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1.- 16. النتائج من أصل 32054
Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. Titel: Fokus Europa Island Vulkan Tourismus Tags: Island, Vulkan, Tourismus

سياحة البراكين ومشاهدة الحمم البركانية في أيسلندا 11.11.2021 | 03:22 دقائق

نشاط بركاني جاذب للسياح بحممه البركانية، كيف استقطب إلى جنوب أيسلندا عشرات آلاف الزوار خلال أشهر قليلة؟ وحتى أنه يتم بيع أراضٍ عقارية هناك للتمليك الخاص الاستثماري والشخصي.
Es handelt sich um ein Videostill aus einer WDR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. Titel: Fokus Europa GB Nordirland Jugend Tags: Deutschland, Großbritannien, Nordirland, Jugend

توتر وعنف في منطقة بريطانية يدفعان شبابها إلى الهجرة 11.11.2021 | 05:28 دقائق

توتر وعنف بين الكاثوليك والبروتستانت في أيرلندا الشمالية إضافة إلى اقتصاد راكد - كيف دفع كل ذلك بشباب كثيرين إلى الخروج من أيرلندا الشمالية وبدء حياة جديدة في مكان آخر؟
Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben. Titel: Fokus Europa Schweiz Energieerzeugung Klima Tags: Schweiz, Energieerzeugung, Klima

ليس من السهل في سويسرا استخلاص الكهرباء من طاقة الشمس 11.11.2021 | 03:52 دقائق

ليس من السهل في سويسرا استخلاص الكهرباء من طاقة الشمس بسبب الظل والأودية الضيقة وكثرة الضباب. جبال الألب السويسرية قد لا تكون هي المكان الأنسب للطاقة الشمسية، فماذا يفعل سويسريون مبتكِرون للحصول في بلادهم على طاقة مستدامة؟
:Fokus Europa GB London Luft Tags: Deutschland, Großbritannien, London, Luftverschmutzung

هواء لندن القاتل لطفلة بسبب تلوث البيئة في بريطانيا 11.11.2021 | 04:28 دقائق

امرأة توفيت ابنتها قبل سنوات بسبب تلوث هواء مدينتهما لندن، وهو ما دفعها للمطالبة أمام القضاء بجعل هواء المدن أنظف على أمل إنقاذ الأرواح. حكم المحكمة شكّل ضغطاً على السياسيين. فماذا قال عمدة لندن صادق خان عن ذلك؟
متى يُسمح للاجئين أفغان بمغادرة ألبانيا إلى أمريكا؟

متى يُسمح للاجئين أفغان بمغادرة ألبانيا إلى أمريكا؟ 11.11.2021 | 04:24 دقائق

رغم أن ألبانيا من أصغر بلدان أوروبا وأفقرها لكنها قدمت للاجئين من أفغانستان المأوى - حاليا على الأقل. لاجئون تمكنوا من الهروب من طالبان في اللحظة الأخيرة وتم إجلاؤهم من قِبَل الولايات المتحدة؟ لكن بات مصير هؤلاء المهاجرين مجهولا، فمتى يُسمح لهم بمغادرة ألبانيا إلى الولايات المتحدة؟
DW Fokus Europa (Sendungslogo arabisch)

عينٌ على أوروبا - لاجئون أفغان في فنادق ألبانيا وهواءٌ قاتلٌ في لندن 11.11.2021 | 26:00 دقائق

لاجئون أفغان في ألبانيا لا يعرفون متى يُسمح لهم بمغادرة ألبانيا إلى الولايات المتحدة التي أجلَتهم عن أفغانستان. وامرأة توفيت ابنتها بسبب تلوث هواء مدينتهما لندن وهو ما دفعها للمطالبة أمام القضاء بجعل هواء المدن أنظف. ومواضيع أخرى.

حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا في أعلى مستوياته على الإطلاق 11.11.2021 | 02:08 دقائق

سجلت ألمانيا عددًا قياسيًا من الإصابات بكوفيد-19 تجاوز عتبة الخمسين ألف حالة خلال أربع وعشرين ساعة. وفي ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة ميركل لتصريف الأعمال لوقف تفشي الفيروس، يحاول أولاف شولتس، قبل توليه مهامه كمستشار، اخذ زمام المبادرة وسط انتقادات لعدم استعداد البلاد لمواجهة الموجة الوبائية الجديدة. وفي غضون ذلك تدق السلطات الطبية في البلاد ناقوس الخطر.

