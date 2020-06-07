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صقلية

صقلية جزيرة إيطالية تعد أكبر جزيرة أوروبية في البحر الأبيض المتوسط. تتمتع بحكم ذاتي وتعرف رسميّاً باسم منطقة الحكم الذاتي الصقليّة. وعادة ما تكون أول منطقة يصلها اللاجئون عبر المتوسط من أفريقيا.

تقع جزيرة صقليّة في البحر الأبيض المتوسّط، عُرفت بموقها الاستراتيجي عبر تاريخها الطويل. تقع على الطريق التجاريّة لحوض المتوسط. تمتلك الجزيرة ثقافة غنية وفريدة من نوعها، لاسيما ما يتعلف بالفنون والموسيقى والأدب والمطبخ والعمارة، حيث كانت مهداً لعدد من الشخصيات التي اثرت في التاريخ الأوروبي والعالمي.

29-06-2019 Migrants who were on board the Sea Watch 3 rescue ship disembark at the port of Lampedusa ,ITALY-29-06-2019 |

بعد توقف بسبب كورونا.. سفينة إغاثة ألمانية تعاود نشاطها 07.06.2020

ماتزال غالبية المهاجرين إلى أوروبا تأتي عبر البحر في قوارب تواجه صعوبات، ولذلك تبحر سفن إغاثة مثل تلك التابعة لمنظمة "سي ووتش" لإنقاذهم. في المقابل ذكر تقرير أن ثلث طالبي اللجوء في ألمانيا يقولون إنهم جاؤوا عن طريق الجو.
04.06.2018 Italy, Rome - June 4, 2018 'Sicily must stop being the refugee camp of Europe', so Italy's new interior minister, Matteo Salvini during a vist in the Italian island of Sicily Boat with about 120 migrants on board coming from Tunisia, arrives on the coasts of in Lampedusa, Sicily / March 2012 | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

يقال إنهم تونسيون.. مئات المهاجرين السريين يصلون صقلية 24.05.2020

في حادثة لم تقع منذ سنين وصل 400 مهاجر، يرجح أنهم ينحدرون من تونس، إلى جنوب إيطاليا، على متن قوارب لاذت بالفرار فورا. وأعلنت دراسة جديدة فقدان قرابة نصف مليون تونسي لموارد رزقهم خلال فترة الحجر الصحي بسبب كورونا.

17.08.2019 The Spanish migrant rescue NGO ship Open Arms is seen off the coast of the Italian island of Lampedusa on August 17, 2019. - Twenty-seven unaccompanied minors have been authorised to leave a migrant rescue vessel in limbo off Italy, the Spanish charity operating the ship said. Italian Far-right Interior Minister Matteo Salvini wrote in a letter to Prime Minister Giuseppe Conte that he could authorise the alleged minors to leave the Open Arms ship despite such a move being divergent to my orientation. (Photo by Alessandro SERRANO / AFP) / Italy OUT (Photo credit should read ALESSANDRO SERRANO/AFP/Getty Images)

لامبيدوزا الإيطالية.. بوابة المهاجرين التونسيين الأولى إلى أوروبا 03.11.2019

جزيرة لامبيدوزا الإيطالية تشكل محطة عبور للمهاجرين القادمين من تونس وليبيا. مهاجر نيوز زار الجزيرة والتقى بمهاجرين قادمين من تونس وعمدة الجزيرة، لمعرفة أوضاع المهاجرين وسير العمليات الإدارية لهم قبيل نقلهم إلى صقلية.
FILE PHOTO: Carola Rackete, the 31-year-old Sea-Watch 3 captain, disembarks from a Finance police boat and is escorted to a car, in Porto Empedocle, Italy July 1, 2019. REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

أزمة سي ووتش 3.. حرب خفية بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية؟ 04.07.2019

