيم يونغ إيل كان مغرما بالسفر بالقطار، ويبدو أن الزعيم الكوري كيم يونغ أون لديه خوف من السفر بالطائرة لذا غالبا ما يسافر بالقطار.

  • Kim Jong Un am Flughafen in Singapur (picture-alliance/dpa/Ministry of Communications and Information of Singapore/T. Tan)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    السفر بطائرة صينية

    خوف زعيم كوريا الشمالية من السفر بالطائرة، يبدو أنه صحيح. إذ أنه سافر إلى سنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي بطائرة من الخطوط الجوية الصينية للقاء الرئيس الأمريكي دنالد ترامب. وهذا ما يرجح الشائعات التي تقول إن طائرته الرئاسية غير قادرة على الطيران.

  • Merkel und Pofalla im Panoramawagen des Rheingoldexpress (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ميركل أيضا تسافر بالقطار

    المسشتارة أنغيلا ميركل أيضا واجهت مشاكل مع طائرتها الحكومية، إذ اضطرت للسفر بطائرة عادية نهاية العام الماصي لحضور قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، حيث لم يكن ممكنا السفر بالقطار إلى هناك. وفي هذه الصورة التي تعود لعام 2009، تسافر ميركل مع سكرتير حزبه آنذاك، رونالد بوفالا، على متن قطار "راين غولد اكسبرس" الفخم.

  • Luxuszug Rheingold (Imago/Becker&Bredel)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    قطار فخم مميز

    قطار "راين غولد" الفخم كان في عشرينات القرن الماضي مخصصا للرحلات معينة مميزة. وفيما كان المواطنون العاديون يسافرون على متن قطارات من الدرجة الثالثة، كان السفر بهذا القطار الفخم شيئا مميزا جدا. وفي الماضي كان الكثير من السياسة يحبون السفر على متن القطارات الفخمة الفارهة.

  • Adenauer reist 1957 im Wahlkampfzug (picture-alliance/dpa/UPI)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مقر حكومي متنقل

    في الصورة كونراد أديناور، مستشار ألمانيا الأول بعد الحرب العالمية الثانية، على متن قطار مع مستشاريه ومعاوينه أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاتحاد المسيحي الديمقراطي في سبتمبر/ أيلول 1957. وكان القطار يحتوي على كل ما كان يحتاجه المستشار الألماني: قسم للجلوس والاجتماع وقسم للنوم والراحة ومكاتب عديدة مختلفة. وكان القطار بالنسبة لكونراد أديناور بمثابة مركز للحملة الانتخابية ومقر حكومي متنقل.

  • Bundeskanzler Willy Brandt Wahlkampfreise im Sonderzug (Imago/Sven Simon)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    مغرم بالقطارات والسفر بها

    فيللي براندت، مستشار ألمانيا بين عامي 1969 و1974، كان مغرما أيضا بالقطارات والسفر بها. في الصورة براندت مع الصحافيين في قطار خاص أثناء الحملة الانتخابية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي عام 1972.

  • Russland Putin in Präsidentenwagon (Getty Images/AFP/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين بمفرده في القطار!

    ليس زعيم كوريا الشمالية وحده يقطع مسافات طويلة بالقطار، الرئيس الروسي أيضا يسافر أحيانا بالقطار من مدينته سان بطرسبورغ إلى فلاديفستوك، حوالي 10 آلاف كيلومتر. الصورة تعود لعام 2012 حيث يجلس بوتين في المقصورة الرئاسية.

  • China Putin und Jinping Treffen im Zug (picture-alliance/dpa/Tass/A. Druzhinin)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    بوتين ليس وحيدا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شين جينبينغ صيف عام 2018 على متن قطار سريع حديث يسافر إلى مدينة تيانجين الصينية العملاقة. ويعرف الصينيون كيف يمكنهم توفير الراحة والهدوء لضيفهم الروسي، بوضع باقة ورد جميلة ملونة على الطاولة.

  • BG Das machen Politiker in ihrer Freizeit - Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    "قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

    ساسة يحبون اللعب والتسلية بالقطار

    إن لم يسافر يمكنه اللعب بالقطار أيضا. في الصورة وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، حصل على هدية أثناء زيارته للصين عام 2017، الهدية كانت عبارة عن نموذج لقطار صيني سريع حديث، حيث كان مضيفه الصيني، عمدة منطقة شاندونغ، كان يعرف أن زيهوفر يحب التسلية بالقطارات ولديه في البيت نموذج مصغر لقطار مع كل مستلزماته من سكة حديد وإشارات ضوئية وجسور وأنقاق ومحطات. إعداد: ماركو مولر/ ع.ج


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"قطار الزعيم".. مقر رئاسي متنقل

عادة ما يستخدم زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون القطار للسفر إلى الخارج. وهذا ما فعله في رحلته إلى فيتنام حيث لعقد قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب. لكنه ليس السياسي والرئيس الوحيد الذي يحب السفر وعقد لقاءات في القطار. (26.02.2019)  

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