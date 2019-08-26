 صواريخ روسية بمحركات نووية - حقيقة أم خيال؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 26.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

صواريخ روسية بمحركات نووية - حقيقة أم خيال؟

كشفت مصادر روسية عن ظهور أربعة نظائر مشعة خلال انفجار في منشأة أرخانجيلسك العسكرية الروسية. البعض يعتقد أن الحادث وقع أثناء اختبار صاروخ متفوق جديد يعمل بالطاقة النووية. ماذا نعرف عن هذا السلاح؟

Screenshot BBC- russische 'unsichtbare' Atomraketen (bbc)

في بداية الشهر الجاري، وقع انفجار شديد في منشأة عسكرية روسية في منطقة أرخانجيلسك، وفقاً لشركة الطاقة النووية الروسية روساتوم. وقالت مصادر إن خمسة موظفين قتلوا عندما وقع حادث خلال اختبار "نظام الدفع السائل الذي يحتوي على نظائر مشعة".

واليوم وبعد مرور نحو 3 أسابيع على الحادث، قالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية الروسية إنها حددت أربع مواد مشعة في عينات مأخوذة من سيفيرودفينسك، المدينة التي ارتفعت فيها مستويات الإشعاع لفترة وجيزة بعد الانفجار الغامض في موقع يبعد 29 كيلومترا.

وقالت الوكالة إنه تم تحديد المواد على أنها "النويدات المشعة" - السترونتيوم 91 والباريوم 139 والباريوم 140 واللانثانم 140. هذه مواد مشعة سريعة التحلل تنبعث منها غازات مشعة خاملة إذا تعرضت للهواء الطلق، حسبما نقل موقع صحيفة "غارديان" البريطانية.

صاروخ متفوق

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر لأول مرة صاروخ كروز الجديد الذي يعمل بالطاقة النووية، خلال خطاب "حالة الأمة" في 1 آذار/ مارس 2018. واستعرض بوتين آنذاك شريط فيديو يعرض الصاروخ الموجه محلقا فوق المحيطات، متجنباً أنظمة الدفاع الجوي ويظهر الفيديو الصاروخ يضرب هدفاً في جزيرة هاواي الأمريكية. أشارت قناة RT ، الممولة من الحكومة الروسية، إلى نظام الأسلحة الجديد باسم 9M730 Burevestnik في مقطع فيديو على موقع يوتيوب.

لكن المراقبين يتساءلون عما إذا كان الفيديو الذي قدمه بوتين يثبت أن صاروخ كروز هذا، هو ذاته صاروخ Skyfall لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

Raketen vom Typ 9Μ730 Burevestnik (picture-alliance/dpa/Ministry of defence of the Russian Federation)

خبير يبدو أنه يعمل في صاروخ من نظام Burevestnik

يصر بوتين على أن صاروخ كروز الجديد قد تم اختباره بنجاح في عام 2017. لكن لا يوجد دليل مستقل يدعم بيان الرئيس. من جهتها نقلت محطة CNBC الأمريكية، في أواخر آذار/ مارس 2019، عن مصادر استخباراتية مجهولة أن صواريخ كروز الروسية الجديدة قد تم اختبارها خمس مرات منذ شباط/ فبراير 2018 ولكنها تحطمت في كل مرة. وقالت CNBC أيضا إن الصاروخ لم يحلق سوى على بعد 22 ميلا (17 كيلومترا).

مختارات

بالرغم من أن ما شهده شمال روسيا من انفجار نووي يقع على بعد آلاف الكيلومترات من مصر، إلا أن أخبار الحادث الروسي أثارت الكثير من المخاوف لدى المصريين، والتي وصلت لحد الحديث عن "قرب النهاية" .. فعن أية نهاية يتحدثون؟! (13.08.2019)

بعد أيام من الصمت المطبق كشفت موسكو بعض تفاصيل الانفجار الذي وقع بقاعدة لإطلاق الصواريخ: طابع نووي وقتلى. السلطات حاولت التقليل من خطورته، بيد أن حذف مقال لبلدية المدينة التي وقع بالقرب منها الانفجار رفع مستوى الشكوك. (11.08.2019)

وبما أن الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل لا تنبعث منها أي إشعاعات، فمن المحتمل أن يجمع نظام الصواريخ الذي تم اختباره في أرخانجيلسك بين أنظمة الدفع التقليدية والنووية.

