حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا في أعلى مستوياته على الإطلاق

سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات بكوفيد-19 تجاوز عتبة الخمسين ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة. وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة ميركل لتصريف الأعمال لوقف تفشي الفيروس، يحاول أولاف شولتس، قبل توليه مهامه كمستشار، اخذ زمام المبادرة وسط انتقادات لعدم استعداد البلاد لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة. وفي غضون ذلك تدق السلطات الطبية في البلاد ناقوس الخطر.