قد تبدو قضية احتجاز إيطاليا لقبطانة سفينة الإنقاذ الألمانية كارولا راكيته وإطلاق سراحها لاحقا تتعلق بنزاع سياسي أو قضائي بين برلين وروما. لكن مشهد اعتقال الناشطة راكيته وحجز سفينتها يخفي وراءه أزمة اعمق مما يتصوره البعض.
07.02.2019 Police officers stand in the refugees center of Mineo as busses arrive to transfer the first migrants to the Special Assistance Center of Trapani, in Mineo, near Catania, Italy, Thursday, Feb. 7, 2019. The Council of Europe's human rights commissioner Dunja Mijatovic said Thursday she is deeply concerned about Italy's treatment of migrants at home and at sea and is seeking clarification from the government about a recent law and move to empty big migrant welcome centers. (Orietta Scardino/ANSA via AP) |

عواقب "إغلاق" أكبر مركز لاستقبال المهاجرين في صقلية 09.02.2019

في ذروة موجة الهجرة، كان مركز Cara di Mineo في صقلية أكبر مركز استقبال للمهاجرين في إيطاليا. مؤخراً أعلنت الداخلية عزمها إغلاق المركز بحلول نهاية العام. ما أسباب القرار وتأثيراته على حركة الهجرة ونظام استقبال المهاجرين؟
The Dutch-flagged rescue vessel Sea Watch 3 sails the Mediterranean about 3 nautical miles off Malta's coast (Rear) on January 4, 2019. - Thirty-two migrants, including children and teenagers rescued off Malta by a Sea-Watch rescue boat on December 22, 2018 remain at sea after being denied entry to European ports. The boat was given permission by Malta on January 3 to shelter off its coast due to a storm and fierce winds, but not to land. (Photo by FEDERICO SCOPPA / AFP) (Photo credit should read FEDERICO SCOPPA/AFP/Getty Images)

أنقذتهم سفينة تحمل علمها ـ هولندا ترفض استقبال 47 مهاجرا 28.01.2019

إنهم 47 مهاجرا غالبيتهم من دول إفريقية جنوب الصحراء، أنقذتهم سفينة تابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية قبالة سواحل ليبيا. السفينة ترسو حاليا قبالة سواحل صقلية بسبب سوء الأحوال الجوية. هولندا رفضت طلبا إيطاليا باستقبالهم.

Keita spielte Fußball in Mali und Libyen in den ersten beiden Ligen. Die Umstände des Krieges veränderten jedoch seine Fähigkeit und zwangen ihn 2012, auf dem Seeweg von Libyen zur Insel Lampedusa und von dort ins Zentrum der Einwanderer auf Sizilien zu reisen. Quelle: https://tinyurl.com/y9ggqrbo Arabische Redaktion: Wir dürfen dieses Bild verwenden und wir haben die Erlaubnis dazu

كيتا.. من لاعب كرة قدم إلى مُقعد يعيش على المساعدة في صقلية 16.12.2018

لعب في الدوريين الأولين في كل من مالي وليبيا. لكن ظروف الحرب غيّرت قدره، إذ دفعته إلى الرحيل من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا ثم إلى جزيرة صقلية. هذه قصة عبدو اللاي كيتا وانتقاله من كرة القدم إلى القعود على كرسي متحرك.
12.07.2018 The Diciotti ship of the Italian Coast Guard, with 67 migrants on board rescued 4 days ago by the Vos Thalassa freighter, is moored in the Sicilian port of Trapani, southern Italy, Thursday, July 12, 2018. An Italian coast guard ship has docked in Sicily but is still awaiting permission to disembark its 67 migrants, after two of them were accused of threatening their rescuers if they were taken back to Libya. Interior Minister Matteo Salvini said Thursday he won't let the migrants off until there is clarity over what happened after an Italian commercial tugboat rescued them over the weekend. Italy's transport minister said some migrants made death threats against the crew. The threats prompted the Italian coast guard to board the migrants and bring them to Trapani. (Igor Petyx/ANSA via AP) |

