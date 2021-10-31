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صنعاء

صنعاء هي العاصمة السياسية لليمن، يبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون نسمة. تشهد المدينة منذ بداية حرب التحالف العربي على اليمن بقيادة السعودية اضطرابات سياسية وقصف دفعت عدة دول لإجلاء بعثاتها الدبلوماسية منها.

مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية، يبلغ عدد سكانها، بحسب تقديرات عام 2012، حوالي 2.6 مليون نسمة. تقع في منطقة جبلية وسط اليمن وترتفع عن سطح البحر 2300 مترا. وإلى جانب الناحية السياسية تتميز صنعاء بأهميتها الثقافية والاقتصادية. فيها معالم أثرية بارزة، منها المسجد الكبير الذي يعتبر أحد أقدم المساجد الإسلامية عموما، وهو أول مسجد بين في اليمن. كما تضم عددا من الأسواق الشعبية القديمة والمتحف والحمامات القديمة. مدينة صنعاء القديمة وقصر غمدان من أهم المعالم الأثرية في المدينة. كما يشتهر الغناء الصنعاني أيضا، لدرجة أنه يعتبر من التراث الثقافي اللامادي للإنسانية بحسب منظمة اليونسكو.

Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks to journalists after a cabinet meeting at the presidential palace in Baabda, east of Beirut, Lebanon, Monday, Sept. 13, 2021. Saudi Arabia on Friday, Oct. 29, 2021 ordered the Lebanese ambassador to the kingdom to leave the country within 48 hours and stopped all imports from Lebanon, a response to comments by Kordahi who described the war in Yemen as a Saudi aggression. (AP Photo/Bilal Hussein)

أزمة تصريحات جورج قرداحي متواصلة وصوره معلّقة في صنعاء 31.10.2021

وجه البطريرك اللبناني بطرس الراعي في عظته دعوة إلى المسؤولين في الدولة لنزع الفتيل مع السعودية بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي بشأن الحرب على اليمن، والأخير يرد بأن استقالته من الحكومة غير واردة.
Schwarzer Rauch steigt zwischen Gebäuden auf. Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis startet mehrere Luftangriffe auf die von Houthi-Rebellen besetzten Stadt. Dabei sollen mindestens 120 Kämpfer der Huthi-Rebellen getötet worden sein. +++ dpa-Bildfunk +++

انفجارات غامضة بصنعاء والتحالف يعلق عملياته العسكرية في اليمن 10.06.2021

فيما هزت العاصمة صنعاء انفجارات غامضة، أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية أنه علّق عملياته في اليمن لإفساح المجال أمام حل سياسي للنزاع. يأتي ذلك وسط جهود دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أطراف النزاع.
FILE - In this Aug. 1, 2019, file photo, Houthi rebels fighters chant slogans as they take off to a battlefront following a gathering aimed at mobilizing more fighters for the Houthi movement, in Sanaa, Yemen. The ongoing conflict in Yemen, which has killed tens of thousands of people and sparked a humanitarian crisis, is among the thorniest issues facing world leaders this week as they meet at the United Nations. (AP Photo/Hani Mohammed, File) |

بعد استهداف السعودية.. الحوثيون يحذرون من "هجمات أقسى" 26.03.2021

حذر حوثيو اليمن من شن هجمات "أشد وأقسى" على مواقع في السعودية، وذلك بعد استهدافهم منشآت نفطية وعسكرية سعودية بطائرات مسيرة. وتظاهر الآلاف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في الذكرى السادسة للتدخل العسكري السعودي.
Patienten im Corona-Isolationszentrum in Taiz Patients at the health isolation center in Taiz

موجة جديدة من كورونا في اليمن ـ وضع صحي صعب واحترازات معدومة 24.03.2021

بين تكتم شبه كامل من قبل حكومة الحوثيين في صنعاء، واعتراف خجول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا، تشير الدلائل وارتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة الغامضة إلى أن موجه جديدة من كورونا تجتاح اليمن، في ظل نظام صحي شبه منهار.
Schwarzer Rauch steigt zwischen Gebäuden auf. Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis startet mehrere Luftangriffe auf die von Houthi-Rebellen besetzten Stadt. Dabei sollen mindestens 120 Kämpfer der Huthi-Rebellen getötet worden sein. +++ dpa-Bildfunk +++