وإذا كان سلاح Burevestnik موجودًا بالفعل، فسيكون أول صاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية عابر للقارات في العالم. هذا من شأنه أن يجعلها متفوقة من الناحية الاستراتيجية على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBMs). والتي تتبع مساراً محدداً بعد إطلاقها مما يسمح لها بأن يتم اعتراضها نظرياً بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخي. يذكر أنه يمكن للقذائف الصاروخية الأمريكية والروسية إطلاق رؤوس حربية مختلفة في وقت واحد، وتتغلب على أي نظام للدفاع الجوي.

كيف يعمل نظام الدفع النووي؟

محرك الصواريخ الذي يعمل بالطاقة النووية لا يستخدم الطاقة المولدة من خلال الاحتراق لدفع الصاروخ إلى الأمام. بدلاً من ذلك تعتمد على الحرارة الناتجة عن الانشطار النووي المستمر. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية فشلت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في تجربة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية وصواريخ تعمل بالطاقة النووية.

وبينما امتلكت القوى العظمى طائرات حاملة لمفاعلات نووية، إلا أنها لم تكن متصلة أبدًا بالمحركات. اعتمدت الطائرات على محركات الطائرات التقليدية. كانت تهدف تلك المحاولات مراقبة ما إذا كان من الممكن حماية طاقم الطائرة بشكل كاف من الإشعاع المنبعث من المفاعلات النووية.

ويعتبر تسرب الإشعاع هو أحد المخاطر الرئيسية المرتبطة بصواريخ الطاقة النووية. كما أن تحطم صاروخ يعمل بالطاقة النووية قد يكون له تأثير مدمر.

وفي حالة الحرب النووية هناك احتمال قبول القادة العسكريين والمهندسين لخطر هبوط صاروخ نووي على دولة حليفة بشكل غير مقصود. إلا أن حادثة أرخانجيلسك قد تظهر بالفعل مدى خطورة هذه التكنولوجيا حتى في أوقات السلم.

أ.د.و/ ع.خ

  • Ein ehemaliger Einkaufsladen im Dorf Salissja

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    كل من يرغب في زيارة تشيرنوبيل والمناطق المحظورة المحيطة بها، والممتدة على طول ثلاثين كيلومترا، عليه بداية التسجيل لدى السلطات عبر وكالة الأسفار. وعند نقطة التفتيش يتم فحص جوازات السفر. أول محطة هنا هي قرية Salissja التي كان يعيش فيها قبل كارثة تشيرنوبيل ثلاثون ألف شخص، قبل أن يتم إجلاؤهم بالكامل بعد ذلك. واليوم عاد بعض السكان للعيش مجددا في القرية.

  • Die Touristen messen die radioaktive Strahlung.

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    المحطة الثانية هي قرية كوباتشي الواقعة ضمن منطقة عشرة كيلومترات والتي تعرضت لثلوث شديد بالنويدات المشعة. السياح هنا بإمكانهم قياس درجة الإشعاع بواسطة مقياس الجرعات، الذي يمكنهم الحصول عليه مقابل خمسة حتى عشرة يورو. ويتولى المرشدون شرح وحدات القياس المختلفة للسياح. الأجهزة تصدر إشارات بصوت عال في أماكن مختلفة هنا وهناك، كدليل على ارتفاع نسبة الإشعاع.

