صفقة دي يونغ تنبت عشب ملعب فالفيك الهولندي

في أوج الميركاتو الصيفي الحالي باتت كثيرة هي الأخبار التي تتقاذفها الصحف عن أرقام مليونية لصفقات انتقال اللاعبين بين أندية دوريات أوروبا الكبرى. أرقام قد لا يتخيل البعض تقسيماتها بين "مبلغ ثابت" و"متغيرات" تخضع لشروط البائع والمشتري. لكن المهم هنا هو أن بعض الأطراف الأخرى التي تكاد أسماؤها لا تظهر في وسائل الإعلام، تستفيد في بعض الأحيان من هذه الصفقات.
وهذا تماماً ما حصل لنادي آر كي سي فالفيك الهولندي، فبفضل انتقال لاعب خط وسط أياكس أمستردام فرانكي دي يونغ إلى القلعة الكاتالونية مؤخراً لقاء 75 مليون يورو، تمكن ناديه الأسبق فالفيك من تمويل تغيير عشب ملعبه. وهو أمر مهم خصوصاً بعد تمكنه من الصعود نهاية الموسم المنصرم للعب في دوري الدرجة الأولى في هولندا.
وحصل النادي الهولندي على قرابة خمسة ملايين يورو بعد إتمام صفقة دي يونغ، فقررت إدارة النادي استخدام هذا المبلغ في رفع العشب الاصطناعي من ملعبه وساحة تدريبات الفريق ووضع عشب طبيعي بدلاً عنه. وهي عملية تكلف بطبيعة الحال ملايين من اليوروهات، لكنه يبقى من الأمور المهمة كما يقول أحد مسؤولي النادي لموقع "Goal" الرياضي، ويضيف: "من المهم أن تجري التدريبات في ذات الظروف التي تجري فيها مباريات الدوري".
وكان اللاعب الهولندي الشاب قد لعب لفرق أكاديمية الشباب المشتركة لناديي فيلم تو تيلبورغ وآر كي سي فالفيك، قبل أن يوقع عقده الاحترافي الأول في مطلع أغسطس/ آب 2013، حيث لعب في الموسم التالي في صفوف فيلم تو تيلبورغ حتى 2015، ليبدأ بعدها مشوراه في صفوف أياكس امستردام بعد انتقاله في أغسطس/ آب 2015.
يُذكر أن النادي الهولندي نجح في مايو/ أيار الماضي من الصعود مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى في هولندا بعد خمسة أعوام من الغياب.
ع.غ
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري