صناعة السيارات في ألمانيا على مشارف تحوّل كبير

يعاني الاقتصاد الألماني حاليا أزمة. وتواجه شركات السيارات والمصدرون تهديداً بتسريح جماعي لآلاف العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي. الأزمة في هذا القطاع بشكل خاص عميقة، والسؤال المطروح هو: من سيصنّع سيارات المستقبل؟

لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن الاقتصاد الألماني لا يسير بشكل جيد على الإطلاق في بداية عام 2025. فقد تضرر قطاع صناعة السيارات، وهو القطاع الأكثر أهمية بشكل خاص في الاقتصاد الألماني. حتى أن شركة فولكسفاغن الألمانية، أكبر شركة لتصنيع السيارات في ألمانيا، خططت لإغلاق مصانعها في ألمانيا، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ الشركة الممتد لعقود.

تم التوصل إلى اتفاق مع النقابات العمالية قبل موسم أعياد الميلاد بفترة وجيزة. وينص هذا الاتفاق الذي تم الاحتفال به باعتباره "معجزة عيد الميلاد" على فقدان أكثر من 35,000 وظيفة وخفض الإنتاج بمقدار الربع تقريباً، ولكن دون تسريح العمال فوراً أو حتى إغلاق المصانع.

ومع ذلك فإن عمليات التسريح الجماعي في شركات السيارات الأخرى وفي العديد من شركات التوريد لا تزال مطروحة.

لا جدال في التشخيص، ولكن لا يزال مراقبو السوق والمنافسون مختلفين حول الأسباب. يشير خبير السيارات ستيفان براتزل من مركز إدارة السيارات إلى "مجموعة من الصعوبات، وهي أزمة ألمانية متعددة الأبعاد".

عاصف وغير ودي: شركات صناعة السيارات في ألمانيا تقاتل من أجل الحفاظ على مكانتها في المستقبل في هذا المناخ العاصف وغير الوديد صورة من: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

ويشمل ذلك حقيقة أنه "يجب أولاً تعلّم مهارات جديدة في تحول الصناعة: نحو استخدام وسائل النقل الكهربائية، والمركبات التي تعتمد على البرمجيات، والقيادة الذاتية". وبالإضافة إلى ذلك، كما قال في مقابلة لـ DW، هناك أيضاً "بيئة تنافسية جديدة. وهذا لا يقتصر فقط على تسلا والصينيين".

وقالت متحدثة باسم الرابطة الألمانية لصناعة السيارات لـ DW إن السياسيين يتحملون المسؤولية أيضاً: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الذي ينتهي في ديسمبر 2023، وعدم كفاية البنية التحتية للشحن، يضعف أرقام المبيعات الحالية والوضع الحالي". وكان لفرديناند دودنهوفر من معهد السيارات الشهير وجهة نظر مماثلة في مقابلة مع دويتشه فيله وانتقد "السياسي الذي يريد الحصول يوما ما على سيارة كهربائية ثم ينصح بمحركات الاحتراق ويثير لدى الناس شعورا بعدم الأمان".

عندما يدفن رؤساء رؤوسهم في الرمال !

يبدو أنه كان استنتاجاً مفروغاً منه منذ سنوات أن مستقبل النقل الخاص لا يكمن في تطوير محركات الاحتراق الجديدة أو الإضافية. لا يهم ما إذا كانت هذه المحركات تعمل بالوقود الأحفوري أو الوقود الاصطناعي: من الواضح أن الاتجاه نحو وسائل النقل الكهربائية.

لذلك يرى خبير السيارات فرانك شوب، المحاضر في إدارة السيارات في كلية العلوم الإدارية في جامعة برلين التقنية أن هناك "أخطاء إدارية خطيرة في بعض الشركات المصنعة". ربما دفن الرؤساء رؤوسهم في الرمال و"كانوا يأملون أن تسير الأمور على ما يرام".

دعم الحصان الخطأ؟ لا يبدو أن الوقود الاصطناعي بديل عن المحركات الكهربائية صورة من: Arnulf Hettrich/IMAGO

ولكن الأمور لا تسير على ما يرام، كما يشير ستيفان براتزل. فقد تراجعت ألمانيا كثيراً عن منافسيها العالميين. ومن أسباب ذلك "ارتفاع تكاليف العمالة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المرض وأيام الإجازات الكثيرة. وطالما كنت أفضل وأكثر ابتكارًا من غيرك، يظل الأمر دائما ممكنا".

أخطاء كثيرة حدثت

عندما يتعلق الأمر بالسيارات التقليدية التي تتطلب وقوداً أحفورياً لتشغيلها، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية هي الرائدة عالمياً: يستطيع الألمان عمل الصمامات والمكربنات، ولكن ماذا عن المكونات الإلكترونية؟ يؤكد فرديناند دودنهوفر أن صانعي السيارات الألمان "يفهمون سيارة اليوم جيداً، لكن شركات التكنولوجيا تلعب دوراً رائداً في سيارة الغد".

ويوافق ستيفان براتزل على ذلك. ويمكن القول إنه من المؤسف أن تتعرض الشركات الكبرى للشيخوخة: "هذا التآكل في النماذج القديمة، والمعرفة القديمة، هذا أمر مأساوي".

ويرى ديرك دوزه من معهد كيل للاقتصاد العالمي أن هذا هو جوهر المشكلة أيضًا. صحيح أن "المطورين والمهندسين الألمان لا يزالون من بين الرواد في العالم". لكنه أضاف في حواره مع DW: "هناك نقص في المرونة، خاصة في الإدارة، من أجل كسب مجموعات جديدة من العملاء، مثل الشباب المتحمسين للتكنولوجيا في آسيا".

