صور الأطفال حركت مشاعرهم ـ ألمان يجمعون تبرعات للاجئين في اليونان

في مستودع كبير على مشارف مدينة "بادفراينفالديه" نشاط محموم. حوالي اثنتي عشرة امرأة يفرزن ملابس الأطفال وأحذية وبطانيات وخيم. وعبر هاتفه المحمول يقوم أندرياس شتاينرت بالتنسيق من أجل توزيع ما تم فرزه.
بفضل مبادرة أطلقها سكان مدينة "بادفراينفالديه" عبر فيسبوك، تمكن القائمون على هذه المبادرة من تجميع هذه المستلزمات الإغاثية، لمساعدة اللاجئين على الجزر اليونانية. وأول شاحنة محملة بالمستلزمات الإغاثية في طريقها إلى الجزر اليونانية.
صور تم بثها على المحطات التلفزيونية في الخريف الماضي 2019، تعرض حريق مستودع للمواد الإغاثية واشتباكات بين المهاجرين في مخيم ساموس على جزيرة ليسبوس، جعلت الألماني أندرياس (46 عاما) يفكر بكيفية توصيل مساعدات إغاثية للمهاجرين هناك "صور الأمهات وهن ترقدن مع أطفالهن على الأرض في الشتاء دون ملابس، لم أتمكن من نسيانها". ومن هنا خطرت في بال أندرياس، الذي يدير مطعما في بادفراينفالديه، فكرة هذه المبادرة.
مساعدات من كل ألمانيا
في البداية كان أندرياس متشككا من نجاح مبادرته "كان لدي شك في جمع ما يكفي من المساعدات لنتمكن من نقلها"، لكن المواد الإغاثية التي وصلته كانت على عكس شكوكه حسبما تؤكد سيلكا لينديناو موظفة البريد "من كاسل ومن ميونخ وهامبورغ ومن جميع أنحاء ألمانيا تصلنا الطرود"، تقول لينديناو.
المواد الإغاثية التي وصلت بعد إطلاق المبادرة بأيام فقط على وسائل التواصل الاجتماعي، تؤكد على الرغبة العارمة في المساعدة "كما لو أن الناس ينتظرون من يقوم بهذه المبادرة"، يقول أندرياس.
يعيش المهاجرون على الجزر اليونانية أوضاعا مأساوية. إذ تشهد هذه المخيمات اكتظاظا هائلا، وسوء الأحوال الجوية يزيد مأساة المهاجرين. وبحسب بيانات وزارة الحماية المدنية في اليونان، فإن أكثر من 4000 ألف لاجئ يفترشون الأرض للنوم في الشتاء.
مطالبات ألمانية بنقل لاجئين من اليونان إلى ألمانيا
أشاد مجلس اللاجئين في ولاية براندبورغ بالمبادرة: "أن تقوم مبادرات فردية بمهام حكومية دليل على فشل الحكومات الأوروبية" تقول المتحدثة باسم مجلس اللاجئين.
وفي سياق متصل طالب مجلس اللاجئين في براندنبورغ، حكومة الولاية، باستقبال الأطفال اللاجئين والقاصرين في المخيمات اليونانية. ميريام كوتش مسؤولة مكتب الهجرة والاندماج في مدينة دوسيلدورف طالبت أيضا، بإيجاد "طريق خاص" لاستقبال اللاجئين من المخيمات اليونانية، مشيرة إلى أن البلديات الألمانية لديها القدرة على استقبال المزيد من اللاجئين.
حكومة ولاية هامبورغ، وافقت بدورها على استقبال المزيد من اللاجئين القاصرين. وأكد حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي على أن استقبال اللاجئين "هو ضرورة إنسانية". وكانت انتقادات وجهت لحزب الخضر في هامبورغ من قبل منظمة "سييبروكه" التي تعني باللاجئين، بسبب رفضه استقبال 70 قاصرا.
كما دعا تحالف "موانئ آمنة" والذي يضم نحو 120 مدينة ألمانية، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى تسريع عملية استقبال اللاجئين. وفي حديثه لموقع شبكة التحرير الألمانية، قال مايك شوبرت عمدة مدينة بوتسدام ومنسق التحالف "إن أعداد من هم على استعداد للحد من هذه الكارثة الإنسانية يتزايد كل يوم". وأكد شوبرت أن إنقاذ لاجئي القوارب "واجب إنساني".
د.ص/ع.ج.م ( د ب أ)- مهاجر نيوز
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
المحطة الأولى: جيبوتي
يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
المهاجرون القصر
الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
عبور المحيط في قوارب متهالكة
الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
انتهاك صارخ للحريات
ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
ابتزاز عائلات المهاجرين
يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
تعذيب مروع
عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
حالة نادرة من الرأفة
فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين
يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.
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من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب
في مرمى النيران
يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة