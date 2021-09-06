 صواريخ على أربيل واكتشاف خلية ″إسرائيلية″ - ما مغزى رسائل إيران؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 15.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

صواريخ على أربيل واكتشاف خلية "إسرائيلية" - ما مغزى رسائل إيران؟

يرى خبراء أن إيران أرادت بقصفها لمنشآت قالت إنها لإسرائيل في كردستان العراق وإعلانها عن شبكة "تجسس إسرائيلية"، إرسال رسائل لدول فاعلة إقليمياً ودولياً. فلماذا هذا التوقيت وما تأثير ذلك على مفاوضات "النووي الإيراني"؟

المبنى الذي استهدفته إيران بصواريخها في أربيل بكردستان العراق (13.03.2022).

المبنى الذي استهدفته إيران بصواريخها في أربيل بكردستان العراق.

فيما يعد خروجاً على ما درجت عليه طهران من ممارسة الضغط العسكري من خلال فصائل مسلحة تعمل بالنيابة عنها، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما قال إنها "مراكز استراتيجية" إسرائيلية تعمل بشكل سري انطلاقاً من أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق شبه المستقل.

مختارات

رغم التقدم في المفاوضات النووية بين القوى الكبرى وإيران، بات مستقبل المباحثات على المحك بعد ربط روسيا بين التوصل لاتفاق مع طهران والعقوبات التي فرضها الغرب عليها ردا على غزوها أوكرانيا. فهل تنسف موسكو ما تحقق حتى الآن؟

استدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بشأن هجوم بالصواريخ الباليستية على أربيل، تبناه الحرس الثوري الإيراني. كما نددت الولايات المتحدة بالهجوم مؤكدة دعم شركائها في بغداد وأربيل.

الحرس الثوري الإيراني أكد في بيانه أن العملية جاءت انتقاماً من مقتل قياديين في الحرس في ضربة جوية إسرائيلية على سوريا مؤخراً.

وسقطت الصواريخ قريباً من مبنى من المقرر أن ينتقل إليه فريق القنصلية الأمريكية في أربيل، عاصمة الإقليم الكردي. ولم تتسبب في سقوط ضحايا أمريكيين وأصابت مدنياً واحداً. ونفت حكومة أربيل وجود أي مواقع إسرائيلية على أراضيها.

عمليات إيرانية "نوعية"

لم تكتف إيران بالضربة الصاروخية، بل أعلن جهاز مخابرات الحرس الثوري الإيراني عن اعتقال أفراد شبكة  تديرها إسرائيل كانت تهدف الى تخريب منشأة فوردو النووية قرب العاصمة طهران.

يأتي ذلك بعد إعلان السلطات الأمنية الإيرانية عن  تفكيك شبكة تجسس قالت إنها تابعة لإسرائيل بمحافظة أذربيجان، قائلة إنها "كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران".

وتقع منشأة فوردو المحصنة تحت الأرض في وسط إيران قرب مدينة قم، على مسافة حوالى 180 كيلومتراً جنوب طهران، وتعد من أهم مراكز تخصيب اليورانيوم. وأفاد الإعلام الإيراني أن الشبكة التي تم توقيفها كانت تتواصل مع عناصر مرتبطين بالاستخبارات الإسرائيلية.

مشاهدة الفيديو 15:40

مسائيةDW : العراق بعد "هجوم أربيل".. تحقيقات وتنديد وتحذيرات

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "عناصر من الاستخبارات الاسرائيلية كانوا يحاولون التواصل مع أحد العاملين على أجهزة الطرد المركزية (المتطورة)"، وقاموا بداية بتجنيد أحد جيرانه"، مشيرة الى أن المشتبه بهم تلقوا مبالغ "نقداً أو من خلال عملات رقمية تجنباً لتعقب مصدرها". وأوضحت أن "ضابط استخبارات إسرائيلي "تقرّب" من الموظف في المنشأة "تحت غطاء شركة من هونغ كونغ".

من ناحية أخرى قالت إسرائيل إن مواقعها الحكومية على الإنترنت تعرضت لهجوم إلكتروني، لكن الخدمة استؤنفت بعد ذلك. ووصف وزارة الاتصالات الإسرائيلية الهجوم الإلكتروني بأنه "واسع النطاق". ولم تتهم أي جهة بتنفيذه. 

وحتى الآن لا يوجد ما يربط إيران بتلك الهجمات لكن خبراء ومحللين أثاروا تساؤلات حول تزامن تلك العملية مع العمليات الإيرانية الأخيرة التي نُفذت على أصعدة مختلفة. وفي بعض الحالات، يوجه المسؤولون الإسرائيليون أصابع الاتهام إلى إيران أو جماعات مدعومة من إيران.

