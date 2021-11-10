الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين

ألمانيا هي الوجهة المفضلة لدى غالبية المهاجرين. فرغم كل العوائق وصل أكثر من 8 آلاف مهاجر غير قانوني إلى ألمانيا قادمين من بيلاروسيا، بينما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي الللاجئين تقديم طلب اللجوء في أول دولة يدخلونها. غير أنهم لا يريدون مغادرة ألمانيا بعد أن قطعوا رحلة شاقة.