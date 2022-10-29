صورة أعادت لخطيبين الابتسامة و16 ألف يورو!

قرر الثنائي كريستن وتروي الاحتفال بخطوبتهما بشكل رومانسي من خلال جلسة تصوير على الشاطئ، وفق ما نقلت المجلة الألمانية "بونته". كل شيء كان على ما يرام، إلى أن جاءت اللحظة التي قفزت فيها كيرستن في أحضان زوجها المستقبلي، الذي تعثر وسقط، فسقط معه الخاتم في الرمال.
في خضم هذه اللحظة، اختفت الماسة التي تبلغ قيمتها 16 ألف يورو في الرمال. بعد مرور ساعات مضنية من البحث واستخدام جميع الوسائل منها جهاز للكشف عن المعان، فقد الزوجان المستقبليان، وكذلك الحاضرون، الأمل في العثور على الماسة، خاصة بعد أن أصبح الجو بارداً ومظلماً.
ولكن الابتسامة عادت إلى وجوه الحاضرين بفضل المصورة؛ إذ التقطت المصورة اللحظة التي خرجت فيها الماسة الثمينة من الخاتم وسقطت وسط الرمال.
شارك الزوجان المستقبليان هذه اللحظات على حسابهما المشترك "tandkay021" على تطبيق "تيك توك". وتمت مشاهدة المقاطع ملايين المرات.
وعن هذه اللحظات قالت المصورة: "أعلن الزوجان مؤخراً عن خطوبتهما ولكن الصور لم تظهر بشكل جيد. لذا فقد أرادوا الآن إعادة توثيق هذه اللحظة المهمة بعدستي". وتابعت "عندما أدركنا أن الخاتم قد اختفى، حاولنا جميعاً الحفاظ على هدوئنا".
نظرت المصورة في الصور بدقة وبشكل متكرر وأدركت أن عدسة كاميراتها قد التقطت اللحظة الحاسمة. وبعد ساعات من الحفر وسط الرمال باستخدام الأصابع، عثرت أخيراً على خاتم الخطوبة الثمين.
من المحتمل ألا ينسى الزوجان المستقبليان هذه الخطوبة وكذلك المصورة، التي عبرت عن سعادتها لهما: "أنا سعيدة للغاية بأن كل شيء سار على ما يرام وتمكنا من العثور علي الخاتم! قدم لي الزوجان إكرامية سخية للغاية!".
إ.م/خ.س
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الكاتب: توبياس أولماير/ هبة الله إسماعيل