"صوتي ضد الكراهية"...حملة في ألمانيا ضد التطرف والعنصرية

انطلقت اليوم الأربعاء (السابع من تشرين الأول/ أكتوبر)، حملة وطنية في ألمانيا تحت شعار "صوتي ضد الكراهية" (#MeineStimmeGegenHass ) التي أطلقتها مؤسسة ألمانيا للإندماج، التي يرأسها الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف. وتهدف الحملة شجب ومحاربة الأفكار العنصرية عبر أحياء ذكرى ضحايا العنف والاعتداءات العنصرية التي كانت آخرها الاعتداء الذي أودى بحياة عشرة أشخاص من ذوي الأصول المهاجرة في مدينة هانو قبل أشهر.

www.meinestimmegegenhass.de

واتخذت الحملة أشكالا تعبيرية مختلفة من بينها توزيع ملصقات في المدن والحواضر، إضافة إلى تسجيلات صوتية وفيديوهات مصورة شاركت فيها نخبة المجتمع الألماني من علماء وفنانين وسياسيين.

وموّلت الحملة من قبل الحكومة الألمانية والمركز الفيدرالي للتوعية السياسية إضافة إلى الاتحاد الألماني لكرة لقدم.

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وتقول مفوضة الهجرة في الحكومة الاتحادية الألمانية أنيته فيدمان، إنّ "كل شخص مطالب برفع صوته، سواء كان في المدرسة أو في مكان العمل أو في الشارع" في إشارة منها إلى أن محاربة العنصرية هو واجب وطني ملقى على الجميع.

وشهدت الاعتداءات على أجانب ودور العبادة خاصة معابد اليهود تزايدا ملفتا في السنوات القليلة الماضية، مع ارتفاع في شعبية اليمين المتطرف، ما دفع العديد من السياسين إلى دقّ ناقوس الخطر.

و.ب/ع.ج.م (ك ن أ، د ب أ)