رسائل تحذيرية؟

وبحسب محللين وخبراء فإن الهجوم الذي شنته إيران في وقت حساس للغاية بالنسبة لطهران، يعد بمثابة رسالة تحذير لإسرائيل، كما أنه تذكير قوي أيضا لخصومها بقدراتها، كما أنه رسالة لقادة العراق الذين يهددون بتشكيل حكومة تستبعد حلفاءها. 

وقال توبي دودج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد: "لديك أمور ثلاثة دائرة هنا.. هناك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) والأعمال القتالية المتبادلة بين الإيرانيين والإسرائيليين والولايات المتحدة، والآن تشكيل الحكومة العراقية. لذلك أنت تبعث بسلسلة من الرسائل"، بحسب ما قال لوكالة رويترز.

مشاهدة الفيديو 02:37

إيران: هل تنجح مفاوضات الاتفاق النووي؟

وتتزامن الضربة المباشرة غير المعتادة مع نقطة تحول محتملة في ميزان القوى في الشرق الأوسط، في وقت تواجه فيه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني شبح الانهيار وتتزايد فيه كذلك مخاطر نشوب حرب في منطقة الخليج، بينما يحاول القادة العراقيون في بغداد تشكيل حكومة جديدة متحررة من النفوذ الإيراني.

ويقول محللون إقليميون إن كلا التطورين يساعدان في تفسير لماذا اختارت إيران هذه اللحظة لاستعراض استعدادها لاستخدام صواريخ باليستية، دائماً ما تعتبرها طهران رادعاً للولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربية التي تنافس طهران على النفوذ الإقليمي.

"مستعدون للتصعيد"

وشدد قائد فصيل مسلح عراقي متحالف مع إيران على أن إسرائيل كانت الهدف الأساسي، لكنه سلم بأن الرسالة التي بعث بها الهجوم قد تكون أوسع، وعلامة واضحة على أن إيران مستعدة للتصعيد إذا شعرت بالتهديد.

وقال القائد الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولاً بالحديث لوسائل الإعلام "إنها رسالة لإسرائيل ولجميع الدول مفادها أن أي هجوم سيردون عليه بالصواريخ"، وليس عبر وكلاء فحسب.

وداخل العراق، اعتبر خصوم إيران الضربة تحذيراً لهم في خضم محادثات حساسة بشأن تشكيل حكومة بعد الانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول. ومنحت تلك الانتخابات انتصاراً لرجل الدين مقتدى الصدر، الزعيم الشيعي الذي يعارض النفوذ الإيراني والمنافس الرئيسي لبني مذهبه المتحالفين مع إيران.

وأصدر الصدر بياناً على تويتر قال فيه إن أكراد العراق كانوا هدفاً لهجوم أربيل وتعهد بمتابعة "حكومة الأغلبية الوطنية"، كناية عن حكومة متحررة من النفوذ الإيراني. وقال مسؤول كبير في المكتب السياسي للصدر إن خطط الصدر ستستبعد فعلياً حلفاء إيران الشيعة من الحكومة لأول مرة منذ الغزو الأمريكي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين.

 

وقال توبي دودج الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد إن رسالة إيران جريئة لكنها محفوفة بالمخاطر وإن العراق سيتحمل وطأة أي أعمال عنف أخرى. وقال إن خصوم إيران سيسعون للرد على طهران أو وكلائها. وأضاف "تنخرط مجددا في الهجمات والرد عليها. ومهما حدث بعد ذلك، فإنه سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في العراق."

الاتفاق النووي الإيراني.. هل أصبح على المحك؟

في الآونة الأخيرة، بلغت المباحثات بشأن الملف النووي الإيراني مرحلة "نهائية" وأكد المعنيون بها تبقي نقاط تباين قليلة قبل إنجاز تفاهم. إلا أن التفاوض واجه تعقيدات تمثلت خصوصاً في طلب روسيا ضمانات أمريكية بأن العقوبات الجديدة التي فرضها الغرب على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، لن تؤثر على تعاونها الاقتصادي والعسكري مع طهران.

وبعد تعليق المحادثات، أعلنت روسيا الثلاثاء (15 مارس)، على هامش زيارة وزير الخارجية الإيراني لموسكو أنها تلقت الضمانات المطلوبة من واشنطن، ما يبدو أنه إزالة عقبة أمام إعادة الاتفاق النووي الإيراني.