نحو 200 مهاجر عالقون في ميناء بصقلية بانتظار المجهول 23.08.2018

لا يزال مصير نحو 200 مهاجر تم انقاذهم الأسبوع الماضي من قبل خفر سواحل إيطاليا مجهولا. فرغم رسو السفينة التي تقلهم في ميناء بصقلية، إلا أنهم أصبحوا مادة للجذب والشد بين إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي دون أفق لتحديد مصيرهم.
This pictures shows the Spanish NGO Proactiva Open Arms' Astral sailboat that will sail towards the coasts of Libya at Barcelona's harbor on July 13, 2018. (Photo by PAU BARRENA / AFP) (Photo credit should read PAU BARRENA/AFP/Getty Images)

بعد رفض إيطاليا.. وصول ناجية مع جثتي مهاجرين لإسبانيا! 21.07.2018

بعد أيام من العثور عليها حية في البحر ومعها جثتا مهاجرين وصلت امرأة للأراضي الإسبانية بعد رفض إيطاليا السماح بدخولها مع الجثتين. وساعدت منظمة إغاثة إسبانية المرأة على النجاة واتهمت خفر السواحل الليبية بترك الثلاثة للموت.
LAMPEDUSA, ITALY - MAY 18: Refugees and migrants wait to be rescued from an overcrowded boat by crew members from the Migrant Offshore Aid Station (MOAS) Phoenix vessel on May 18, 2017 off Lampedusa, Italy. Numbers of refugees and migrants attempting the dangerous central Mediterranean crossing from Libya to Italy has risen since the same time last year with more than 43,000 people recorded so far in 2017. MOAS is a Malta based NGO dedicated to providing professional search-and-rescue assistance to refugees and migrants in distress at sea. Since the start of the year MOAS have rescued and assisted 3214 people and are currently patrolling and running rescue operations in international waters off the coast of Libya. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

إيطاليا: المهاجرون أمام انتظار طويل 28.08.2017

يتراجع عدد المهاجرين الجدد القادمين إلى إيطاليا بشكل سريع منذ أسابيع. ورغم هذا التطور فإن البلديات الصغيرة في جنوب إيطاليا ما يزال لديها الكثير لتفعله. موفدة DW دوريس بوندي كتبت هذا التقرير من صقلية.
Description of photo: A woman waits for medical attention at the Dignity 1 Title: “The nightmare is over” Series Title in case there are several pictures about one topic: Navigating a sea of refugees Tags: Refugees, Dignity, MSF, rafts, Migrant boats, Libya Name of the photographer/or source : Karlos Zurutuza When was the pic taken? (October 2015) Where was the pic taken (Mediterranean sea) Description of the pic /occasion, situation when pic was taken, whom or what does the pic show? Many among the female refugees report sexual abuses at Libya´s infamous detention centres. Other than medical and psychological attention, the MSF crew also offers an AIDS test on board. “Most of them are traumatised and those who dare to speak tell gruesome stories,” MSF member on board Laura Pasquero told DW.

منظمة أوكسفام: معظم المهاجرات الإفريقيات في ليبيا تعرضن للعنف الجنسي 09.08.2017

ذكر تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام" أن غالبية المهاجرات الأفارقة يتعرضن للاغتصاب والعمل القصري. وهذه تجوزات تشكل أصلا جزء من الحياة اليومية للكثير من اللاجئين في ليبيا، وفق المنظمة الخيرية.

