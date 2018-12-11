صورة هوية تكشف بعضاً من نشاط "العميل" بوتين في ألمانيا الشرقية

عثر مؤخراً على بطاقة تعود للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (66 عاماً) تكشف عن دوره السري في جهاز المخابرات السابق "كي جي بي". وشغل بوتين منصب ضابط في الاستخبارات الروسية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي وعمل في مدينة دريسدن بولاية ساكسونيا بألمانيا في ثمانينات القرن الماضي. بحسب ما نشره موقع صحيفة "بيلد" الألماني.
ونشر الموقع بطاقة ذات الخلفية خضراء كانت محفوظة في أرشيف "شتازي، أي جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقاً في مكاتب "الكوادر والتعليم"، وأن هذه الوثيقة كانت تسمح لبوتين دخول مباني أجهزة الأمن في ألمانيا الشرقية. وأشار الموقع إلى أن التصريح صدر باسم فلاديمير بوتين، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر في عام 1985، وبتوقيعه الشخصي، وكان يتم تمديدها كل 3 أشهر حتى نهاية عام 1989.
من جهته، قال كونراد فيلبر، الذي يترأس فرع دريسدن في السلطات المشرفة على أرشيفات "شتازي"، إن الهوية جعلت من تجنيد العملاء أمراً سهلاً على بوتين، لأنه لم يكن مضطراً لإخبار أي شخص بأنه يعمل لصالح "كي جي بي".
من جهة أخرى، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "في زمن الاتحاد السوفييتي، كان جهاز المخابرات السوفيتي " كي جي بي"، وجهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية "شتازي" يقدمان خدمات ودية، لذا من الممكن وجود بطاقات هوية متبادلة".
ر.ض/ ع.خ
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
تدريب على التخفي
تدرب رجال "شتازي" على كيفية المراقبة، وعلى أسلوب الاختلاط بالمواطنين دون إثارة الشبهات. الصورة تظهر اثنين من عناصر الجهاز خلال دورة تدريبية.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
صوّر تروي تاريخا
توقف العمل في جهاز الشتازي قبل 24 عاما. اوقف العمل بالجهاز، الذي أرعب مواطني جمهورية ألمانيا الديمقراطية "سابقا" بين ليلة وضحاها. ليترك خلفه أطنانا من الملفات ومئات الاف الصوّر.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
الوف الجواسيس
تظهر الصورة عملية مراقبة شخص في الشارع. وصل عدد رجال الأمن الرسميين إلى تسعين ألفا، وعدد المخبرين المدنيين إلى مائة ألف شخص. وهو بذلك يعد عالميا أضخم جهاز امن في حينه.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
المخبر: تجسس ومراقبة واشياء اخرى
التجسس حرفة أيضا، يجب التدرب عليها. تظهر الصورة عملية تدريب لمخبر في الشارع. يراد بالتدريب تعليم المخبر على ملاحظة كل شي حوله.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
بائع مشبوه
ما الذي يحمله في هذه السلة؟
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
تبادل رسائل مشبوهة
عملية مراقبة شخص خلال اخذه رسائل من صندوق البريد. الصورة هي للتدريب أيضا، فكل الأشخاص الظاهرين في هذه الصوّر هم من موظفي جهاز امن الدولة.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
المراقبة من التدريب الى التطبيق
هذه الصورة حقيقية. كل شخص يقترب من الصندوق يُراقب.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
لا خصوصية لحياة الناس
صورة أخذت بكاميرة بولارويد. قام رجال الشتازي بتصوير داخل منزل شخص مشتبه فيه دون علمه.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
طائرة الهروب ؟
الظن وحده دفع المخبر لتصوير هذه الطائرة . فبجانب زجاجات الويسكي والسكائر والصحف، قام المخبر بتصوير نموذج الطائرة ، ظنا منه أن المشتبه فيه قد يحاول عبور الحدود مستخدما طائرة.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
فتح وتوثيق
من غرب المانيا كانت تصل حوالي 25 مليون هدية كل عام إلى شرق ألمانيا. وكان على جهاز امن الدولة أن يفتح كل هذه الهدايا لمعرفة ما بداخلها، بالإضافة إلى تصويرها وتوثيقها.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
حفل مخبرين
صورة لموظفي جهاز شتازي، خلال حفلة عيد ميلاد احدهم. الغريب أنهم ارتدوا ملابس فنانين ورجال دين ممن يراقبون خلال عملهم اليومي.
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صور من ملفات جهاز امن ألمانيا الديمقراطية سابقا "شتازي"
بجعة ميتة
بعض الصور التي وجدت في أرشيف شتازي، لا علاقة لها بعمل الجهاز. صورة البجعة الميتة هذه كانت معلقة بمكتب مدير الجهاز اريخ ميلكه. سيصدر الفنان سيمون مينير كتابا يجمع فيه كل هذه الصور ومئات غيرها تحت عنوان"بالغ السرية".
الكاتب: اناستازيا بونتسكو/ عباس