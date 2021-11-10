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احتجاجات "عقارب" التونسية.. الأبعاد والانعكاسات 10.11.2021 | 22:27 دقائق

تصاعد الاحتجاجات في بلدة عقارب في وسط شرق تونس على خلفية مكب للنفايات ومخاوف من اتساع رقعتها في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد والاتحاد العام التونسي للشغل يحذر ويؤكد رفضه لأي خطط حكومية لخفض الدعم.. ما أبعاد الاحتجاجات في عقارب؟ وهل من خطط للحكومة المؤقتة لإصلاح الاقتصاد؟

zwei Haende halten jeweils ein Puzzleteil von der USA und dem Iran vor blauem Himmel, Composing | two hand with pieces of puzzles of USA and Iran, Composing

جولة كبير مفاوضي إيران في أوروبا.. الخلفيات والأهداف! 10.11.2021 | 26:40 دقائق

مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين علي باقر كني في برلين ضمن جولة أوروبية تشمل ايضا باريس ولندن وعلى طاولة المباحثات سبل العودة إلى الاتفاق النووي.. فما الذي يحمله المسؤول الإيراني للأوروبيين؟ وأي دور لبرلين في جهود إحياء الاتفاق النووي؟

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021 | 03:01 دقائق

توجد العديد من المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، والتي تعني الأطفال، خاصة في مناطق الحرب كغزة وإدلب. وتعمل هذه المشروعات على تعزيز ثقافة التسامح بالإضافة إلى تقديم أنشطة للدعم النفسي في إطار تربوي.

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021 | 02:22 دقائق

ونبقى في شؤون البيئة، تتأهب جزيرة أستيباليا اليونانية لتصبح أول جزيرة مستدامة في البحر المتوسط من خلال شراكة بين الحكومة اليونانية و"فولكسفاغن". هذا المشروع يرمي إلى التخلص من جميع المركبات العاملة بالوقود في أستيباليا واستبدالها بحوالى ألف مركبة كهربائية من صنع "فولكسفاغن".

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021 | 02:34 دقائق

طرحت بريطانيا اليوم مسودة قرار سياسي على المشاركين في قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو، وتحث المسودة دول العالم على تعزيز خططها لمواجهة التغير المناخي بحلول نهاية 2022، في حين تدخل المفاوضات الجارية في قمة المناخ مرحلتها النهائية، إذ لم يتبق على ختامها سوى يومين.

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021 | 02:48 دقائق

ألمانيا هي الوجهة المفضلة لدى غالبية المهاجرين. فرغم كل العوائق وصل أكثر من 8 آلاف مهاجر غير قانوني إلى ألمانيا قادمين من بيلاروسيا، بينما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي الللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يدخلونها. غير أنهم لا يريدون مغادرة ألمانيا بعد أن قطعوا رحلة شاقة.

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021 | 02:41 دقائق

بولندا تستنفر خمسة عشر ألف من حرس حدودها للتصدي لموجة عبور للمهاجرين وبيلاروسيا تتهممها بضرب المهاجرين واستخدام العنف المفرط لصدهم عن محاولة العبور وسط تصاعد المؤشرات على تفاقم الازمة الانسانية وتحولها إلى صراع خطير بين مينسك والاتحاد الأوروبي
MADE - Fotos fürs CMS Sendung 9.11.2021 MIGD211109_Steakholder

المستثمرون أم أصحاب المصالح؟ 10.11.2021 | 04:38 دقائق

كما هو معروف اقتصاديا هناك أصحاب المصالح أو مجموعات المصالح في الشركات إلى جانب فئة المساهمين في الشركة. المستثمرون أم أصحاب المصالح؟ من هو صاحب كلمة الحسم في القرارات الاقتصادية؟

MADE - Fotos fürs CMS Sendung 9.11.2021 MIGD211109_Shitstorm

تأثير المنصات الاجتماعية على السوق 10.11.2021 | 05:46 دقائق

باتت المنصات الاجتماعية تلعب دورا كبيرا في توجيه السوق. فشعار "الزبون دائما على حق " بات اليوم وفي ظل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي يأخذ أبعادا لم تكن متوقعة من قبل. إذ يكفي سيل واحد من التعليقات السلبية على أداء او خدمات شركة معينة لإيقاعها في مأزق كبير.
MADE - Fotos fürs CMS Sendung 9.11.2021 MIGD211109_China

رأسمالية أم اشتراكية؟ 10.11.2021 | 04:36 دقائق

تباطؤ النمو ، أزمة العقارات ، انقطاع التيار الكهربائي. إنها أخبار سيئة آخذة في التصاعد في الصين. وهناك من جهة أخرى رئيس مدى الحياة. يحاول شي جين بينغ تقييد قوى السوق. فهل يعرف ماذا يفعل؟

MADE - Fotos fürs CMS Sendung 9.11.2021 MIGA211110_Kapitalismus

ما هي الرأسمالية؟ 10.11.2021 | 01:53 دقائق

الرفاهية اللامتناهية والملكية الخاصة والتجارة الحرة - هذا ما يربطه الكثير بالرأسمالية. غير أن آخرين ينتقدون تعظيم الربح والرأسمالية المفترسة الجامحة. لكن كيف يعمل هذا الاقتصاد؟

MADE - Fotos fürs CMS Sendung 9.11.2021 MIGD211109_GreenInvest

صعوبة الاستثمار في الاقتصاد الأخضر 10.11.2021 | 05:06 دقائق

تستحوذ الاستثمارات الخضراء على الأسواق المالية. إذ تدفقت أكثر من 300 مليار دولار على الاستثمارات "المستدامة" في عام 2020 ، محطمة بذلك الرقم القياسي للعام السابق. لكن الاستثمار "الأخضر" حقًا أصعب مما يبدو.

Stills der Made in Germany Sendung

صنع في ألمانيا - مستقبل الرأسمالية! 10.11.2021 | 26:01 دقائق

منذ مدة والرأسمالية عرضة للنقد، ليس فقط لكونها تؤدي إلى عدم المساواة ولكن بسبب الضرر الذي تحدثه بالبيئة. هل هناك الكثير من الاعتبار للمساهمين؟ كيف تتطور في الصين وماذا يمكن أن يفعل المستهلكون؟ هذه القضايا محور حلقة هذا الأسبوع من مجلة صنع في ألمانيا.

Doku - Kinder der Klimakrise Teil 2 11428

وثائقي - أطفال أزمة المناخ: أربع فتيات، ثلاث قارات، ومهمة واحدة - الجزء الثاني 10.11.2021 | 42:31 دقائق

أربع فتيات لديهن مهمة واحدة هي مكافحة الكوارث البيئية العالمية في عصرنا. وهنا تُحْكَى من منظورهن قصة ندرة المياه وحرق الفحم وتلوث الهواء وانتشار القمامة البلاستيكية على كوكبنا.

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021 | 01:53 دقائق

بعد تعليق خلال العام الماضي، عاد مهرجان الأفلام الأوروبية مجددا ً لعشاقه بالجزائر، حيث احتضنت قاعة السينماتيك أو متحف السينما بالعاصمة الجزائر فعاليات الدورة السادسة. نظم المهرجان بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر تحت شعار "الانتماء الأسرة والانتقال".

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021 | 01:55 دقائق

تظهر الدراسات صعوبة حصول اللاجئين وخاصة النساء على وظيفة في بلد المهجر. ولكن الاصرار على النجاح هو الطريق الأفضل لتحقيق الحلم. منى نموذج للنجاح بين اللاجئات. تعيش في هولندا ونجحت هناك.
 