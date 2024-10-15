صفقة صعبة.. هل اقترب غوارديولا من عرش إنجلترا؟

قالت تقارير إن بيب غوارديولا من بين أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الإنجليزي، لكن صحف بريطانية قالت إن الصفقة لن تكون سهلة.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد وضع مدرب مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا على رأس الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب إنجلترا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الاتحاد الإنجليزي قد شرعوا في الاتصال بغوارديولا مع بداية الموسم للوقوف على مدى اهتمامه بتدريب منتخب إنجلترا.

بيد أن الصحيفة وصفت الصفقة بـ "الصعبة" بالنظر إلى رغبة مانشستر سيتي في الإبقاء على خدمات مدربه المخضرم غوارديولا الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي ست مرات، منها أربع مرات متتالية فضلا عن تحقيقه حقق لقب دوري أبطال أوروبا.

ويتولى غوارديولا تدريب فريق مانشستر سيتي منذ عام 2016، فيما سينتهي عقده مع النادي الصيف المقبل.

وفي لقاء مع قناة إيطالية قبل أيام، قال غوارديولا: "كل وأي شيء قد يحدث فيما يتعلق بمستقبله"، مضيفا أنه قد يضطر إلى خفض راتبه في سبيل تولي مهام تدريب منتخب إنجلترا.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن غوارديولا سيكون المرشح الأبرز لهذا المنصب بدون منازع، لكن الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، لا يزال المفضل لدى مكاتب المراهنات.

ولا زال لي كارسلي، مدرب المنتخب الإنجليزي لأقل من 21 عاما، يتولى المنصب بشكل مؤقت حتى الجولة الأخيرة من منافسات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل.

وحقق ثلاث انتصارات وخسر مباراة واحدة وهو الذي تولى هذا الدور عقب استقالة غاريث ساوثغيت من منصبه كمدرب للمنتخب الإنجليزي بعد كأس أمم أوروبا التي استضافتها ألمانيا العام الجاري.

ورفض الاتحاد الإنجليزي باستمرار مناقشة سياسته في تعيين المدربين، فيما لم يعلق نادي مانشستر سيتي على الأمر.

م ف (د ب أ)