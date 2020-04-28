 ″صوموا تصحوا″.. الامتناع عن الطعام يقوي المناعة ! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 02.05.2020

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صحة

"صوموا تصحوا".. الامتناع عن الطعام يقوي المناعة !

ربطت دراسة أمريكية بين الصوم ومكافحة الجسم لأعراض مرض المناعة الذاتية. إذ تشير الدراسة إلى أن الصوم أو تقليل السعرات الحرارية ضمن برنامج معين يسمح بتجديد الخلايا ويمد الجسم بالعديد من الفوائد.

أبحاث طبية أكدت أهمية الصيام والامتناع عن الطعام في القدرة على الشفاء

الامتناع عن الطعام لساعات يساعد أيضا في الحد من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد

   أثبتت دراسة أمريكية أن الصوم وتقليل السعرات الحرارية، التي يحصل عليها الجسم لفترات معينة من الوقت يمكن أن يساعد في محاربة أعراض أمراض المناعة الذاتية التي تتنوع ما بين الذئبة الحمراء، والتصلب العصبي المتعدد وغيرها من الأعراض.

مختارات

اُكتشِف جين وراثي يزيد بنسبة 70 في المائة خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد، وهو تبدُّل نادر في الصفات الوراثية يعزز فهم آلية المرض والبحث عن علاج. يصيب هذا المرض الأعصاب وقد يؤدي إلى الشلل أو العمى. (02.06.2016)

قد يصاب المرء للوهلة الأولى بالذهول عندما يسمع أنّ الأطفال معرضون للإصابة بجلطة دماغية، فقد ساد الاعتقاد بأن هذا المرض حكر على المسنين. ولكن اتضح اليوم أنّ الجلطة الدماغية لا تعرف سنا وأنها قد تطال الأطفال والشباب أيضا. (09.04.2014)

ويصاب الإنسان بهذه الأمراض عادة عندما يبدأ نظامه المناعي في مهاجمة أعضاء الجسم نفسه. وذلك نتيجة فشل الجهاز المناعي لجسم الكائن الحي بالتعرف على الأعضاء والأجزاء الداخلية الخاصة به، بحيث لا يستطيع معرفة البصمة الوراثية الخاصة بخلايا الجسم فيتعامل معها كأنها غريبة عنه ويبدأ بمهاجمتها باستخدام خلايا المناعة والأجسام المناعية. ما يسبب أضراراً شديدة بالجسم قد تتركز في مكان واحد أو عضو واحد مثل التهاب الغدة الدرقية الناجم عن المناعة الذاتية أو قد تهاجم مجموعة من الأعضاء، ما قد يتسبب بمرض الجسم.

وأجريت الدراسة بشكل مبدئي على الفئران قبل متابعة التجارب بشكل محدود على البشر، وتبين أن الامتناع عن الطعام لساعات، تناول وجبات متفرقة تحتوي على كميات محدودة من السعرات الحرارية يساعد أيضا في الحد من أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد.

الصوم يساعد جسم الانسان على التحلص من الدهون

تقليل كميات الطعام وساعات الأكل المتفرقة تساعد في مكافحة الشيخوخة

ويقول رئيس فريق البحث من جامعة ساوث كاليفورنيا الأمريكية فالتر لونجو: "عند تناول وجبات وفق نظام معين يشبه الصوم، يتم إفراز مادة الكورتيزون في الجسم التي تبدأ في قتل خلايا المناعة الذاتية، وهذه العملية يمكن أن تؤدي إلى تكون خلايا جديدة سليمة". ويعتمد النظام الغذائي الذي توصل إليه لونجو وفريقه على الحد من استهلاك السعرات الحرارية بواقع النصف على مدار ثلاثة أيام من كل أسبوع.

 وأثبتت النتائج الأولية لهذه التجربة سواء بالنسبة للفئران أو البشر أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يقلل بعض الأعراض الناجمة عن أمراض المناعة الذاتية. من جهته أفاد الموقع الإلكتروني "ساينس أليرت" المعني بالأبحاث العلمية أن الفريق البحثي أجرى العديد من التجارب على الصوم وتوصل إلى أن تناول وجبات متفرقة زمنيا لفترات متباعدة وذات سعرات حرارية محدودة لا يساعد فقط في تقليل الدهون، بل أيضا يقلل من ظهور أثار الشيخوخة والعديد من الأمراض لدى الإنسان.

ع.أ.ج  (د ب أ)

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    تضم ألمانيا جالية إسلامية كبيرة يتجاوز عددها أربعة ملايين شخص، ما جعل تنفيذ الشعائر الدينية الإسلامية وصيام وشهر رمضان له خصوصيته في ألمانيا، إذ أن في مدينة برلين وحدها يعيش أكثر من 400 ألف مسلم.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    ساعات صيام هذا العام لمسلمي ألمانيا تجاوزت 18 ساعة ونصف يوميا، ويصادف مجيئه هذا العام في فصل الصيف والتي تتراوح درجات الحرارة فيه ما بين 20- و30 درجة مئوية.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    في ألمانيا أكثر من 200 جامع وما يزيد عن 2500 مصلى. في الشهر الكريم يتوافد مئات المسلمين على الجوامع.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    تنظم بعض مساجد ألمانيا وجبات فطور جماعية للمسلمين ولغير المسلمين للتعريف بالإسلام وللتقارب مع مواطني البلد.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    بعض الشركات الألمانية أخذت في نظر الاعتبار فرائض هذا الشهر الكريم، ومنحت موظفيها فرصة تغيير أوقات العمل بحيث تتناسب مع أوقات السحور والفطور في رمضان.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    المنتجات الشرقية تنتشر في الأسواق الألمانية في شهر رمضان، وخاصة في المحلات التي يديرها المهاجرون في البلد.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    الحلويات والمعجنات جزء لا يتجزأ من موائد الإفطار في ألمانيا، كما في بلاد المسلمين الأخرى.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    شهر رمضان لأبناء المهاجرين في ألمانيا طقس خاص لا يعرفون شيئا عنه سوى ما تنقله لهم وسائل الأعلام، وما يسمعوه من ذويهم عن هذا الشهر.

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    كيف يصوم المسلمون في ألمانيا ؟

    لا توجد عطل دينية إسلامية معترف بها حسب القانون الألماني. بعض الولايات الألمانية اقترحت أن تكون بعض العطل الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى عطل رسمية للمسلمين.

    الكاتب: زمن البدري


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