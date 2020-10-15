 ″ضائع″ .. كلمة الشباب لعام 2020 | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 16.10.2020

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ثقافة ومجتمع

"ضائع" .. كلمة الشباب لعام 2020

لماذا تكون مفردات انجليزية محبوبة وما الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعية والمؤثرون في ظهرو لغة مختلفة، وهل يشكل ظهور مفردات من لغات أخرى خطرا على اللغة الأم؟ عالم اللسانيات نيلس بالو يجيب عن ذلك في مقابلة مع DW.

يُخشى في الغالب أن تتلاشى اللغة الألمانية، لأنه لدينا تأثيرات أجنبية. لكن هذا ليس كذلك. فالتأثير من منظور علمي يبقى ضعيفا، وهو في مستوى مائوي متدني.

لفئة الشباب لغة خاصة أحيانا للتفاهم فيما بينهم، من خلال استعمال مفردات غريبة عن الأجيال الأكبر سنا.

DW: الميول إلى استخدام كلمات انجليزية في لغة الشباب مستمر. فلماذا يحب الشباب في حياتهم اليومية استخدام كلمات انجليزية؟

نيلس بالو: الانجليزية تطورت ببساطة إلى لغة موضة وإلى لغة قوية جدا متداولة دوليا. فظواهر الموضة الكبيرة مثل التواصل عبر ميسنجر أو حتى في الساحة الموسيقية تطغى عليها مفاهيم انجليزية.

وهذا يمكن مقارنته مع الاستعمال اللغوي في القرنين الـ 17 و الـ 18 . في تلك الحقبة كانت الفرنسية واليونانية أو اللاتينية هي السائدة في لغة الشباب.

مختارات

أظهرت دراسة ألمانية أن المدرسين من أصول مهاجرة لهم تأثير إيجابي على اكتساب المهارات اللغوية لطلابهم. ويعتبر تعلم الألمانية حجر الزاوية لسياسة اندماج اللاجئين والمهاجرين، لأنها شرط لدخول سوق العمل والاندماج في المجتمع.

للحفاظ على اللغة العربية لأطفال اللاجئين والمهاجرين، أسست مجموعة متطوعين سوريين في ماينز الألمانية مشروعا طوعيا يستقطب الأطفال والفتية لتنظيم لقاءات أسبوعية. المجموعة ساهمت أيضا في ربط الأهالي بخبراء تربويين.

لماذا يحتاج الشباب أصلا للغة خاصة بهم يتواصلون بها فيما بينهم؟

بالنسبة إلى الشباب يكون التواصل في المقام الأول على مستوى متكافئ مهما، يعني تحديد الهوية مع أشخاص يحملون نفس الأفكار أو مع صديقات وأصدقاء. فالمراوغة باللغة هي أيضا عملية مهمة، وهي في آن واحد عملية تفصيل. فعلى غرار الطفل الذي يبدأ في المشي وجب على الشباب تعلم استخدام اللغة وبكفاءة. وفي المحصلة يمكن القول بأن اللغة تخدم الاستفزاز. فالشباب بإمكانهم بلغتهم الفتية الاستفزاز بشكل رائع وبإمكانهم بذلك القول من هم.

تحدثت عن عملية تفصيل أي إذا تشابكت معرفة جديدة ومعلومات جديدة في الدماغ مع كلمات ذاتية. كيف يتوصل الشباب أصلا لهذه الكلمات؟

هناك مجالات كثيرة للعطاء. فهي تتمثل مرة بالطبع في الصديقات والأصدقاء الذين يلتقطون شيئا في أي مكان. إنها وسائل الإعلام والمشهد الموسيقي وشباب. وفي الغالب تنشأ كلمات من خلال وضع فكاهي قد تكون له تأثيراته على المستوى الشخصي، لأنه ظريف أو جميل فيتم تقليده. وعندما تصبح الكلمة بارزة بما يكفي، فإنها تلقى الرواج.

الأطفال يلعبون في وقت مبكر بفيديوهات ماينكرافت

الأطفال يلعبون في وقت مبكر بفيديوهات ماينكرافت

ما هو الدور الذي تلعبه المواقع الاجتماعية في ذلك؟

المواقع الاجتماعية تلعب اليوم دورا هائلا. فالمؤثرون الكبار هم بالتأكيد مضاعفون. وإذا ما تمعنت في مشهد الكومبيوتر، فلدينا هنا مثلا فيديوهات Let´s Play. في السابق كان يُقال دوما بأن لغة الشباب تبدأ مع سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة. وإذا ما نظرنا اليوم إلى الشباب الذين يشاهدون في التاسعة من عمرهم فيديوهات ماينكرافت، فإننا نلاحظ بأن لغة الشباب شقت طريقها في الثامنة أو التاسعة.

عندما يتحاور الشباب فيما بينهم تُستخدم هنا و هناك كلمة عربية. ومن بين العشرة الأوائل في عام 2020 جاءت كلمة "ما شاء الله". ما معنى هذا بالنسبة إلى لغة الشباب الألمانية؟

يُخشى في الغالب أن تتلاشى اللغة الألمانية، لأنه لدينا تأثيرات أجنبية. لكن هذا ليس كذلك. فالتأثير من منظور علمي يبقى ضعيفا، وهو في مستوى مائوي متدني.

دعنا نطرح اختيار كلمة الشباب لعام 2020. ففي هذه السنة لم يتم اختيار الكلمة من طرف لجنة تحكيم، بل كان بوسع كل شخص منح صوته عبر الانترنيت. ما رأيك في ذلك؟

من منظور علمي لا أثمن هذا النوع من الاقتراع ـ سيان أكانت لجنة تحكيم هي التي تقرر أو عبر الانترنيت. فالمشكلة في المسألة برمتها هي أننا لا نعرف من يقترع. قد يكون والدي اللذين تجاوزا منذ مدة حدود السبعين سنة.

