 صورة لحفيدات الوليد بن طلال تشعل مواقع التواصل الاجتماعي | عالم المنوعات | DW | 29.04.2019

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منوعات

صورة لحفيدات الوليد بن طلال تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الأمير السعودي الوليد بن طلال صورة لحفيداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ولاقت هذه الصورة الكثير من التفاعل، حيث حصدت العديد من التعليقات.فكيف تجاوب رواد تويتر مع صورة حفيدات الأمير الثري؟

Saudi-Arabien Prinz Al-Walid bin Talal (picture-alliance/dpa/H. Ammar)

أشعلت تغريدة نشرها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأرفق الأمير الثري  بالتغريدة، صورة لحفيداته وهن نائمات بجانب بعضهن  خلال نزهة في "البر" (الصحراء). وعلق رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال على الصورة قائلا: "حفيداتي، بنات الأمير خالد الوليد، والأميرة ريم الوليد، بعد يوم طويل في نزهة برية"

ولاقت صورة الأمير الوليد بن طلال، عددا هائلا من الردود والتعليقات، التي أشادت به وبطريقة تعامله مع حفيداته.

في حين انتقد مغردون آخرون ما احتوته الصورة من مشروبات غازية، وأطعمة غير مناسبة للأطفال من وجهة نظرهم .

كما انتقد آخرون ما اعتبره البعض "بذخ" بادٍ في الصورة من وجهة نظرهم، لكون نزهة في الصحراء لا تستحق نقل "كل تلك التجهيزات"، حسب وصف البعض.

يشار إلى أن الوليد بن طلال يتابعه عدد هائل من الناشطين عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وهو مؤسس شركة المملكة القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها، ويعتبر من  أغنى رجال الأعمال في الشرق الأوسط.

و ينشط الوليد بن طلال في العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الفنادق العالمية وغيرها.

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    بيل غيتس

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    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    وارين بوفيت

    الثلاثة الأوائل في قائمة أغنى الأغنياء من الولايات المتحدة. ازدادت ثروة أشهر مستثمر في العالم، وارين بوفيت (87 عاماً)، خلال العام الماضي بنحو 8.4 مليار دولار وبلغت ثروته حالياً 84 مليار دولار. وتعتبر الشركة القابضة Berkshire Hathaway، المتخصصة في مجال الإستثمارات والتأمين، مصدراً لثروته الحالية.

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    برنارد أرنو

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  • Mark Zuckerberg Facebook (Reuters/S. Lam)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    مارك زوكربيرغ

    رغم الصعوبات التي واجهها عملاق التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، على خلفية الاتهامات حول مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلا أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 32 % خلال العام الماضي وأضافت لمؤسسها، مارك زوكربيرغ، 15 مليار دولار. واحتل زوكربيرغ (32 عاماً) المركز الخامس في القائمة بثروة 71 مليار دولار.

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    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    إقصاء السعوديين

    خلت قائمة هذا العام من السعوديين، وقررت المجلة عدم ذكر السعوديين في قائمتها. أبرز الغائبين الأمير الوليد بن طلال، على خلفية احتجاز نحو 200 شخص في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض بتهم الفساد.

  • Vorstandsvorsitzender Nassef Sawiris (picture-alliance/dpa/M.Metzel)

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    الأغنى عربياً

    تصدر ناصف ساويرس، أحد أكبر رجال الأعمال المصريين (57 عاماً)، قائمة أغنى الأغنياء عربياً والـ251 عالمياً بثروة إجمالية 6.6 مليار دولار. ويملك ساويرس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي تعتبر من أكبر شركات المقاولات في الشرق الأوسط. وشملت القائمة شخصيات من بلدان عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر.

  • USA - Alice Walton (Imago/Zuma Press/)

    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    أليس والتون

    أليس والتون (68 عاماً) احتلت المركز الأول في قائمة أغنى امرأة في العالم والـ16 عالمياً من بين كل الشخصيات. وبلغت ثروة التون 46 مليار دولار. وهي الابنة الوحيدة لمؤسس وول مارت سام والتون. ووول مارت شركة أمريكية، تدير أكبر شبكة تجارة الجملة والتجزئة في العالم.

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    غابت السعودية وحضرت مصر في قائمة أغنى أغنياء العالم!

    الأغنى في ألمانيا

    احتل الألمانيان بيت هيستير وكارل ألبريت الأصغر المركز 27 عالمياً في القائمة بثروة إجمالية تقدر نحو 29.8 مليار دولار، ويعتبران الأغنى في ألمانيا. ويملك الأخوان شبكة متاجر للأغذية في ألمانيا تدعى ألدي. إعداد: سامي آغا.


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