وسط احتدام المعارك.. التحالف يقصف مواقع عسكرية في صنعاء 21.03.2021

أكد سكان أن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل جماعة الحوثي في اليمن قصف أهدافاً عسكرية للجماعة المتحالفة مع إيران في العاصمة صنعاء صباح اليوم الأحد، فيما صدت القوات الحكومة اليمنية هجوماً للحوثيين غرب محافظة مأرب.
ADEN, April 25, 2019 () -- Detained illegal African migrants are seen at their detention center in Aden city, Yemen, on April 25, 2019. Thousands of illegal African immigrants and asylum-seekers detained by security authorities in Yemen's southern port city of Aden are facing miserable humanitarian conditions. TO GO WITH Feature: Detained African migrants face harsh conditions in Yemen's Aden (/Murad Abdo) |

هيومن رايتس تتهم الحوثيين بالتسبب بوفاة عشرات المهاجرين في حريق 16.03.2021

توالت الاتهامات لحركة أنصار الله الحوثية بالمسؤولية عن الحريق الذي أدى لوفاة عشرات المهاجرين الأفارقة في صنعاء. والمبعوث الأممي لليمن يطالب بإجراء تحقيق مستقل.
31.01.2018 *** Southern Yemeni separatist fighters ride on the back of a patrol truck in the port city of Aden, Yemen January 31, 2018. REUTERS/Fawaz Salman

بعد ساعات من اقتحامه.. انسحاب المتظاهرين من القصر الرئاسي في عدن 16.03.2021

محتجون على انهيار الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية يقتحمون بوابات قصر معاشيق في عدن اليمنية، مرددين هتافات مناهضة للحكومة، بينما كان وزراء متواجدين داخل القصر الرئاسي. قبل أن يتفاوض معهم مدير الشرطة ويقنعهم بالمغادرة.

April 23, 2019*** African migrants receive food and water inside a football stadium in the Red Sea port city of Aden in Yemen, on April 23, 2019. - In the southern city of Aden, bastion of the embattled Yemeni government, nearly 2,000 migrants -- mainly from Ethiopia -- have been rounded up by security and are now confined to a soccer stadium which fails to meet basic standards of health and safety, according to the UN migration agency (IOM). (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

"جريمة مروعة".. تفاصيل عن حريق بمركز احتجاز مهاجرين أفارقة بصنعاء 13.03.2021

مازالت تفاصيل حادثة حريق مركز احتجاز مهاجرين أفارقة في صنعاء تتكشف تباعا، وتقدير عدد الضحايا يتراوح بين العشرات والمئات، الحادثة التي كشفت عن مأساة أخرى للمهاجرين الأفارقة، قوبلت باستنكار كبير ومطالب بالتحقيق والمحاسبة.
Smoke rises after Saudi-led airstrikes on an army base in Sanaa, Yemen, Sunday, Mar. 7, 2021. The Saudi-led coalition fighting Iran-backed rebels in Yemen said Sunday it launched a new air campaign on the war-torn countryâ€™s capital and on other provinces. The airstrikes come as retaliation for recent missile and drone attacks on Saudi Arabia that were claimed by the Iranian-backed rebels. (AP Photo/Hani Mohammed)

التحالف بقيادة الرياض يقصف صنعاء واستهداف منشآت نفطية سعودية 07.03.2021

أكد المتحدث العسكري لحركة الحوثي اطلاق مقاتليه 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية صوب السعودية استهدفت منشآت لشركة النفط أرامكو وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان، فيما تعرضت العاصمة صنعاء لقصف من قوات التحالف.
A picture taken on November 16, 2015 shows a Saudi F-15 fighter jet landing at the Khamis Mushayt military airbase, some 880 km from the capital Riyadh, as the Saudi army conducts operations over Yemen. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE === PHOTO TAKEN DURING A GUIDED MILITARY TOUR (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images) +++ (C) Getty Images/AFP/F. Nureldine

بعد اعتراض طائرات مسيرة مفخخة.. السعودية تقصف أهدافاً في صنعاء 07.03.2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أنه نفذ اليوم الأحد ضربات جوية على أهداف عسكرية لحركة الحوثيين المتحالفة مع إيران في صنعاء وعدة محافظات أخرى. وأكد التحالف أن "العملية النوعية تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".
Tribesmen loyal to Houthi rebels hold their weapons as they attend a gathering against the agreement to establish diplomatic relations between Israel and the United Arab Emirates in Sanaa, Yemen, Saturday, Aug. 22, 2020. (AP Photo/Hani Mohammed) |