  • Das Gerät der Liquidatoren im Museum in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    الوجهة المقبلة هي مفاعل تشيرنوبيل نفسه. فبالقرب من محطة الإطفاء السابقة وفي الهواء الطلق تُعرض المعدات التي تم استخدامهما لإزالة العواقب التي نجمت عن انفجار المفاعل النووي. لكن تم التوصل فيما بعد إلى أن هذه الأجهزة العملاقة نفسها تعطلت بسبب النشاط الإشعاعي العالي الناتج عن الكارثة.

  • Denkmal vor dem vierten Reaktorblock

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبالة المبنى رقم أربعة يوجد نصب تذكاري "للمصفين"، وهم المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف بعد الكارثة. وفي وسط المبنى يوجد المفاعل الذي حدث فيه الانفجار. والمفاعل اليوم مغلف بالخرسانة المسلحة. وقد تجاوزت نسبة الإشعاعات بعد الانفجار في أبريل عام 1986 آلاف أضعاف النسبة المسموح بها. وقد شارك آنذاك حوالي ستة مائة ألف "مصف" في عملية إزالة الأضرار التي خلفتها أكبر كارثة نووية في العالم.

  • Touristen bei der Strahlen-Kontrolle im ehemaligen AKW

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    قبل الدخول إلى المنشأة يتعين فحص نسبة النشاط الإشعاعي على ملابس كل شخص. وإذا كانت النسب عالية جدا يتم إجراء محاولة لتنظيف الثياب. وإذا فشل الأمر لا يسمح بالدخول.

  • Mittagessen in Tschernobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    بعد عملية فحص الإشعاعات يتم تقديم وجبة الغذاء في مقهى المحطة النووية، وتتكون الوجبة من حساء ولحم وسلطة وكومبوت وعصير وخبز. ويحصل النباتيون على وجبات من القرع والفواكه. ويتم جلب كل المواد الغذائية إلى المناطق المحظورة. أما سعر الوجبة فهو 100 هريفنا أوكرانية، أي ما يعادل ثلاثة يورو.

  • Das Weiße Haus in Pripjat

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    تأسست مدينة بريبيات عام 1970، وقبل الكارثة النووية كان يعيش في هذه المدينة، التي تبعد بكيلومترين عن مفاعل تشيرنوبيل 50 ألف شخص. وتُظهر هذه الصورة " البيت الأبيض" الذي كان يقطنه القادة الكبار بالمدينة وبمحطة تشيرنوبيل النووية.

  • Die einst geheime Radarstation Duga

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    آخر محطة في الزيارة هي لمنشأة سرية بالقرب من محطة تشيرنوبيل النووية. ويتعلق الأمر بمحطة الرادار "دوغا" التي كانت جزءا من نظام الدفاع الجوي السوفياتي وتتولى مهمة رصد انطلاق الصواريخ العابرة للقارات. وبسبب أصواتها المزعجة أطلق عليها البعض اسم "نقار الخشب".

  • Der Fuchs Semjon in Tschenobyl

    هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

    Fuchs Semjon

    بالقرب من مدينة بريبيات يمكنك ملاقاة ثعلب أصبح معروفا بالمنطقة، واسمه سيميون. وهذا الثعلب يحب السياح لأنهم يطعمونه، لكن ينصح بعدم المسح على جلده، ليس فقط بسبب احتمال وجود جسيمات مشعة في جلده، بل أيضا لتفادي خطر عضته. فسيميون وإن كان يبدو لطيفا، فإنه يبقا حيوانا مفترسا. إعداد: لوري شايكو/ هشام الدريوش


مختارات

هكذا تبدو تشيرنوبل بعد أكثر من 30 عاما على الكارثة النووية

تعتبر كارثة تشيرنوبيل، أكبر كارثة نووية شهدها العالم. وحتى اليوم لا تزال منطقة تشيرنوبيل منطقة محظورة، لكنها تحولت إلى قبلة للسياح. جولة مصورة تطلعكم على وضع تشيرنوبيل بعد أكثر من ثلاثين عاما على الكارثة النووية. (19.08.2018)  

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