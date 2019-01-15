 صورة تثير التكهنات حول مستقبل أوزيل الشخصي | عالم الرياضة | DW | 15.01.2019

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عالم الرياضة

صورة تثير التكهنات حول مستقبل أوزيل الشخصي

فيما يتراجع دور اللاعب الألماني مسعود أوزيل داخل صفوف أرسنال الإنجليزي، جاءت صورة تجمعه بصديقته أمينة قولاش في أجواء احتفالية لتفتح الباب أمام التكهنات بشأن خطبتهما.

Deutschland 67. Bambi-Verleihung Berlin Mesut Özil und Mandy Capristo in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Carstensen)

يقول المثل الألماني: "سيء في اللعب ومحظوظ في الحب". ينطبق هذا المثل تماماً على حياة اللاعب الألماني مسعود أوزيل في الوقت الراهن. فبينما يفكر ناديه أرسنال الإنجليزي بجدية في إمكانية  التخلص منه بأسرع وقت، يحلق أوزيل على الصعيد الشخصي في سماء ملؤها السعادة.

فقد نشر نجم المنتخب الألماني السابق صورة على انستغرام تظهره وهو يطبع قبلة على جبين صديقته أمينة قولاش، وكتب: "بإذن الله إلى الأبد". فهل هي إعلان خطبتهما؟ إذ قامت أمينة هي الأخرى بنشر الصورة ذاتها على حسابها في انستغرام، الذي يبلغ عدد متابعيه 1.6 مليون شخص. ويتوقع الكثير من محبيّ اللاعب الألماني أن يتزوج الثنائي قريباً.

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Allahin izniyle sonsuza dek❤️🇹🇷

Ein Beitrag geteilt von Mesut Özil (@m10_official) am

وسرعان ما علق زميله في الفريق محمد النني لتهنئة مسعود أوزيل نشر الصورة. وعلق النني على ما كتبه أوزيل قائلاً: "مبروك يا صديقي".

يُذكر أن علاقة أوزيل بأمينة، وهي ملكة جمال تركيا لعام 2014، بدأت في ديسمبر/ كانون الأول 2017 حتى أصبحت حديث الصحافة وسط تجاهل الثنائي الردّ على شائعات علاقتهما. ووُلدت أمينة لأبوين تركيين في غوتبورغ السويدية، وتعمل في الوقت الراهن كممثلة. وبدأت علاقة الثنائي تتجه نحو الجدية منذ فترة، إذ تخللتها بعض الرحلات خارج تركيا، بيد أنهما لم يصرحا بأي شيء مطلقاً عن علاقتهما وشؤونهما الشخصية.

على الصعيد العملي فإن مستقبل مسعود أوزيل مع ناديه الإنجليزي سيتحدد خلال الأسبوعين المقبلين، فوفق تقارير صحفية يرغب أرسنال في التخلص من اللاعب تحت وطأة ارتفاع مرتبه الذي يبلغ 350 ألف يورو أسبوعياً.

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