يطالب الموظفون في شركات تصنيع السيارات الألمانية الآن أيضاً بالمزيد من الابتكار صورة من: IMAGO/HärtelPRESS

الصين ليست وحدها مصدر التحدي

في الواقع يكمن مستقبل النقل بالسيارات في المحركات الكهربائية، ومن الواضح أن الصين في الصدارة. ويدرك الخبير الاقتصادي دوزه ذلك أيضًا: "إن السوق الصينية للسيارات الكهربائية هي أكبر سوق في العالم وأكثرها تطورًا من حيث الديناميكية. وهذا يشير إلى أن الصين ستستمر في التقدم".

الآفاق لا تبدو جيدة بالنسبة لفولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس وبورشه. ففي النهاية يضمن الحجم الهائل للسوق الصينية وحدها قوة سوقية هائلة. والأسوأ من ذلك بالنسبة للمصنعين الألمان: الصين ليست وحدها، وفقًا لستيفان براتزل. "على المدى المتوسط، سيظهر لاعبون أقوى في الهند أيضاً - استناداً إلى النموذج الصيني. في البداية سينتقل العديد من اللاعبين من الصين وكوريا إلى الهند - ربما في شكل مشروع مشترك".

ومع ذلك يرى فرانك شوب بصيصاً من الأمل في تطوير البطاريات التي لا تزال في بداياتها. وقال لـ DW: "لا تزال بطاريات وسائل النقل الكهربائية بعيدة كل البعد عن التطوير الكامل. لا يزال من الممكن تحقيق قفزات كبيرة هنا. وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون هناك قفزة نحو بطاريات الحالة الصلبة solid state battery

في نهاية العقد، مما قد يعيد خلط الأوراق".

عمليات التسريح الجماعي وإغلاق المصانع تخيم كسيف ديموقليس على الصناعة في ألمانيا صورة من: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

الويل والثبور ...

في العام الجديد سيتعين على صناعة السيارات الألمانية أن تلحق بالركب، وحسب الخبير براتزل، فإن هذا لا يتعلق فقط بتحسين الظروف الإطارية، ولكن أيضًا بالشجاعة والخيال. فمن الضروري "أن تكون على الأقل أكثر ابتكاراً في ألمانيا بقدر ما تكون أكثر تكلفة".

ولتوضيح ما يمكن أن يحدث خلاف ذلك، يستشهد المتحدث باسم رابطة صناعة السيارات بدراسة حديثة أجرتها مؤسسة بروغنوس بتكليف من جمعية صناعة السيارات الألمانية. وهي تظهر "أن التحول نحو وسائل النقل الكهربائية سيؤدي إلى فقدان الوظائف". إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن التوظيف في صناعة السيارات في ألمانيا سيكون أقل بـ 186,000 شخص في عام 2035 عما كان عليه في عام 2019. "لقد تم بالفعل فقدان 46,000 وظيفة في السنوات من 2019 إلى 2023، ومن المتوقع فقدان حوالي 140,000 وظيفة أخرى بحلول عام "2035."

لذلك يدعو المتحدث باسم الجمعية السياسيين إلى التحرك سريعًا: "نحن بحاجة إلى بيروقراطية أقل، والمزيد من الاتفاقيات التجارية، ونظام ضرائب ورسوم تنافسي وإجراءات ترخيص أبسط وأسرع".

الأوقات ستزداد صعوبة

ولكن حتى لو قام السياسيون بتهيئة الظروف اللازمة وعادت ألمانيا إلى المنافسة كموقع جذاب للأعمال، فلن يكون كل شيء على ما يرام على الفور. يقول شتيفان براتزل: "ستكون السنتان أو الثلاث سنوات القادمة تحديًا كبيرًا، حيث يجب معالجة العديد من المشاكل الهيكلية في نفس الوقت". ومع ذلك فإنه من المريح أن "السياسيين قد أدركوا الآن أيضًا الأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجهها ألمانيا".

تسبق الألمان: النموذج الأولي لسيارة هيونداي تايغر X-1 من هيونداي لا تحتاج إلى بنزين - ولا إلى طرقات أيضاً صورة من: Hyundai Motor Group/Cover Images/picture alliance

كما يشير ديرك دوزه، إلى أن الأمور ستزداد سوءاً قبل أن يتحسن الوضع مرة أخرى: "أعتقد أن هذا العام سيكون عاماً صعباً للغاية بالنسبة لصناعة السيارات الألمانية. ولكنه سيكون أيضاً عاماً يجب أن يتم فيه تحديد المسار الصحيح للمستقبل".

ويشير خبير السيارات فرديناند دودنهوفر إلى الطريق الذي يجب أن تسير فيه الأمور الآن: فمن ناحية نأمل أن تتجه الأمور نحو الشرق ومن جهة أخرى إلى أمريكا بحذر: "لهذا السبب من المهم جدًا أن نذهب إلى حيث تظهر هذه الموجة الجديدة. وهذا التوجه تشكل الصين جزءا منه، وقد يشمل أمريكا. وعلينا أن نرى ما إذا كنا لن نعود في عهد دونالد ترامب إلى حقبة الثمانينيات مع محركات الاحتراق".

وستكون الكلمة الأخيرة للمحاضر الجامعي فرانك شوب الذي حدد بصيص أمل صغير على الأقل في الأفق بالنسبة لمصنعي السيارات الألمان. أما نظرته للعام الجديد فهي "مزيج من التشكيك والأمل! أنا أفترض بالفعل أن التنقل الكهربائي في أوروبا سوف ينتعش بشكل كبير في عام 2025، أو 2026 على أبعد تقدير!".

أعده للعربية: م.أ.م