FILE - Ripon, 17 years old, from Bangladesh sits in a room in a shelter for unaccompanied refugee minors in Cerro al Volturno, Italy, 09 February 2016. (zu dpa «Stimmen zum Weltflüchtlingstag» vom 20.06.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/A. Warmuth

اللاجئون القصَّر في إيطاليا ـ العيش في خوف دائم 12.07.2017

تزايد خلال السنوات الأخيرة عدد المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويهم، ممن وصلوا إلى السواحل الإيطالية. الاعتناء بهؤلاء المهاجرين يضع السلطات الإيطالية أمام تحديات كبيرة، كما يوضح تقرير مبعوثة DW إلى صقلية دوريس بوندي.
Stichwort: Ramadan in Sizilien Copyright: Diego Cupolo, DW, Sicily, June 2017 So far in 2017, Italy has received 85 percent of informal migration to Europe. Most new arrivals come from Islamic backgrounds and for many it’s their first Ramadan away from home. In observing the holy month abroad, many are experiencing cultural differences and lessons, while finding solace in existing Muslim institutions like Catania’s Mosque of Mercy Masjid Ar-Rahmah, pictured above.

لاجئو صقلية وتحديات الصوم في رمضان 16.06.2017

لأول مرة يصومون رمضان بعيداً عن وطنهم وعائلاتهم، هذا هو حال الكثير من المهاجرين الجدد على جزيرة صقلية الإيطالية. وبينما يحن البعض إلى طقوس بلدهم في هذا الشهر، يرى آخرون أنها فرصة للتكيف مع التحديات الثقافية.
Stichwort: Ramadan in Sizilien Copyright: Diego Cupolo, DW, Sicily, June 2017 So far in 2017, Italy has received 85 percent of informal migration to Europe. Most new arrivals come from Islamic backgrounds and for many it’s their first Ramadan away from home. In observing the holy month abroad, many are experiencing cultural differences and lessons, while finding solace in existing Muslim institutions like Catania’s Mosque of Mercy Masjid Ar-Rahmah, pictured above.

لاجئو صقلية وتحديات الصوم في رمضان 16.06.2017

لأول مرة يصومون رمضان بعيداً عن وطنهم وعائلاتهم، هذا هو حال الكثير من المهاجرين الجدد على جزيرة صقلية الإيطالية. وبينما يحن البعض إلى طقوس بلدهم في هذا الشهر، يرى آخرون أنها فرصة للتكيف مع التحديات الثقافية.
26.05.2017 +++ European Council President Donald Tusk, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, German Chancellor Angela Merkel, U.S. President Donald Trump, Britain’s Prime Minister Theresa May, Italian Prime Minister Paolo Gentiloni, French President Emmanuel Macron, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, and European Commission President Jean-Claude Juncker pose after signing the 'G7 Taormina Statement on the Fight Against Terrorism and Violent Extremism' at the G7 summit in Taormina, Sicily, Italy, May 26, 2017. Guido Bergmann/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE.

مسائية DW: قمة السبع.. بوادر الانقسام في العالم الصناعي؟ 26.05.2017

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه لحسم موقفه بشأن اتفاقية باريس للمناخ، وذلك أثناء حضوره لأول مرة قمة دول مجموعة السبع في صقلية الإيطالية، كما أحبط خطة إيطالية شاملة لمعالجة أزمة الهجرة واللاجئين.

06.06.2015***ARCHIV - HANDOUT - Soldaten des Einsatzgruppenversorgers Berlin retten am 06.06.2015 Schiffbrüchige aus dem Mittelmeer. Ein Holzboot mit etwa 500 Personen an Bord wird längsseits des EGV Berlin gehalten. Foto: Bundeswehr/Hoder/dpa (ACHTUNG: Nutzung nur zu redaktionellen Zwecken in Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und bei vollständiger Nennung der Quelle: «Foto: Bundeswehr/Hoder/dpa», zu dpa «Bundeswehr-Einsatz im Mittelmeer - Grüne reichen Klage ein» vom 19.09.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/Bundeswehr/S. Hoder

إنقاذ المئات من الغرق في مضيق صقلية وقبالة السواحل الليبية 04.02.2017

انقذت منظمات إغاثة اليوم 300 شخص من الغرق في مضيق صقلية بعدما أنقذت أمس الجمعة 1300 آخرين بالقرب من سواحل ليبيا على متن عدة سفن إنقاذ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" استنادا إلى بيانات خفر السواحل الإيطالي.

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