 صلاح يفتتح فوز ليفربول ومبامبي يقود سان جرمان لاكتساح برشلونة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

صلاح يفتتح فوز ليفربول ومبامبي يقود سان جرمان لاكتساح برشلونة

تألق الفرنسي كيليان إمبابي فقلب الطاولة على ميسي ورفاقه في كامب نو، ليضع سان جرمان قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا. كما قاد محمد صلاح ليفربول للفوز على لايبزيغ والاقتراب من الصعود إلى نفس الدور بأهم بطولات الأندية.

محمد صلاح لاعب ليفربول وابتسامة بعد التسجيل في مرمى لايبزيغ الألماني

صلاح افتتح التسجيل لفريق ليفربول في الشوط الثاني أمام لايبزيغ الألماني

 وضع باريس سان جرمان الفرنسي قدما في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الساحق على برشلونة الإسباني 4-1 في عقر دار الأخير "ملعب كامب نوط في ذهاب الدور ثمن النهائي مساء الثلاثاء (16 فبراير/ شباط 2021).

مختارات

عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب بمحمد صلاح بعد توالي الأرقام القياسية التي حققها النجم المصري مع نادي ليفربول. وأكد كلوب أن صلاح يملك "رغبة هائلة في تسجيل الأهداف".

رفضت الشرطة الألمانية منح تصريح استثنائي لبعثة فريق ليفربول الإنجليزي لدخول ألمانيا لخوض مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مع فريق لايبزيغ. والآن بات على لايبزيغ الألماني أن يجد بديلاً بأسرع ما يمكن.

وفرض مهاجم سان جرمان كيليان مبابي نفسه نجما للمباراة بلا منازع بتسجيله ثلاثة أهداف لفريقه مقابل هدف لزميله الإيطالي مويز كين، بعدما افتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة. وتقام مباراة الاياب في باريس في 10 آذار/مارس المقبل.

 وجاءت أهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الإيطالي مويز كين الهدف الآخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لميسي من ركلة جزاء (27).
 وبات سان جرمان أول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري أبطال أوروبا، أما الفريق الفرنسي الآخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز، عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية.

وأسف مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان لنتيجة فريقه السلبية وقال: "لقد أثبت باريس سان جرمان بأنه يملك فريقا أكثر كمالا من فريقنا ويجب الاعتراف بذلك". وأضاف "تبقى هناك مباراة الإياب لكن يجب أن أعترف لكم بأن حظوظنا أصبحت ضئيلة جدا".
أما قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس فقال "إنها أمسية ناجحة. نعود إلى الديار بفوز مع 4 أهداف. لكن يجب أن نبقى متواضعين. إذا حافظنا على هذه الذهنية نستطيع الذهاب بعيدا".

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان

الفرنسي كيليان مبابي سجل ثلاثة أهداف في مباراة برشلونة على ملعب كامب نو

كما واصل النجم المصري محمد صلاح سطوعه مع ليفربول الإنجليزي وممارسة هوايته في هز الشباك ليقود فريقه إلى فوز ثمين 2 / صفر على لايبزيغ الألماني مساء الثلاثاء أيضا في ذهاب الدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وقطع ليفربول خطوة هائلة على طريق التأهل للدور التالي (دور الثمانية) في البطولة حيث سهلت مباراة اليوم من مهمة الفريق في لقاء الإياب.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ، ولكن ليفربول انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 53 و58 .

ونقلت مباراة اليوم بين لايبزيغ وليفربول الفائز بلقب البطولة في 2019 إلى بودابست بسبب عدم سماح السلطات الألمانية لفريق ليفربول بالدخول إلى ألمانيا في ظل القيود المفروضة بسبب الجائحة.

