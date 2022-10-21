صورة جديدة من تلسكوب هابل تظهر "ثقب المفتاح" الكوني

قدم تلسكوب هابل الفضائي صورة لما يسمى "سديم الانعكاس"، الذي يبعد حوالي 1350 سنة ضوئية عن الأرض في كوكبة الجبار. ولا يمكن رؤية السدم الانعكاسية إلا عند إضاءتها من الداخل، وفقا لمدونة وكالة الفضاء الأوروبية حول الصورة، في هذه الحالة يوفر النجم المولود هذا الضوء.
ويعمل النجم الذي يعرف باسم (V380 Orionis)، كمصباح في غرفة مليئة بالدخان، يضيء سحب الغاز والغبار الملتفة حوله، وهي المواد المتبقية من تكوين النجم. وفي وسط الصورة توجد منطقة سوداء حبرية تبدو مثل ثقب المفتاح في غرفة مظلمة.
وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، عندما التقط تلسكوب هابل هذه الصورة لأول مرة في عام 1999، لم يكن من الواضح ما إذا كان ثقب المفتاح الظاهر هو ثقب فعلي عبر مادة السديم، أو كتلة من الغاز البارد والغبار بشكل خاص.
وقد أكدت الملاحظات اللاحقة التي أجراها مرصد هيرشل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وهو تلسكوب فضائي فيه بصريات أقوى من هابل، أن ثقب المفتاح هو في الواقع ثقب يوفر رؤية للفضاء على الجانب الآخر من السديم، بحسب ما نشر موقع (إندبندنت) البريطاني.
وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية، لم يفهم العلماء حتى الآن أصل فراغ "ثقب المفتاح" في السديم.
وعلى الرغم من استمرار تلسكوب جيمس ويب الفضائي الجديد في إثارة إعجاب العلماء والجمهور بصور فضائية جديدة أصبحت ممكنة بفضل البصريات القوية التي حطمت الأرقام القياسية، إلا أن تلسكوب هابل والمراصد الفضائية الأخرى تواصل مهماتها، وتقدم مشاهد مهمة علميا وأحيانا جميلة للفضاء.
وبدلاً من استبدال التلسكوبات الفضائية القديمة، غالبا ما يعمل تلسكوب جيمس ويب جنبا إلى جنب معها. إذ يوفر التعاون إما وجهات نظر بديلة للظواهر الكونية أو يسمح للعلماء بإنشاء صور مركبة لإنشاء صورة أكثر اكتمالاً للأجسام البعيدة. بحسب ما نشره موقع (سيتكديلي).
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
تزامنا مع بدء عرض فيلم حرب النجوم الجديد، أرسل تلسكوب هابل أجمل صورة لـ "سيف شعاعي" من الفضاء على بعد 1300 سنة ضوئية من الأرض. والصورة تبين بدء تكون نظام "نجمي" جديد مع بعض من غبار النجوم، التي لم تؤثر على جمال وروعة الصورة.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
منذ عام 1990 يدرو تلسكوب هابل حول الأرض على ارتفاع 600 كيلومتر بسرعة تصل إلى 28 ألف كيلومتر في الساعة، أما طوله فيبلغ 11 مترا ووزنه حوالي 11 طن.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
نجم جديد ملتهب أطلق كرة كبيرة من الغاز، ومن خلال ذلك ساعدنا هابل على توضيح وفهم تشكل النجوم والكواكب وتحديد عمر الكون وبحث وفحص المادة المظلمة الغامضة التي سببت تناثر الكون.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
سديم كارينا هو أهم مناطق تشكل نجوم مجرتنا والألوان التي تظهر في الصورة ليست جميلة فقط، وإنما تكشف لنا الكثير من أسرار التركيب الكيميائي للغازات.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
هذه الألوان الساحرة تشكلت من غازات مختلفة، فاللون الأحمر مثلا يدل على وجود غاز الكبريت والأخضر على الهيدروجين والأزرق على الأوكسجين.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
الصور الأولى التي أرسلها هابل إلى الأرض كانت سيئة جدا وغير قابلة للاستخدام، لأن المرآة الرئيسية التي يبلغ قطرها 2,4 متر لم تكن مصقولة بشكل صحيح. عام 1993 انطلقت سفينة الفضاء "إنديافور" باتجاه التلسكوب الذي تم تركيب عدسات جديدة تشبه النظارات الطبية وقد احتاج التلسكوب لخمس عمليات صيانة خلال رحلته، ويعتقد أن آخر صيانة كانت في مايو/ أيار 2009.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
هذه الصورة التقطها هابل عام 2009. النقاط الزرقاء هي لنجوم حديثة نسبيا إذ لا يتجاوز عمرها مليوني عام وهي تقع في سحابة ماجلان الكبرى في مجرة صغيرة جدا مرافقة لمجرة درب التبانة.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
صورة تشبه الفراشة من الفضاء، هي واحدة من 30 ألف صورة التقطها تلسكوب هابل وأرسلها إلى الأرض دون أن نعرف ماذا كان يريد أن يلتقط حينها.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
هذه الصورة الغريبة والرائعة مثل الكثير من صور هابل، هي لمجرة سومبريرو التي تعني بالاسبانية القبعة، وهي مجرة حلزونية تبعد عن كوكب الأرض 28 مليون سنة ضوئية.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
سمي هذا التلسكوب باسم عالم الفلك الأمريكي ادوين بول هابل (1889 – 1953) الذي اكتشف أن أغلب المجرات تبتعد عن درب التبانة، ووضع أسس نظرية الانفجار العظيم في علم الكونيات.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
هذه الأشكال التي تبدو كأعمدة تبعد حوالي 7 آلاف سنة ضوئية عن الأرض، التقطها تلسكوب هابل وهي معروفة في العالم باسم "أعمدة الخلق".
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
سيستمر هابل في العمل وإرسال الصور إلى الأرض لبضعة أعوام أخرى، ولكن مساره ينحرف باتجاه الأسفل ومن المتوقع أن يدخل المجال الجوي للأرض ويحترق ويتلاشى عام 2024. لكن يتم تجهيز خليفته تلسكوب "جيسم ويب" منذ الآن ومن المفروض إطلاقه عام 2018 إلى الفضاء وسيدور في مسار يبعد حوالي 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض.
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أحدث وأجمل صور التلسكوب هابل من الفضاء
حتى ينتهي مهمة هابل نأمل أن يرسل لنا المزيد من الصور الرائعة والساحرة مثل هذه التي هي آخر الصور التي التقطها، وهي رمز يشبه الابتسامة تشكلت من أقواس ضوء منتشرة في الفضاء.
الكاتب: جوديت هارت/ ع.ج