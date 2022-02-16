"صيام الألوان".. أحدث الحميات الغذائية لإنقاص الوزن!

نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، نظام غذائي متوسطي أو الصيام المتقطع. هناك العديد من الطرق المختلفة من أجل خسارة بضع كيلوغرامات زائدة. بيد أن معظم هذه القواعد الغذائية معقدة إلى حد ما، وتتطلب الإلتزام بها خلال الحياة اليومية. الأمر قد يكون سهلاً بالنسبة للبعض، وصعباً بالنسبة للآخرين.
مجلة "بريغيته Brigitte" الألمانية تدعو متابعيها الراغبين في اتباع حمية صحية جديدة إلى تجربة "صيام الألوان" - فهي ليس سهلة فقط وتساعد على إنقاص الوزن، بل يمكن للمرء أيضاً أن يأكل حتى الشبع!
ما هو "صيام الألوان"؟
في الحمية التي باتت تعرف بـ "صيام الألوان"، تنقسم الأطعمة إلى مجموعات لونية. غير أن الأمر لا يتعلق باللون الخارجي، ولكن يتعلق بالقيم الغذائية للأغذية. إذ ينصح بتناول كمية معينة من كل مجموعة لونية يومياً.
وفق حمية "صيام الألوان" ينصح بتناول هذه الكميات من المجموعات الغذائية ذات الألوان التالية: الأخضر: من سبع إلى ثماني مرات في اليوم، الوردي: ثلاث مرات في اليوم كحد أقصى، الأزرق: مرة واحدة لكل وجبة، وأخير اللون الأحمر: ينصح خبراء التغذية بالاستغناء عن أكبر قدر ممكن من هذه المجموعة.
أي طعام ينتمي إلى أي مجموعة لونية؟
الأغذية الخضراء: ليس من الغريب أن كل ما هو صحي يقع في هذه الفئة: الفاكهة والخضروات (مثل الفلفل والجزر والخس والطماطم والتفاح واليوسفي) والبقوليات والفاصوليا. ولأنها صحية للغاية، يمكنك تناول أكبر قدر ممكن من هذه الأطعمة حتى الشعور بالشبع (الاستثناء الوحيد هو أنه يجب تناول الفاكهة المجففة باعتدال).
نصيحة: اجمع بين طعامين مختلفين من هذه المجموعة مع كل وجبة ودلل نفسك أيضاً بوجبة خفيفة صغيرة معهم.
الأغذية الوردية: الأطعمة النشوية هي أطعمة وردية يمكنك التخطيط لتناولها ثلاث مرات في اليوم. وهذا يشمل الخبز والمعكرونة والبطاطس، وكذلك الموسلي (أكلة تتكون من عدة حبوب). بيد أن البدائل الصحية قليلة من هذه الفئة، و منها الكينوا (نوع من الحبوب)، الكسكس، الأرز البني والبطاطا الحلوة.
نصيحة: إذا كنت تريد أن تفقد بضع كيلوغرامات في أسرع وقت ممكن، عليك تقليل استهلاك الأغذية الوردية إلى مرة واحدة يومياً.
الأغذية الزرقاء: تنتمي الأطعمة الدهنية والبروتينية إلى هذه الفئة. البروتين على وجه الخصوص يبقيك ممتلئاً لفترة طويلة، ويحتاجه الجسم أيضاً. نقص البروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. لذلك، يجب أن يكون الطعام الغني بالبروتين على طبقك في كل وجبة. وتشمل هذه المجموعة، الحليب ومشتقاته، الأسماك والمكسرات.
نصيحة: يمكنك أيضاً تناول اللحوم - لكن الخبراء يوصون بكمية صغيرة للغاية من 110 إلى 230 غراماً كحد أقصى.
الأغذية الحمراء: تشمل هذه المجموعة الأطعمة السكرية والحلويات بشكل عام والكحول والأطعمة المصنعة. من الأفضل حظرها بشكل كلي من القائمة خلال فترة الحمية. لكن نظراً لأن القليل من الأشخاص من يمكنهم الإلتزام بذلك، فإن "خطيئة صغيرة" مسموح بها بين الحين والآخر، وذلك سواء كان ذلك عبارة عن كأس من المشروبات الغازية أو الكحولية في المساء أو قطعة شوكولاتة للتحلية.
نصيحة: يجب أن تظل الاستثناءات، استثناءات. وفي حالة عدم الابتعاد عن هذه المجموعة، فلا ينبغي الندم عند عدم خسارة الكيلوغرامات الزائدة، كما كان متوقعاً.
ويشار إلى أنه في حالة الالتزام بالخطة، فقد يفقد المرء ما يصل إلى خمسة كيلوغرامات في أسبوعين. من فوائد حمية "صيام الألوان"، أن الشخص يأكل نظاماً غذائياً متوازناً للغاية وفي الوقت نفسه يمنح جسمه جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها.
