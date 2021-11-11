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نشاط بركاني جاذب للسياح بحممه البركانية، كيف استقطب إلى جنوب أيسلندا عشرات آلاف الزوار خلال أشهر قليلة؟ وحتى أنه يتم بيع أراضٍ عقارية هناك للتمليك الخاص الاستثماري والشخصي.
توتر وعنف بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية إضافة إلى اقتصاد راكد - كيف دفع كل ذلك بشباب كثيرين إلى الخروج من أيرلندا الشمالية وبدء حياة جديدة في مكان آخر؟
ليس من السهل في سويسرا استخلاص الكهرباء من طاقة الشمس بسبب الظل والأودية الضيقة وكثرة الضباب. جبال الألب السويسرية قد لا تكون هي المكان الأنسب للطاقة الشمسية، فماذا يفعل سويسريون مبتكِرون للحصول في بلادهم على طاقة مستدامة؟
امرأة توفيت ابنتها قبل سنوات بسبب تلوث هواء مدينتهما لندن، وهو ما دفعها للمطالبة أمام القضاء بجعل هواء المدن أنظف على أمل إنقاذ الأرواح. حكم المحكمة شكّل ضغطاً على السياسيين. فماذا قال عمدة لندن صادق خان عن ذلك؟
رغم أن ألبانيا من أصغر بلدان أوروبا وأفقرها لكنها قدمت للاجئين من أفغانستان المأوى - حاليا على الأقل. لاجئون تمكنوا من الهروب من طالبان في اللحظة الأخيرة وتم إجلاؤهم من قِبَل الولايات المتحدة؟ لكن بات مصير هؤلاء المهاجرين مجهولا، فمتى يُسمح لهم بمغادرة ألبانيا إلى الولايات المتحدة؟
لاجئون أفغان في ألبانيا لا يعرفون متى يُسمح لهم بمغادرة ألبانيا إلى الولايات المتحدة التي أجلَتهم عن أفغانستان. وامرأة توفيت ابنتها بسبب تلوث هواء مدينتهما لندن وهو ما دفعها للمطالبة أمام القضاء بجعل هواء المدن أنظف. ومواضيع أخرى.
سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات بكوفيد-19 تجاوز عتبة الخمسين ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة. وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة ميركل لتصريف الأعمال لوقف تفشي الفيروس، يحاول أولاف شولتس، قبل توليه مهامه كمستشار، اخذ زمام المبادرة وسط انتقادات لعدم استعداد البلاد لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة. وفي غضون ذلك تدق السلطات الطبية في البلاد ناقوس الخطر.
منذ استيلاء طالبان على الحكم والعنمف يتصاعد في أفغانستان. وقد أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن عشرات التفجيرات الانتحارية ما يثير مخاوف الأفغانيين من حرب أهلية قادمة
تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية وحكومة وارسو تصر على منع الصحفيين والمراقبين إلىة المنطقة الحدودية
لليوم الثالث تتواصل احتجاجات مدينة عقارب التونسية، ويواصل الأهالي احتجاجهم على الأوضاع البيئية الضارة المخيمة على منطقتهم
أصدرت "جمعية دافعي الضرائب" وهي جماعة ضغط تؤيد خفض الضرائب في ألمانيا، ما أطلقت عليه "الكتاب الأسود" الذي يُصدر بشكل سنوي ويذكر مجالات تم فيها إهدار المال العام بشكل فظيع.
قبل أقل من عام وبمشقة بالغة تمكن بايدن من إخراج ترامب من البيت الأبيض، لكن الأخير بدأ يعود إلى الأضواء. في كل أسبوع تقريبا يحشد ترامب أنصاره متسلحا بأساطير مؤامرة معروفة. وهجماته تستهدف الرئيس جو بايدن الذي قدم بداية سيئة ويتراجع في استطلاعات الرأي.
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
لماذا يترك شباب العراق وكثير منهم من كردستان البلاد ويتجهون إلى أوروبا؟ بسبب ضنك العيش؟ أليس هناك استقرار أمني ورفاهية أفضل بكثير مقارنة بجنوب ووسط وغرب العراق؟ البحث عن فرص سهلة ؟ أم يأس من عدم التغيير ؟
كيف جرت عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؟ ولماذا استعملت المسيرات وأي جهات يحتمل أن تقف خلف العملية؟ وأي خطوات يمكن أن تأخذها الحكومة مستقبلا؟
فكرة غير مألوفة: أشخاص لديهم إعاقات ذهنية أو صعوبات في التعلُم، يصبحون أنفسهم معلمين، في فروع للدراسات الاجتماعية والطب أو التصميم والهندسة المعمارية. فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة.
كان موضوع البكارة يعتبر منذ فترة طويلة قد أصبح في عداد الماضي في أوروبا. ولكنه عاد فجأة في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضا، حيث يلتحق المزيد من الشابات بالحركات التي تطالب بالحفاظ على العذرية حتى الزواج.
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