في هذا السياق، قال الكرملين إن العقوبات التي يفرضها الغرب على موسكو ستؤثر على المصالح الروسية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني لذا سيتعين على الولايات المتحدة ضمان مراعاة المصالح الوطنية لروسيا بالكامل.

ويرى الباحث الإيراني الأمريكي راي تاكيه أنه على الرغم من أن إيران أيدت رسمياً غزو روسيا لأوكرانيا، تشير التعقيدات الجديدة في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى وجود خلافات بين موسكو وطهران. 

مشاهدة الفيديو 03:46

رجل الشارع في إيران لا يعقد آمالا على مفاوضات الملف النووي

المطلب الروسي الرئيسي 

وأوضح كبار المفاوضين من فرنسا، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة أن العقبة الرئيسية تتمثل في  مطلب روسيا بعدم خضوع تجارتها مع إيران  للعقوبات الجديدة المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. لكن المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن سبب تأخر المحادثات هو عدم استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران.

ويقول راي تاكيه، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية وأحد كبار الزملاء بمجلس العلاقات الخارجية، إن من الممكن أن تكون روسيا هي السبب الرئيسي للتأخير، وأن المسؤولين الإيرانيين  ليسوا على استعداد لإلقاء اللوم عليها علانية.

وإذا كانت هذه هي الحقيقة، فإن من المحتمل أن تتجاهل إيران في نهاية الأمر مطالب روسيا، وتصل إلى اتفاق مع  الأطراف الأخرى في محادثات الاتفاق النووي بهدف تخفيف  العقوبات والحصول على الإيرادات التي هي في أمس الحاجة إليها، بحسب ما قال لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت لهيب هيجل محللة الشؤون العراقية لدى مجموعة الأزمات الدولية :"هل كان الإيرانيون يفكرون في كل تلك العوامل عندما قرروا إطلاق الصواريخ؟ لست متأكدة كثيرا بشأن ذلك، الحادثة الإسرائيلية كانت السبب المباشر، بحسب ما نشرت رويترز.

وبالنسبة للعلاقات بين روسيا وإيران، يرى تاكيه، أنها كانت دائما تحالف مصالح، ولم يكن تحالفا قائما على أساس القيم المشتركة؛ فقد تعاون البلدان في الحرب في سوريا، ولكن طوال عقد المفاوضات النووية، كانت روسيا تدعم العقوبات الغربية على إيران ومختلف قرارات مجلس الأمن التي تمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وكان المسؤولون الروس يبلغون نظراءهم الإيرانيين على الدوام بأنه يتعين عليهم عدم الاعتماد على حق النقض الذي تتمتع به روسيا في مجلس الأمن، وأنه يتعين عليهم التوافق مع الدول التي تقود المحادثات- أي مجموعة 5 + 1، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا.

ويختتم كاتيه تقريره بالقول إن روسيا كانت في الواقع إحدى الدول التي استفادت من العقوبات التي تم فرضها على إيران، لأنها فتحت أسواقاً إضافية أمام النفط الروسي.

محمود حسين

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


مواضيع ذات صلة

مسائية DW: إيران تهدد باستهداف مسلحين بشمال العراق.. كيف سترد أربيل؟

مسائية DW: إيران تهدد باستهداف مسلحين بشمال العراق.. كيف سترد أربيل؟ 06.09.2021

الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا باستهداف مجموعات كردية إيرانية مسلحة في كردستان العراق وإشعال المنطقة الحدودية بين الجانبين.. ماذا وراء هذا التهديد؟ وكيف تتعاطى معه سلطات أربيل وبغداد؟

03 November 2016 An Iranian-Kurdish female fighter carries bullets during a battle with Islamic State militants in Bashiqa, near Mosul, Iraq November 3, 2016. REUTERS/Ahmed Jadallah

معارضون أكراد يتهمون طهران باغتيال أحد قادتهم في أربيل 07.08.2021

اتهم الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، وهو المجموعة الكردية الانفصالية الأقدم في إيران والذي ينشط في كردستان العراق، إيران باغتيال أحد قادته في أحد الفنادق في أربيل عاصمة الإقليم.

Titel: Treffen Bildbeschreibung: Treffen für die Normalisierung der Beziehung von Irak und Israel in der kurdischen Stadt Erbil in Irak. Stichwörter: IRAK, Kurdistan, Erbil, Israel Quelle: IRNA Lizenz: Frei

مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟ 28.09.2021

تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