ص.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

  • Champions League | FC Barcelona - FC Bayern München | Lionel Messi (picture-alliance/Sven Simon/F. Hörmann)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    مثل الصاعقة جاء إعلان الأسطورة ميسي عن نيته مغادرة نادي برشلونة. فالأسطورة ميسي كان رمز برشلونة على مدار عشرين عاما. والعلاقة التي تربطهما ليست عادية. فميسي كان يعاني من اضطراب هرموني ومشاكل في النمو كادت تنهي مسيرته الكروية عندما كان في الثالثة عشرة من عمره.

  • Sergio Agüero Lionel Messi Fußball Argentinien (AP)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ولم يكن لميسي أي أمل في العلاج لتكلفته الباهظة، ولم يكن لأبويه، أو حتى لناديه في روساريو، القدرة على تحملها. لكن إنقاذ الموهبة الفذة التي يتمتع بها "البرغوث" الأرجنتيني، كما يلقبه البعض، جاءت على يد نادي برشلونة. ففي أول لقاء خاضه ميسي الصغير بقميص الفريق الكتالوني للبراعم أحرز الأخير خمسة أهداف كانت كفيلة بإقناع برشلونة بتحمل نفقات العلاج. آنذاك كان طول ميسي 140 سنتمترا ووزنه 40 كيلو غراما.

  • Lionel Messi 2004 (AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    طيلة أربع سنوات كان على ميسي يأخ حقنة هرمونات بشكل يومي. وعندما خاض أولى مبارياته ضمن منافسات الدوري الإسباني كان طوله قد بلغ 1,69 سم. وبعدها بستة أشهر انتزع صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني. الصورة من الأرشيف وتعود لعام 2004. يظهر فيها ليونيل ميسي وإلى يمينه زميله اللاعب الكاميروني صاموئيل إيتو.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Frank Rijkaard 2005 (AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في أكتوبر عام 2004 وبقيادة المدرب فرانك ريكارد (يسار)، شارك ميسي في أول مبارياته مع فريق برشلونة ضد نادي إسبانيول. ودخل ليونيل ميسي التاريخ من أوسع أبوابه عندما سجل هدفه الأول مع نادي برشلونة أمام الباسيتي وذلك بعد تمريرة متقنة من قبل اللاعب الشهير رونالدينو ليسددها ميسي كرة ساقطة فوق حارس المرمى، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفاً، وهو لم يتجاوز الـ 17 عاماً.

  • Fußballspieler Lionel Messi und Samuel Eto und Ronaldinho (Getty Images/AFP/C. Rangel)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    في عام 2005 حصل اليافع الملقب بـ (ليو) على جائزة أفضل لاعب شاب في العالم، متفوقاً بذلك على العديد من الشبان الموهوبين كـواين روني وكريستيانو رونالدو وغيرهم. في الصورة يظهر ميسي حاملا جائزة الفتى الذهبي. وإلى جانبه اثنان من أفضل لاعبي كرة قدم في العالم آنذاك. البرازيلي رونالدينيو (يسار) والكاميروني صاموئيل إيتو (يمين). تاريخ الصورة يعود إلى 20 ديسمبر/كانون الأول في ملعب "كامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi, Xavi Hernandez und Andres Inieste (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    شهد ميسي عصرا ذهبيا مع برشلونة في عام 2009، آنذاك كان الفريق بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، إذ فاز ميسي مع الفريق الكتالوني بستة ألقاب إلى جانب لاعبين مخضرمين متل تشافي (يسار) وأندريس إنييستا (يمين). وفي العام ذاته حصل ميسي ولأول مرة على لقب أفضل لاعب في العالم.

  • Fußball Spanien Lionel Messi (Getty Images/AFP/L. Gene)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    بلغة الأرقام: قاد الأسطورة الأرجنتيني برشلونة للفوز بـ33 لقبا، وسجل 633 هدفا في 731 مباراة. ليس ذلك فحسب، بل كان في تنافس محموم على جمع الألقاب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. فاز ميسي أربع مرات بمسابقة دوري أبطال أوروبا بينما حصل رونالدو خمس مرات على مسابقة هذا اللقب. لكن ميسي نال لقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم ست مرات ورنالدو خمس مرات فقط.