إ.م/ أ.ح
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الكينوا
"غذاء خارق"، أقرب وصف لهذه الحبوب المنتمية للفصيلة القطيفية، وذلك بفضل احتوائها على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة وغناها بالمعادن. وتحفز هذه الحبوب المعروفة لدى شعوب "الإنكا" عملية الأيض وتضمن توازناً هرمونياً سليماً. ولا يخفى أن الهرمونات تتمتع بتأثير كبير على عملية حرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزبادي اليوناني
على الرغم من أن الزبادي اليوناني يحتوي على ما مقداره 10 بالمائة من الدهون، إلا أنه من الدهون النباتية الجيدة. كما يعد من المصادر الغنية جداً بالبروتين، ما يمنحه ميزة تزويد الجسم بالطاقة بشكل أكثر استدامه من الكربوهيدرات. وبهذا فإنه يعمل بشكل غير مباشر على تنظيم مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
اللوز
"تناول اللوز يزيد الوزن"، من الأحكام المسبقة الخاطئة التي عفا عليها الزمن منذ فترة طويلة. فاللوز يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون، إذ يحتوي على دهون وبروتينات صحية وبالتالي لها تأثير إيجابي على مستوى الأنسولين وشعورنا بالشبع. بالإضافة إلى ذلك يمد اللوز الجسم بالمغنيسيوم، وهو أمر جيد لتجديد العضلات وبالتالي لحرق الدهون.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
القرفة
التوابل الشرقية مثل القرفة والهيل والكزبرة تعزز عملية الاستقلاب بشكل كبير. تحتوي القرفة على الكثير من الألياف والمواد الغذائية النباتية التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم. وتحتوي هذه التوابل الشهية على عدد كبير من مضادات الأكسدة وتساعد في تجديد العضلات.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
جريب فروت
تكاد هذه الثمار ذات الطعم الحلو المشوب بالمرارة لا تحتوي على أية دهون وسعرات حرارية، لكنها تمنح شعوراً بالشبع بفضل عنصر النارينجين الموجود فيها مما يساهم في تحفيز عملية الهضم. نتيجة لذلك نشعر بالشبع. بالإضافة إلى ذلك، فإن ثمار الجريب فروت لها تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين والكوليسترول في الجسم ولها تأثير على تنقية الدم.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشاي الأخضر
هناك عدة أسباب تحتم علينا شرب الشاي الأخضر بانتظام، ومنها المواد المرّة المسماة بـ "الكاتيكين"، التي تعزز حرق الدهون. كما يحفز الكافيين الموجود في الشاي الأخضر عملية الهضم ويتمتع بتأثير تطهيري على الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الحرارية الموجودة فيه تعزز من عملية تحويل الطاقة الغذائية إلى حرارة الجسم، ما ينعكس إيجابياً على عملية الأيض وحرق المزيد من السعرات الحرارية.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الأفوكادو
كانت ثمرة الأفوكادو تُسمى في الماضي بـ "قنبلة السعرات الحرارية"، لكنها باتت في الوقت الراهن ملكة الأطعمة الصحيّة عن جدارة. لأن هذه الثمار تحتوي، مثل المكسرات واللبن الزبادي، على الأحماض الدهنية الصحية غير المشبعة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر النزرة ومضادات الأكسدة. وبالتالي تساعد الجسم على تنظيم توازنه الهرموني، وخاصة مستويات الأنسولين.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
خل التفاح
لا يمكن تناوله بمفرده لطعمه الحامض، لكن جرعة صغيرة منه على الشاي مع العسل لها تأثير كبير للغاية. وكذلك استخدامه في تحضير صلصة السلطة لما فيه من فوائد لتعزيز عملية الهضم. كما أنه يتمتع بتأثير إيجابي على مستوى الأنسولين في الدم ويقلل من الشعور بالجوع سريعاً.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الزنجبيل
مادة الراتينج الزيتي "الأولوريسين" الموجود في الزنجبيل من المواد الحاملة للزيوت الأساسية والمنشطة. والسر هنا هو تنظيم درجة حرارة الجسم، إذ ترفع من درجة حرارته وبالتالي تزيد من عملية حرق الدهون. كما أن الزنجبيل يساهم في تعزيز عملية الهضم ويترك شعوراً بالشبع بشكل أسرع ويعزز من عملية الاستقلاب.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الفلفل الحار
كما هو الحال في مفعول الشاي الأخضر والزنجبيل، فإن الطعم اللاذع العائد إلى المواد الحرارية تزيد من عملية استهلاك السعرات الحرارية. مركب "كابسيسين" الموجود في الفلفل الحار له التأثير ذاته ويساهم بالتالي في تقليل الوزن، كما أنه يعزز عملية الهضم. لكن ينبغي الحذر هنا من الإفراط في تناوله. فرغم أن كميات معتدلة منه تعود بالنفع على عمل المعدة والأمعاء، إلا أن الإفراط فيه يؤثر سلباً على المعدة.
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هذه الأطعمة تحفز جسمك على حرق الدهون الزائدة
الشوكولاته الداكنة
الشوكولاته الداكنة بمحتوى كاكاو يصل لأكثر من 75 بالمئة تساعد هي الأخرى على حرق الدهون. إذ تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة سكر منخفضة نسبياً. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة. ومع ذلك يجب ألا تأكل قطعة كبيرة منها مرة واحدة، وإنما قطعة صغيرة أو قطعتين بعد الأكل. ع.غ