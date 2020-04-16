صورتان من السودان والجزائر تفوزان في مسابقة الصحافة العالمية للصور

أعلنت مؤسسة الصحافة العالمية للصور "وورلد بريس فوتو" مساء الخميس (16 أبريل/نيسان 2020) في أمستردام عن الفائزين في مسابقتها للصور (في ثمان فئات) إضافة إلى مجال "سرد القصص الرقمية" (في ثلاث فئات).
وفاز بالجائزة الرئيسية في الدورة الـ 63 للمسابقة الياباني ياسويوشي شيبا. وتُظهر صورته الفائزة شاباً سودانياً ثائراً محاطاً بشباب آخرين ينيرون ما حوله بهواتفهم النقالة. والتُقطت الصورة خلال انقطاع الكهرباء في الخرطوم وسط الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
وفاز شيبا، المصور لوكالة فرانس برس والمقيم في نيروبي، بنفس الصورة في فئة "الأخبار العامة". وعن اللحظة التي التقط فيها الصورة يقول:"هذا كان الاحتجاج الجماعي السلمي الوحيد الذي عايشته خلال إقامتي. لمست تضامنهم غير المحدود مثل الرماد المشتعل الذي يمكن أن يشتعل في كل لحظة".
صورة المرأة التي تبكي على سقوط طائرة الركاب في اتيوبيا
تتويج الصور القصصية
أما جائزة "قصة وورلد بريس فوتو" لهذا العام فقد حصل عليها الفرنسي رومان لوروندو الذي وثق بصورته شبيبة الجزائر الغاضبة. وهذه الجائزة مخصصة للصور ذات السرد القصصي حول أحداث أو موضوعات ذات أهمية صحفية. ومن بين القصص في الفئات الأخرى مثل "الأخبار العامة" و"المراقبة الطويلة" أو "الطبيعة" كانت هناك سلسلة صور حول تبعات سقوط طائرة في إثيوبيا (في 10 آذار/مارس 2019)، واشتعال النيران في أستراليا، والحرب في سوريا، بالإضافة إلى صور لمنقذي حيوانات. وكانت تجارة الأسلحة، والثورة في هونغ كونغ، والإجهاض في روسيا البيضاء أيضاً من بين موضوعات الصور القصصية، فضلاً عن صور حول النزاع في أفغانستان.
وللمرة العاشرة يتم أيضاً منح جوائز لسرد القصص الرقمية. والفائز هذه السنة في هذه الفئة هو دي جي كلارك الذي وثق تجربة الاحتجاجات في هونك كونغ. أما جائزة فيديو الانترنت لهذا العام فقد حصل عليها كل من فرانسوا فيرستير وسايمون وود عن موضوع شح المياه في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.
وورلد بريس فوتو هي أكبر مسابقة في التصوير الصحفي
وورلد بريس فوتو هي أكبر مسابقة في التصوير الصحفي على مستوى العالم، أطلقتها مجموعة من المصورين الهولنديين الذين اجتمعوا في 1955 لعرض أعمالهم على جمهور دولي. ومن المجموعة انبثقت مؤسسة خيرية تُبرز كل سنة المصورين والمصورات الذين يوثقون تطورات آنية في العالم. وهدف المنظمة هو لم شمل العالم عن طريق جمع أهم القصص. والقيم الرئيسية للمؤسسة في ذلك هي "الدقة والتنوع والشفافية".
وتعرض مؤسسة "وورلد بريس فوتو" صوراً وسلسلة صور في معارض متنقلة ومهرجانات قد تدفع الناس إلى المشاهدة بدقة أكبر وكذلك فعل شيء ضد الظروف السيئة.
صورة فائزة في فئة "الأخبار العامة"
لجان مستقلة
واللجنة المستقلة تحت رئاسة الجنوب إفريقي ليكغيتو ماكولا تتألف من تسع نساء وثمانية رجال، جميعهم خبراء في مختلف مجالات التصوير. ومهمتهم كانت انتقاء التحف التي كشفت في السنة الماضية عن أحداث أو موضوعات ذات أهمية صحفية كبيرة. وبالنسبة إلى مسابقة هذا العام، قدّم أكثر من 4200 مصور من 125 بلداً نحو 74.000 صورة. وتم ترشيح 44 مصوراً من 24 بلداً في نهاية شباط/فبراير الماضي لنيل جائزة. وينحدر المرشحون من الجزائر وإثيوبيا وألمانيا وليتوانيا وبيرو وروسيا وإفريقيا الجنوبية والولايات المتحدة وروسيا البيضاء.
إلغاء المعرض المتجول بسبب كورونا
ومن المقرر أن يتم نشر جميع الصور المرشحة ضمن "وورلد بريس فوتو" في كتاب، أما الصور الفائزة فيتم عرضها في العادة في جولة عالمية، من خلال إقامة معرض متجول عبر 45 بلداً ليشاهدها حوالي أربعة ملايين شخص. وكان من االمقرر أن يتم عرض الصور الفائزة في ألمانيا من 8 إلى 31 أيار/مايو في هامبورغ، لكن بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا تم إلغاء المعرض، ليتم عرضها عبر الإنترنت فقط.
فليب يديكه/ م.أ.م
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
تونس: الأولى عربياً
وفقاً لمؤشر حرية الصحافة لعالم 2019 القائم على التصنيف السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تتصدر تونس قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وحققت تونس هذا العام قفزة ملحوظة إذ تقدمت بخمسة وعشرين مركزاً لتحتل المركز الـ 72.
