 صيام من نوع آخر يساعد على فقدان الوزن .. ما هو؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 20.01.2021

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صحة

صيام من نوع آخر يساعد على فقدان الوزن .. ما هو؟

يضع المرء الكثير من الأهداف للعام الجديد، والتي يمكن أن يتعلق بعضها بالصحة وفقدان الوزن الزائد. ما يعرف بالصيام العلاجي قد يكون سبيلك لفقدان ثلاثة كيلوغرامات في خمسة أيام فقط. فما هو؟

يُعرف هذا النوع من الصيام بـديتوكس أو الصيام المتقطع (أرشيف)

يُعرف هذا النوع من الصيام بـ"ديتوكس" أو الصيام المتقطع (أرشيف)

ظهرت مؤخراً مصطلحات عديدة مثل ”ديتوكس"، والتي تعني التخلص من السموم في الجسم، أو ”تجديد الشباب"، للحديث عن ما يعرف بالصيام العلاجي. إلا أن المدير الطبي في مركز "بوخينغر فيلهلمي" الطبي، فرانسوا دي توليدو، يرى أن تلك المسميات تستخدم للإشارة إلى ما يتحقق بعد الصيام، وهو الشعور وكأن المرء ”أخف وأكثر نشاطاً وتحرراً"، وفقا للنسخة الألمانية من موقع "إم إس إن".

المقصود بالصيام العلاجي، والمعروف أيضاً باسم "Intermittent fasting"، أو الصيام على فترات متقطعة، هو التوقف عن تناول الطعام لعدة ساعات يومياً. ويمكن القيام به ليوم أو يومين فقط كل اسبوع، أو الصيام خمسة أيام على التوالي كل بضعة أشهر، أو حتى لمدة عشرة أيام أو أكثر على التوالي كل عام.

ويتم تحديد الفترة الأفضل للصيام وفقاً لحالة الشخص الصحية والمرحلة العمرية التي يمر بها ووزنه وما يعاني منه من أمراض وما يحصل عليه عادة من تغذية. ويتناول الصائم عادة في يوم صيامه ما يعادل من 200 إلى 250  سعرة حرارية من العصائر العضوية والخضروات والعسل. وخلال فترة الصيام هذه،يقوم الجسم بحرق الدهون بدلاً من الاعتماد على الجلوكوز كمصدر بديل للطاقة.

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صيام رقمي

ويشير موقع جامعة هارفارد للصحة إلى ضرورة الانتباه لتوقيت الصيام باعتباره ”المفتاح" لجعل الصيام طريقة واقعية وفعالة ودائمةلفقدان الوزن الزائد ولمنع الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي هذا الصدد، توضح الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد، مونيك تيلو، أن ما يحدث عادة في الفترة ما بين تناولنا لوجبة وأخرى هو انخفاض معدلات الإنسولين في الجسم. وتتمثل فكرة استخدام الصيام كوسيلة لخفض الوزن في السماح للجسم بخفض الإنسولين لفترة كافية تسمح بحرق الدهون، ومن ثم تبدأ خلايا الجسم في بناء الدهون من جديد مع بدء تناول الطعام مرة أخرى بعد انتهاء الصيام. لهذا يُنصح باتباع الصيام تحت إشراف متخصص في مجال التغذية.

ويمكنك دائماً الصيام بمفردك، ولكن وفقاً للمدير الطبي في مركز "بوخينغر فيلهلمي"، فرانسوا دي توليدو، من الأسهل الصيام بمشاركة آخرين وتحت إشراف طبي. ويضيف توليدو أن الرغبة في فقدان الوزن الزائد يمكن أن تكون دافعاً قوياً للصيام. بيد أن الصيام لا يساعد على ذلك وحسب، بل يساهم أيضاً في خفض معدلات الكوليسترول والدهون في الدم وتحسين نسبة السكر وضغط الدم. كما يؤدي إلى تحسين الحالة الصحية للقلب والأوعية الدموية. 

لكن دي توليدو ينبه إلى أن زيادة الوزن قد تكون جرس إنذار لاتباع اسلوب تغذية غير صحي يستلزم تدخلاً ما لكسر الروتين اليومي الخاطئ المتبع. وهنا تظهر أهمية الصيام للمساعدة على كسر الخوف من تغيير النظام القديم واتباع أسلوب تغذية جديد صحي.

والمقصود بالصيام هنا ليس فقط خفض كميات الطعام لفقدان الوزن، وإنما تغييرالسلوكيات المتبعة، حيث أن الرجوع لعادات تناول الطعام القديمة بسبب ضغوط الحياة أو فقدان الدافع، على سبيل المثال، من شأنه إعادة كل الوزن المفقود مجدداً.

وأخيراً، تنصح الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد، مونيك تيلو، بتجنب تناول السكر والوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، وعدم تناول أي طعام في المساء وقبل النوم مباشرة، كما تؤكد على ضرورة ممارسة الرياضة وتقوية العضلات.  

د.ب./ ي.أ

  • Saudi Arabien | Muslimische Gläubige beten in der Pilgerstätte Mekka (REUTERS/S. Salem)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    مكة

    عدد ساعات الصيام في مكة 14 ساعة و 35 دقيقة.

  • Irak Opferfest Eid al Adha (Reuters/K. Al-Mousily)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بغداد - العراق

    15 ساعة و 30 دقيقة.

  • Ägypten Kairo Ramadan (DW/A. Al Badry)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    القاهرة – مصر

    ساعات الصيام هي نحو 15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Marokko Ramadan (REUTERS)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    المغرب

    15 ساعة و 20 دقيقة.

  • Türkei Ramadan in Istanbul (picture-alliance/Anadolu Agency/E. Eladi)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    إسطنبول - تركيا

    16 ساعة و30 دقيقة.

  • Moscheen in Deutschland 2012 Berlin Sehitlik Moschee (picture-alliance/dpa)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    برلين

    يبدأ شهر رمضان في العاصمة الألمانية بعدد ساعات صيام مقدارها 17 ساعة و 30 دقيقة. فيما ينتهي شهر الصوم بساعات صيام تصل إلى 18 ساعة و 20 دقيقة.

  • Australien Politik Muslimische Partei (picture-alliance/dpa/D. Lewins)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    سدني - أستراليا

    11 ساعة و 50 دقيقة.

  • China Islamische Frauen lesen den Koran in Yinchuan (picture-alliance/dpa/M. Reynolds)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بكين - الصين

    16 ساعة 20 دقيقة.

  • USA Erdogan weiht moschee ein (picture alliance/AP Photo/S. Serkan Gurbuz)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    الولايات المتحدة

    تبلغ ساعات الصيام في واشنطن 16 ساعة و 10 دقائق.

  • Bildergalerie Putin und Erdogan eröffnen Europas größte Moschee (Getty Images/AFP/V. Maximov)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    موسكو ومدن خارج الدائرة القطبية الشمالية

    تصل ساعات الصيام في العاصمة الروسية إلى 20 ساعة و 10 دقائق. فيما توجد مدن في شمال روسيا مثل مدينة مورمانسك الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية ويحل فيها خلال فصل الصيف ما يعرف بالنهار القطبي، إذ إن ضوء النهار لا يفارقها، الأمر الذي دفع بعض علماء الشريعة لإصدار فتوى تتيح لمسلمي هذه المناطق الصيام حسب توقيت المنطقة الأقرب إليهم جغرافيا داخل الدائرة القطبية.

  • Bildergalerie Ramadan 2012 (picture-alliance/dpa)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    أوسلو - النرويج

    20 ساعة و 36 دقيقة.

  • UN-Report: Fremdenfeindlichkeit in Großbritannien nimmt zu (picture-alliance/PYMCA/Liat Chen)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    لندن - بريطانيا

    عدد ساعات الصيام تصل إلى 19 ساعة.

  • Island - Stadtsee Stadtsee Tjoernin und Innenstadt (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    آيسلندا

    22 ساعة.

  • Argentinien Buenos Aires - Muslime beten am Islamic Cultural Center (picture-alliance/AA/M. Sanchez)

    تتفاوت بين 11 و 24 س.. عدد ساعات الصيام حول العالم

    بوينس آيرس - الأرجنتين

    11 ساعة و 30 دقيقة.

    الكاتب: زمن البدري


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