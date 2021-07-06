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صواريخ إس 400

يطلق اسم "إس 400" على منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تم تطويرها من عائلة "اس 300" لمواجهة أهداف على مسافة تتراوح بين 40 إلى 400 كلم. ويرى الخبراء بأن هذه المنظومة من بين الأفضل في تاريخ صناعة الصواريخ.

تتميز "إس 400" بدقتها وقدرتها على كشف الأهداف على مسافة 600 كلم وتدميرها سواء أكانت صواريخ بالستية أم طائرات شبح. وعلى ضوء الكفاءة العالية التي تتمتع بها تتوجه المزيد من الدول خارج منظومة التحالف الغربي لشرائها وفي مقدمتها تركيا والسعودية.

صواريخ إس 400.. ورطة أردوغان بين واشنطن وموسكو

صواريخ "إس 400".. ورطة أردوغان بين واشنطن وموسكو 06.07.2021

"لقد استلمنا أموالنا ويمكن للأتراك ركوب الصواريخ للذهاب إلى الشاطئ أو لحمل البطاطا معهم". كلام للسفير الروسي في أنقرة يلخص ورطة تركيا بعد توتر علاقاتها مع واشنطن على خلفية شراء منظومة صواريخ "إس 400" ب 2.5 مليار دولار.
إلى متى يمكن لتركيا استعراض قوتها العسكرية في الخارج؟

إلى متى يمكن لتركيا استعراض قوتها العسكرية في الخارج؟ 31.12.2020

يتواجد الجيش التركي حالياً في 12 دولة على الأقل وفي أماكن أخرى، تحرس البحرية التركية عمليات التنقيب عن النفط والغاز المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط، فما سبب حرص أردوغان على خوض مغامرات عسكرية متعددة؟
عقوبات أمريكا على تركيا.. لماذا استهداف الصناعات الدفاعية؟

عقوبات أمريكا على تركيا.. لماذا استهداف "الصناعات الدفاعية"؟ 15.12.2020

خرجت إدارة دونالد ترامب بعقوبات ضد تركيا موجهة إلى مؤسستها الخاصة بصناعة الأسلحة. توجه يراه البعض مخففا ما دامت العقوبات لم تشمل دولة تركيا ككل، لكن هناك من يرى أن واشنطن ترغب بضرب "استقلالية" أنقرة في التصنيع العسكري.
هل يستمر أردوغان في ابتزاز شركائه في حلف الناتو؟

هل يستمر أردوغان في ابتزاز شركائه في حلف الناتو؟ 04.12.2019

يواصل قادة دول حلف شمال الأطلسي لقاءاتهم بلندن في الذكرى الـ 70 لتأسيسه. والدلالات لا توحي بوجود انسجام بين الأعضاء: فالعلاقة مع أنقرة مثقلة بالخلافات، إذ ثمة من يتهم الرئيس التركي بمواصلة ابتزاز شركائه بالحلف. كيف ذلك؟
أردوغان: ترامب لديه سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا

أردوغان: ترامب لديه سلطة عدم فرض عقوبات على تركيا 14.07.2019

قال الرئيس التركي إن بلاده لم تشتر منظومة "إس 400" لتستعد للحرب وإنما لحماية السلام وأمنها القومي. ولفت أردوغان إلى أن ترامب يملك سلطة الإحجام عن فرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
تركيا بين خيارين ـ صواريخ روسيا وعقوبات أمريكا، فماذا ستختار؟

تركيا بين خيارين ـ صواريخ روسيا وعقوبات أمريكا، فماذا ستختار؟ 01.06.2019

تقف تركيا على مفترق طرق بين إتمام صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية، وبين تبعات الاعتراض الأمريكي الأطلسي على هذه الصفقة، التي أيضا يلقي الخلاف بين موسكو وانقره بشأن حرب سوريا، بظلاله عليها. فكيف ستخرج أنقره من هذا المأزق؟
مستعيناً بـ S400.. هكذا يقترب الدب الروسي من إحياء الحرب الباردة!