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
لبنان: تسييس واستقطاب
رغم أن وسائل الإعلام اللبنانية تعمل في جو من الحرية، كما تقول مراسلون بلا حدود، إلا أنها "تتميز بالتسييس وبحدة الاستقطاب". وقد تراجعت لبنان مرتبة واحدة في التقرير السنوي لحرية الصحافة لتصبح في المرتبة 101. وبحسب التقرير فإنه "غالباً ما يحكم على الصحفيين بدفع غرامات أو بالسجن الغيابي".
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
قطر: ترسانة قانونية قمعية
تراجعت قطر في مؤشر حرية الصحافة في عام 2019 ثلاث مراتب لتصبح في المركز 128. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين المحليين يواجهون "ترسانة قانونية قمعية إضافة إلى نظام رقابة صارم". وتضيف بأن الصحفيين الذين يقتربون من "الخطوط الحمراء لدول الخليج (الحكومة والعائلة الحاكمة والدين) يكون مصيرهم السجن".
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
المغرب: عرقلة عمل الإعلام
بقيت المغرب في المرتبة 135 في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، كما كانت في عام 2018. وتقول مراسون بلا حدود إن "السلطات المغربية تتعمد عرقلة عمل وسائل الإعلام الوطنيّة والأجنبية التي عملت على ملف حراك الريف أو ملف الهجرة الذي يُعتبر ممنوعًا".
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
الجزائر: حرية الإعلام مهددة
تراجعت الجزائر خمسة مراكز في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 لتحتل المرتبة 141. وتقول مراسلون بلا حدود إن حرية الإعلام في الجزائر "مهددة"، مضيفة أن "السلطات تواصل تضييق الساحة الإعلامية من خلال دعاوى قضائية ضد الصحفيين". وبحسب المنظمة "لا شيء يؤشر إلى تحسن وضع حرية الإعلام (في الجزائر) خلال سنة 2019".
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
العراق: اعتقالات وتخويف في مناخ مسيّس
رغم تقدم العراق أربعة مراكز في المؤشر السنوي لحرية الصحافة ليصبح في المرتبة 156، إلا أن الصحفيين "مازالوا ضحايا الهجمات المسلحة والاعتقالات والتخويف من طرف ميليشيات مقربة من الحكومة أو حتى من قوات نظامية"، كما تقول صحفيون بلا حدود، مشيرة إلى أن التحقيقات حول الفساد أو الاختلاس "خطيرة" على الصحفيين.
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
مصر: محاكمات جائرة للصحفيين
تقول منظمة مراسلون بلا حدود إن مصر "أصبحت أحد أكبر سجون الصحفيين في العالم" في عام 2018، مضيفة أن بعضهم "يقضي سنوات في الإيقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة ودون محاكمة، وتصدر في حق آخرين أحكام ثقيلة بالسجن تصل إلى المؤبد في إطار محاكمات جائرة". وتراجعت مصر في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة نقطتين لتحتل المرتبة 163.
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
اليمن: تهديدات بشكل يومي
تراجع اليمن في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019 مرتبة واحدة ليصبح في المرتبة 168. ويتعرض الصحفيون في اليمن للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات "بشكل يومي، هذا إذا لم يكونوا ضحية المواجهات التي يقومون بتغطيتها"، كما تقول مراسلون بلا حدود. وتشير المنظمة إلى أن الإعلام المستقل حول الصراع نادر، ووسائل الإعلام مراقبة من قبل كل الأطراف المتدخلة في الصراع.
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
السعودية في المرتبة 172 بعد مقتل خاشقجي
تراجعت مرتبة السعودية بحسب تقرير مؤشر حرية الصحافة في العالم العربي ثلاثة مراكز أخرى لتحل هذا العام في المرتبة 172، وقد أثر على ذلك بشكل خاص مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي. وجاء في التقرير أنه "لا وجود لوسائل إعلام حرة في السعودية"، كما أشار إلى أن الصحفيين "يخضعون إلى مراقبة مشددة حتى لو كانوا في الخارج".
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
سوريا: ظروف عمل لا تحتمل
احتلت سوريا المركز 174 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة في عام 2019. وبحسب المؤشر فإن الاعتقالات والاختطافات والاغتيالات المتواصلة تجعل العمل الصحفي في سوريا خطيراً وصعباً. وتقول مراسلون بلا حدود إن الصحفيين يعانون من "الترهيب سواء من القوات السورية أو باقي المجموعات المسلحة بما في ذلك المتطرفون كالدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام أو القوات التي تدعمها القوات التركية أو الكردية".
-
ما هو حال الدول العربية في سجلات حرية الصحافة؟
السودان: مضايقات ورقابة
خلال عهد الرئيس عمر البشير، الذي أطاح به الجيش مؤخرا "أصبحت السودان من أكثر دول العالم قمعاً لحرية الصحافة"، كما يقول تقرير مراسلون بلا حدود، مشيراً إلى أن قطاع الإعلام في السودان "يرزح تحت وطأة المضايقات والرقابة ومصادرة الصحف وإغلاق وسائل الإعلام وقطع خدمة الإنترنت". وقد تراجعت السودان مرتبة واحدة في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لتحتل المركز 175. إعداد: م.ع.ح/أ.ح