  • Fußballspieler Lionel Messi vor Gericht in Barcelona (picture-alliance/dpa/A. Estevez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي ليس غنيا بالألقاب والأهداف فحسب، بل حتى إنه كسب الملايين خلال مسيرته الكروية، وهو ما تسبب له بمشاكل مع السلطات الإسبانية. ففي عام 2016 حُكم على النجم الأرجنتيني بالسجن لمدة 21 عاما بتهمة تهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. تم تعليق عقوبة السجن كونها أقل من عامين ولنظافة سجله العدلي، إلا أنه تتوجب عليه دفع 2.1 مليون يورو غرامة.

  • Spanien Fußballer FC Barcelona sind spanischer Meister 2015 Messi Neymar Suarez (Reuters/I. Fassbender)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    آخر فوز لميسي مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا كانت في عام 2015. لكن أسوأ هزيمة له في هذه المسابقة كانت في 2020. وتحديدا في دور الثمانية عندما خسر الفريق الكتالوني أمام فريق بايرن بثمانية أهداف لهدفين. هذه الخسارة الفادحة عززت الرغبة لدى ميسي في مغادرة ملعب "الكامب نو".

  • Fußballspieler Lionel Messi nach niederlage gegen Bayern München 2020 (picture-alliance/AP Images/M. Fernandez)

    ميسي وبرشلونة.. قصة حب طويلة قد تنتهي بفراق صعب!

    ميسي أرسل فاكس إلى إدارة النادي طلب فيه "إنهاء عقد العمل الذي يجمعني بناديكم الموقر". يريد الأسطورة الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. أي قبل عام على انتهاء عقده. ميسي شكر النادي على كل الفرص التي قدمها لتطويره على الصعيد الشخصي والكروي، مؤكدا بأنه "اتخذت هذا القرار الصعب لأسباب شخصية، والذي آمل أن تتلقاه الإدارة بأفضل طريقة".


مواضيع ذات صلة

Pochettino | neuer Trainer Paris Saint German

بوكيتينو مدربا جديدا لباريس سان جيرمان خلفا لتوخل 02.01.2021

باريس سان جرمان يعلن تعاقده مع ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام السابق خليفة للألماني توماس توخل، الذي أقيل من منصبة ليلة عيد الميلاد بعد الفوز 4-صفر على ستراسبورغ. وكان مبابي قد شكر توخل وقال له "هذا هو قانون كرة القدم".

Champions League Real Madrid vs Borussia Mönchengladbach | Freude Gladbach

آخرها مونشنغلادباخ.. أندية ألمانيا تتأهل إلى دور الثمن في دوري الأبطال 10.12.2020

ضمنت الفرق الألمانية المشاركة في دوري الأبطال تأهلها إلى دور الثمن، رغم هزيمة مونشنغلادباخ أمام ريال مدريد، فيما خرج أنتر ميلان وكذلك أياكس من دور المجموعات، بينما بات محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في المنافسة.

Bundesliga FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt | Tor Lewandowski

صلاح وليفاندوفسكي على قائمة المرشحين لجائزة "الأفضل" 25.11.2020

لم يكن أحد من اللاعبين الألمان مدرجا على قائمة المرشحين لـ"الأفضل" التي أعلن عنها فيفا، لكن ليفاندوفسكي مهاجم بايرن كان حاضرا في تمثيل غير مباشر للكرة الألمانية. كما يتواجد مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح على القائمة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

الخسارة أمام باريس سان جيرمان تعيد اللغط حول مستقبل ميسي

صلاح يفتتح فوز ليفربول ومبامبي يقود سان جرمان لاكتساح برشلونة

أمام أنظار برشلونة.. لويس سواريز يرفع رأسه بأتلتيكو عالياً

الدوري الألماني: بايرن يفلت من الهزيمة أمام بيليفيلد

رسميا.. ماركو روزه مدربا لدورتموند الموسم المقبل

أخيرا ..كيليان مبابي يحدد وجهته!