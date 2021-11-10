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فكرة غير مألوفة: أشخاص لديهم إعاقات ذهنية أو صعوبات في التعلُم، يصبحون أنفسهم معلمين، في فروع للدراسات الاجتماعية والطب أو التصميم والهندسة المعمارية. فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة.
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تصاعد الاحتجاجات في بلدة عقارب في وسط شرق تونس على خلفية مكب للنفايات ومخاوف من اتساع رقعتها في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد والاتحاد العام التونسي للشغل يحذر ويؤكد رفضه لأي خطط حكومية لخفض الدعم.. ما أبعاد الاحتجاجات في عقارب؟ وهل من خطط للحكومة المؤقتة لإصلاح الاقتصاد؟
مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين علي باقر كني في برلين ضمن جولة أوروبية تشمل ايضا باريس ولندن وعلى طاولة المباحثات سبل العودة إلى الاتفاق النووي.. فما الذي يحمله المسؤول الإيراني للأوروبيين؟ وأي دور لبرلين في جهود إحياء الاتفاق النووي؟
توجد العديد من المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، والتي تعني الأطفال، خاصة في مناطق الحرب كغزة وإدلب. وتعمل هذه المشروعات على تعزيز ثقافة التسامح بالإضافة إلى تقديم أنشطة للدعم النفسي في إطار تربوي.
ونبقى في شؤون البيئة، تتأهب جزيرة أستيباليا اليونانية لتصبح أول جزيرة مستدامة في البحر المتوسط من خلال شراكة بين الحكومة اليونانية و"فولكسفاغن". هذا المشروع يرمي إلى التخلص من جميع المركبات العاملة بالوقود في أستيباليا واستبدالها بحوالى ألف مركبة كهربائية من صنع "فولكسفاغن".
طرحت بريطانيا اليوم مسودة قرار سياسي على المشاركين في قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو، وتحث المسودة دول العالم على تعزيز خططها لمواجهة التغير المناخي بحلول نهاية 2022، في حين تدخل المفاوضات الجارية في قمة المناخ مرحلتها النهائية، إذ لم يتبق على ختامها سوى يومين.
ألمانيا هي الوجهة المفضلة لدى غالبية المهاجرين. فرغم كل العوائق وصل أكثر من 8 آلاف مهاجر غير قانوني إلى ألمانيا قادمين من بيلاروسيا، بينما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي الللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يدخلونها. غير أنهم لا يريدون مغادرة ألمانيا بعد أن قطعوا رحلة شاقة.
بولندا تستنفر خمسة عشر ألف من حرس حدودها للتصدي لموجة عبور للمهاجرين وبيلاروسيا تتهممها بضرب المهاجرين واستخدام العنف المفرط لصدهم عن محاولة العبور وسط تصاعد المؤشرات على تفاقم الازمة الانسانية وتحولها إلى صراع خطير بين مينسك والاتحاد الأوروبي
كما هو معروف اقتصاديا هناك أصحاب المصالح أو مجموعات المصالح في الشركات إلى جانب فئة المساهمين في الشركة. المستثمرون أم أصحاب المصالح؟ من هو صاحب كلمة الحسم في القرارات الاقتصادية؟
باتت المنصات الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في توجيه السوق. فشعار "الزبون دائما على حق " بات اليوم وفي ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي يأخذ أبعادا لم تكن متوقعة من قبل. إذ يكفي سيل واحد من التعليقات السلبية على أداء او خدمات شركة معينة لإيقاعها في مأزق كبير.
تباطؤ النمو ، أزمة العقارات ، انقطاع التيار الكهربائي. إنها أخبار سيئة آخذة في التصاعد في الصين. وهناك من جهة أخرى رئيس مدى الحياة. يحاول شي جين بينغ تقييد قوى السوق. فهل يعرف ماذا يفعل؟
الرفاهية اللامتناهية والملكية الخاصة والتجارة الحرة - هذا ما يربطه الكثير بالرأسمالية. غير أن آخرين ينتقدون تعظيم الربح والرأسمالية المفترسة الجامحة. لكن كيف يعمل هذا الاقتصاد؟
تستحوذ الاستثمارات الخضراء على الأسواق المالية. إذ تدفقت أكثر من 300 مليار دولار على الاستثمارات "المستدامة" في عام 2020 ، محطمة بذلك الرقم القياسي للعام السابق. لكن الاستثمار "الأخضر" حقًا أصعب مما يبدو.
منذ مدة والرأسمالية عرضة للنقد، ليس فقط لكونها تؤدي إلى عدم المساواة ولكن بسبب الضرر الذي تحدثه بالبيئة. هل هناك الكثير من الاعتبار للمساهمين؟ كيف تتطور في الصين وماذا يمكن أن يفعل المستهلكون؟ هذه القضايا محور حلقة هذا الأسبوع من مجلة صنع في ألمانيا.
أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.
بعد تعليق خلال العام الماضي، عاد مهرجان الأفلام الأوروبية مجددا ً لعشاقه بالجزائر، حيث احتضنت قاعة السينماتيك أو متحف السينما بالعاصمة الجزائر فعاليات الدورة السادسة. نظم المهرجان بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر تحت شعار "الانتماء الأسرة والانتقال".
تظهر الدراسات صعوبة حصول اللاجئين وخاصة النساء على وظيفة في بلد المهجر. ولكن الاصرار على النجاح هو الطريق الأفضل لتحقيق الحلم. منى نموذج للنجاح بين اللاجئات. تعيش في هولندا ونجحت هناك.
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