تنظيم داعش يزيد هجماته في أفغانستان في سعيه للسيطرة عليها 11.11.2021 | 01:53 دقائق

منذ استيلاء طالبان على الحكم والعنمف يتصاعد في أفغانستان. وقد أعلن الفرع المحلي لتنظيم داعش مسؤوليته عن عشرات التفجيرات الانتحارية ما يثير مخاوف الأفغانيين من حرب أهلية قادمة

تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية 11.11.2021 | 03:33 دقائق

تفاقم أزمة اللجوء على الحدود البولندية البيلاروسية وحكومة وارسو تصر على منع الصحفيين والمراقبين إلىة المنطقة الحدودية

احتجاجات عقارب: تفجر أزمة النفايات في صفاقس 11.11.2021 | 04:40 دقائق

لليوم الثالث تتواصل احتجاجات مدينة عقارب التونسية، ويواصل الأهالي احتجاجهم على الأوضاع البيئية الضارة المخيمة على منطقتهم
Symbolbild Geldverschwendung. 100-Euro-Schein. Banknote. #41991583 Copyright: Nikolai Sorokin - Fotolia.com

بالصور.. أشكال لإهدار المال العام في ألمانيا 11.11.2021

أصدرت "جمعية دافعي الضرائب" وهي جماعة ضغط تؤيد خفض الضرائب في ألمانيا، ما أطلقت عليه "الكتاب الأسود" الذي يُصدر بشكل سنوي ويذكر مجالات تم فيها إهدار المال العام بشكل فظيع.
11.11.2021 DW Sendung Auf den Punkt (ara) | Biden in der Klemme: Schafft Trump ein Comeback?

بتوقيت برلين - تعثر بايدن: هل يعيد ترامب الى البيت الأبيض؟ 11.11.2021 | 42:31 دقائق

قبل أقل من عام وبمشقة بالغة تمكن بايدن من إخراج ترامب من البيت الأبيض، لكن الأخير بدأ يعود إلى الأضواء. في كل أسبوع تقريبا يحشد ترامب أنصاره متسلحا بأساطير مؤامرة معروفة. وهجماته تستهدف الرئيس جو بايدن الذي قدم بداية سيئة ويتراجع في استطلاعات الرأي. من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة
GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border from November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Yuri Shamshur/TASS

العراق اليوم: شباب كردستان على أبواب أوروبا .. مغامرة بعد اليأس من التغيير؟ 11.11.2021 | 60:00 دقائق

لماذا يترك شباب العراق وكثير منهم من كردستان البلاد ويتجهون إلى أوروبا؟ بسبب ضنك العيش؟ أليس هناك استقرار أمني ورفاهية أفضل بكثير مقارنة بجنوب ووسط وغرب العراق؟ البحث عن فرص سهلة ؟ أم يأس من عدم التغيير ؟
(211107) -- BAGHDAD, Nov. 7, 2021 (Xinhua) -- Members of the riot police stand in the vicinity of the Green Zone after a failed attempt to assassinate Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi in Baghdad, Iraq, on Nov. 7, 2021. Iraqi Prime Minister Mustafa al-Kadhimi was unharmed in an assassination attempt carried out by a drone targeting his official residence on Sunday, the Iraqi military said. The media office of the Iraqi Joint Operations Command said in a statement that an unknown drone bomb hit al-Kadhimi's residency at dawn in the heavily fortified Green Zone in the center of the capital, but the prime minister escaped the attack unhurt. (Xinhua/Khalil Dawood)

العراق اليوم: استهداف الكاظمي .. هل ينقلب السحر على الساحر؟ 11.11.2021 | 20:36 دقائق

كيف جرت عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي؟ ولماذا استعملت المسيرات وأي جهات يحتمل أن تقف خلف العملية؟ وأي خطوات يمكن أن تأخذها الحكومة مستقبلا؟
Feature-Titel: Aus der Behindertenwerkstatt an die Uni Feature-Nr.: 11326 Lizenzgeber: WDR

من ورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجامعة 11.11.2021 | 28:30 دقائق

فكرة غير مألوفة: أشخاص لديهم إعاقات ذهنية أو صعوبات في التعلُم، يصبحون أنفسهم معلمين، في فروع للدراسات الاجتماعية والطب أو التصميم والهندسة المعمارية. فهم أفضل من يعلم ما تعنيه الحياة رفقة إعاقة.

Like a Virgin 1 11229 Beliane

وثائقي - ثمن الحفاظ على العذرية 11.11.2021 | 42:31 دقائق

كان موضوع البكارة يعتبر منذ فترة طويلة قد أصبح في عداد الماضي في أوروبا. ولكنه عاد فجأة في الولايات المتحدة وفي أوروبا أيضا، حيث يلتحق المزيد من الشابات بالحركات التي تطالب بالحفاظ على العذرية حتى الزواج.
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