والاختيار تم بطريقة غير علمية، لأنه لا توجد لغة شباب واحدة. فهي مطبوعة إقليميا وحسب الوضع وكل منا يتكلم بشيء مختلف. لكن من منظور شعبي أجد الاقتراع حول كلمة الشباب شيئا جميلا. وهذا يعود ببساطة لكوننا نتلقى التحفيز للتدبر في اللغة والعمل بها.

أنت منشغل منذ مدة بظاهرة لغة الشباب وأصدرت عدة كتب حول ذلك. ما الذي ستقوله حول تغير لغة الشباب وكيف ستتطور في المستقبل؟

لا يمكن لي القول بالتحديد إلى أين تسير الأمور، إذ بوسعي فقط تقديم تطور عام. وهو ينتج عن حقيقة أن لغة الشباب عبر السنوات الـ 300 الأخيرة التي يمكن لنا رصدها علميا لم تتغير بشكل كبير. وتشكُل اللغة تغيرا، لكن من ناحية المضمون يبقى كل شيء في الحقيقة على ما هو عليه: فالأمر يتعلق بالتشابك والسكر والعزف وبالمدرسة وبالجنس وبمواهب وأشياء محبوبة.

أجرت اللقاء: ماريا جون سانشيس

 

  • Woman holding tomatoes in front of her eyes (picture-alliance/united-archives/mcphoto)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Tomaten auf den Augen haben

    تعني هذه العبارة حرفياً " وجود الطماطم على العيون". ويحمل هذا المصطلح الملون في طياته سؤالاً يعبر عن تجاهل كامل لشيء واضح كما لو أردت القول: "هل أنا أعمى أم ماذا؟"، وقد جاء هذا التعبير من صورة شخص لديه عيون حمراء متورمة قد تكون نتيجة النوم الزائد ما أثر على تركيزه.

  • Amaranth porridge (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Viele Köche verderben den Brei

    تترجم هذه العبارة بشكل حرفي: "كثرة الطباخين تفسد الطبخة"، وهو تعبير يستخدم في اللغة العربية أيضاً.

  • Man looking angry with steam coming out of his ears (Fotolia/rangizzz)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Ich koche vor Wut

    يقال في اللغة الألمانية إنني "أُطبخ" من الغضب، كما يقال في اللغة العربية إنني "أغلي" من الغضب، تعبيراً عن الشعور بالغضب العارم.

  • A line of fish and vegetables (Colourbox/S. Ievgen )

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Das Auge isst mit

    أحد التعبيرات الطريفة القادمة من المطبخ أيضاً، ويعني حرفياً "العين تأكل معك" وتستخدم عند إعداد الطعام بمعنى أنه يجب أن يكون شكل الطعام شهياً بما يبهج النظر.

  • Pot of water boiling on stove (imago/Paul von Stroheim)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Sie kochen auch nur mit Wasser

    إذا قارنت نفسك كثيراً بأشخاص آخرين في محاولة لتهدئة نفسك، فسيفيدك هذا التعبير:"Sie kochen auch nur mit Wasser" ويترجم حرفياً أن الآخرين "يطبخون" بالمياه الساخنة أيضاً، بمعنى آخر أن لا أحد يخلو من الأخطاء والعيوب.

  • Old-fashioned jars of mustard (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Meinen Senf dazu geben...

    حرفياً: "إضافة الخردل الخاص به" إلى الطبق. ويعني التعبير عن رأي الشخص، أو إضافة رأيك حول أمر ما.

  • A cook with two pot lids (Fotolia/goodluz)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird

    هذه العبارة تترجم بأنه لا يتم تناول الطعام بنفس درجة حرارة طهيه، وبمعنى آخر بعد الاضطرابات ستهدأ الأمور وسيكون كل شيء على ما يرام.

  • Basket of potatoes sitting outside on ground (picture-alliance/dpa/M. Schutt)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Der dümmste Bauer erntet die größten Kartoffeln

    تعني حرفياً "المزارع الأغبى يحظى بمحصول البطاطا الأفضل". ويعني هذا التعبير أن الأشخاص الأذكياء يميلون أكثر إلى الشك الذاتي والتردد، مما يمنعهم أحياناً من اغتنام بعض الفرص التي قد تؤدي إلى ثروة جيدة. وبمعنى مختصر لا تفكر كثيراً كي تتقدم.

  • Tea pot and tea cup with hibiscus tea (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Abwarten und Tee trinken

    لتحضير الشاي نحتاج للماء المغلي، ومن هنا جاء هذا التعبير الذي يترجم :"انتظر واشرب الشاي" ما يعني انتظر بهدوء وسترى النتيجة.

  • Cake being sliced with large knife (picture alliance/dpa)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Niemals den Kuchen vor dem Anschnitt loben

    الترجمة الحرفية لهذه العبارة : لا تمدح قطعة الكعك أبداً قبل أن تقطعها. بمعنى لا تستبق الأحداث.

  • Women in dirndls holding cookie necklaces shaped as hearts (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    "كثرة الطباخين تفسد الطبخة" ـ تعبيرات ألمانية عن المطبخ والطعام

    Liebe geht durch den Magen

    عبارة لا تخلو من الرومانسية وتترجم حرفياً: "الحب يمر من المعدة". الأمر الذي يعني أن الطعام والحب يسيران جنباً إلى جنب، إذ يمكنك كسب شخص ما أو التعبير عن حبك من خلال تحضير وجبة شهية له/ها. وهذا يعني مشاركة الحب والحياة وتعزيزهما من خلال تحضير الطعام والأكل معاً. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


 

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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