مستعيناً بـ S400.. هكذا يقترب الدب الروسي من إحياء الحرب الباردة! 31.08.2018

لم يعد خافياً إعجاب حلفاء واشنطن بالمنظومة الروسية S400، وهو أمر لا يروق لترامب الذي لا يرغب بعودة حرب باردة قد تكلّف بلاده الكثير. بيدَ أن موسكو مصممة على استثمار أسلحتها، إذ تدرك أن الأمر أكبر من مجرد صفقات مالية.

مسائية DW: منظومة إس 400 .. مغناطيس تحالفات موسكو

مسائية DW: منظومة "إس 400" .. "مغناطيس" تحالفات موسكو 30.08.2018

وزير خارجية السعودية يؤكد وجود مساع لاقتناء منظومة "إس 400" الروسية رغم الضغوط الأمريكية، وتقارير عن رغبة حلفاء آخرين لواشنطن في الحصول على هذه المنظومة. فما خلفيات هذا الاهتمام الكبير بالسلاح الروسي؟

صراع تكنولوجيا الأسلحة في سوريا.. من الأقوى؟ 11.04.2018

يجري الاستعداد على قدم وساق لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا بعد ما قيل عن استهداف مدينة دوما بالأسلحة الكيميائية فما هي الأسلحة التي من الممكن استخدامها لقصف الجيش السوري وحلفائه؟ وما هي الأسلحة المضادة؟

منظومة إس-400... وصفة بوتين للتغلغل في المنطقة العربية؟

منظومة إس-400... وصفة بوتين للتغلغل في المنطقة العربية؟ 01.03.2018

منظومة "إس-400" الروسية ليست مجرّد صواريخ للدفاع الجوي أو ماركة روسية يُشيد الخبراء بقوتها، بل أداة استراتيجية تُعيد الكثير من نفوذ الاتحاد السوفياتي سابقا بالمنطقة العربية، لكن برؤية جديدة قوامها الربح المالي والسياسي.
خبير عسكري: لا يمكن لدول الخليج الخروج عن الإرادة الأمريكية

خبير عسكري: لا يمكن لدول الخليج الخروج عن الإرادة الأمريكية 01.03.2018

على خلفية الاتفاقيات الروسية مع دول بالشرق الأوسط لبيعها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 وما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، كان لــ DW عربية هذا اللقاء مع العميد هشام الجابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات والأبحاث.

صواريخ إس 400 الروسية وباتريوت الأمريكية في الميزان 01.03.2018

منظومة الدفاع الروسية إس-400 أو "تريومف - الانتصار" هي نظام دفاع جوي متقدم وتعد من أحدث أسلحة الدفاع الجوي في العالم وتنافس بقوة منظومة الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت. وتسابقت عدة دول في الشرق الأوسط على شراء المنظومة الروسية. فأي السلاحين أقوى؟

Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط 01.03.2018

منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة.
خبير: لا يمكن لروسيا أن تلعب دور الاتحاد السوفيتي بالشرق الأوسط

خبير: لا يمكن لروسيا أن تلعب دور الاتحاد السوفيتي بالشرق الأوسط 01.03.2018

يكشف الخبير الروسي في شؤون الشرق الأوسط قنسطنطين ترويفسيف خفايا استراتيجية بيع روسيا لمنظومات إس-400 الصاروخية الدفاعية، وكيف أنها باتت تثير المخاوف الأمريكية من تراجع نفوذها في منطقة الشرق الأوسط.
مسائية DW: ماذا وراء توجه تركيا نحو السلاح الروسي؟

مسائية DW: ماذا وراء توجه تركيا نحو السلاح الروسي؟ 12.09.2017

صفقة صواريخ مثيرة للجدل وقعتها تركيا مع روسيا لشراء منظومة صواريخ إس 400. وتعتبر هذه الصفقة الأكبر التي تعقدها أنقرة مع دولة خارج حلف شمال الأطلسي وواشنطن تنتقد الخطط التركية. فما أبعاد هذه الصفقة؟