على وقع معارك مأرب... واشنطن تحدد موعد شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب 12.02.2021

مضت واشنطن قدما في قرارها بشطب جماعة أنصار الله من قائمة الإرهاب، لكنها أكدت أنها ستواصل معاقبة قادة الحوثيين كأفراد، في وقت خلّفت فيه المعارك في محافظة مأرب بين الحوثيين والقوات الحكومية عشرات القتلى والمصابين.
Yemeni children play near tents as a woman cooks outdoors at a makeshift camp for the displaced who fled fighting between Huthi rebels and the Saudi-backed government, in the Abs district of the northwestern Hajjah province, on January 12, 2021. (Photo by ESSA AHMED / AFP) (Photo by ESSA AHMED/AFP via Getty Images)

جدلية الحرب والحياة.. مشاهد من صراع اليمنيين من أجل البقاء 11.02.2021

من وسط المأساة يتعطش اليمنيون لحياة طبيعية، فلا تكاد وطأة الحرب تخِفّ حتى تبدأ الحياة بالانتعاش فتفتح أسواق وحدائق ويعود كثيرون إلى بيوتهم بعد نزوحهم عنها. جولة مصورة تعكس إصرار اليمنيين على الحياة وصراعهم من أجل البقاء.
Bystanders and a soldier stand near a damaged portion of the airport of Yemen’s southern city of Aden’s after an explosion, Wednesday, Dec. 30, 2020. The blast struck the airport building shortly after a plane carrying the newly formed Cabinet landed on Wednesday. No one on the government plane was hurt. (AP Photo/Majid Saleh)

غداة تفجيرات عدن.. الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار 31.12.2020

قالت الحكومة اليمنية إن لديها معلومات عن الجهة المسؤولة عن تفجيرات مطار عدن والسلاح الذي أستخدم في الهجوم، متعهدة بالعمل على "إعادة الاستقرار" للبلد الغارق في الحرب. والتحالف بقيادة السعودية يقصف أهدافا في صنعاء.
25.09.2018, Jemen, Sanaa: Einwohner von Sanaa erhalten Lebensmittel in einem Lebensmittel-Verteilzentrum. Für die UN spielt sich im Jemen «die schlimmste humanitäre Krise der Welt» ab. 22 Millionen Menschen - drei Viertel der Bevölkerung - sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الأمم المتحدة تحذر مجددا: اليمن على "شفير المجاعة" 03.12.2020

قال قائد فريق مكلف من قبل الأمم المتحدة إن المدنيين في اليمن "لا يتضرعون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل أطراف النزاع". وبحسب الأمم المتحدة أن هناك مناطق في اليمن لديها ظروف مشابهة للمجاعة للمرة الأولى منذ عامين.
05.10.2016+++Smoke billows from buildings following a reported air strike carried out by the Saudi-led coalition in the Yemeni capital Sanaa on October 5, 2016. / AFP / MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/ AFP/M. Huwais

انفجارات عنيفة تهز صنعاء إثر غارات لطائرات التحالف 27.11.2020

نفذت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية سلسلة غارات جوية على مواقع للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء. ويأتي ذلك بعد هجمات صاروخية للحوثيين على مناطق ومنشآت نفطية في السعودية قبل عدة أيام.

ARCHIV - 26.11.2019, Jemen, Sanaa: Ein jemenitisches Flüchtlingskind geht in einem Lager am Rande von Sanaa barfuß zur Schule. Mehr als drei Millionen durch den Bürgerkrieg vertriebene Jemeniten werden im Winter unter Hunger und Frost ums Überleben kämpfen müssen. (zu dpa: Wegen Corona droht zusätzlich fast 180 000 Kindern der Hungertod ) Foto: Mohammed Mohammed/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

اليمن.. تفاقم أزمة التعليم العام ومحدودية البدائل المتاحة 20.10.2020

الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا بالحرب في اليمن، سواء من خلال الجوع والأوبئة التي تهدد حياتهم أو الحرمان من التعليم لتضرر عدد كبير من المدارس، علاوة على أزمة التعليم العام ومحدودية إمكانيات التعليم الخاص والبدائل المتاحة.
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