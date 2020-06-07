صقلية جزيرة إيطالية تعد أكبر جزيرة أوروبية في البحر الأبيض المتوسط. تتمتع بحكم ذاتي وتعرف رسميّاً باسم منطقة الحكم الذاتي الصقليّة. وعادة ما تكون أول منطقة يصلها اللاجئون عبر المتوسط من أفريقيا.
تقع جزيرة صقليّة في البحر الأبيض المتوسّط، عُرفت بموقها الاستراتيجي عبر تاريخها الطويل. تقع على الطريق التجاريّة لحوض المتوسط. تمتلك الجزيرة ثقافة غنية وفريدة من نوعها، لاسيما ما يتعلف بالفنون والموسيقى والأدب والمطبخ والعمارة، حيث كانت مهداً لعدد من الشخصيات التي اثرت في التاريخ الأوروبي والعالمي.
قد تبدو قضية احتجاز إيطاليا لقبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية كارولا راكيته وإطلاق سراحها لاحقا تتعلق بنزاع سياسي أو قضائي بين برلين وروما. لكن مشهد اعتقال الناشطة راكيته وحجز سفينتها يخفي وراءه أزمة اعمق مما يتصوره البعض.