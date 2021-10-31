صنعاء هي العاصمة السياسية لليمن، يبلغ عدد سكانها حوالي 2.6 مليون نسمة. تشهد المدينة منذ بداية حرب التحالف العربي على اليمن بقيادة السعودية اضطرابات سياسية وقصف دفعت عدة دول لإجلاء بعثاتها الدبلوماسية منها.

مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية، يبلغ عدد سكانها، بحسب تقديرات عام 2012، حوالي 2.6 مليون نسمة. تقع في منطقة جبلية وسط اليمن وترتفع عن سطح البحر 2300 مترا. وإلى جانب الناحية السياسية تتميز صنعاء بأهميتها الثقافية والاقتصادية. فيها معالم أثرية بارزة، منها المسجد الكبير الذي يعتبر أحد أقدم المساجد الإسلامية عموما، وهو أول مسجد بين في اليمن. كما تضم عددا من الأسواق الشعبية القديمة والمتحف والحمامات القديمة. مدينة صنعاء القديمة وقصر غمدان من أهم المعالم الأثرية في المدينة. كما يشتهر الغناء الصنعاني أيضا، لدرجة أنه يعتبر من التراث الثقافي اللامادي للإنسانية بحسب منظمة اليونسكو.