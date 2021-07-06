صواريخ إس 400

يطلق اسم "إس 400" على منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تم تطويرها من عائلة "اس 300" لمواجهة أهداف على مسافة تتراوح بين 40 إلى 400 كلم. ويرى الخبراء بأن هذه المنظومة من بين الأفضل في تاريخ صناعة الصواريخ.

تتميز "إس 400" بدقتها وقدرتها على كشف الأهداف على مسافة 600 كلم وتدميرها سواء أكانت صواريخ بالستية أم طائرات شبح. وعلى ضوء الكفاءة العالية التي تتمتع بها تتوجه المزيد من الدول خارج منظومة التحالف الغربي لشرائها وفي مقدمتها تركيا والسعودية.