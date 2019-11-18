 صفقة المقاتلات الروسية لمصر.. لماذا كل هذا الغضب الأمريكي؟ | سياسة واقتصاد | DW | 19.11.2019

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سياسة واقتصاد

صفقة المقاتلات الروسية لمصر.. لماذا كل هذا الغضب الأمريكي؟

تهديد أمريكي قوي تسلمته مصر إن هي استمرت في مساعيها للحصول على المقاتلة الروسية المتطورة سوخوي سو-35. لكن القاهرة اعتمدت منذ سنوات استراتيجية تنويع مصادر السلاح. فلماذا كل هذا الغضب الأمريكي الآن؟

SU-35 fighter Jet (picture-alliance/dpa/TASS/M. Lystseva)

نموذج لطائرة سو 35 الروسية. صورة رمزية.

حذرت الولايات المتحدة مصر عبر وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر من إبرام صفقة شراء مقاتلات سوخوي سو-35 الروسية المتطورة. وشددت واشنطن على أن مضي القاهرة قدماً في هذه الصفقة قد يعرضها لعقوبات كما سيعقد بصورة كبيرة اتفاقات الدفاع الأمريكية مع مصر.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت في تقرير لها كواليس الرسالة التي وجهها المسؤولان الأمريكيان لوزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، ونقلت عن مسؤولين في البنتاغون أنه تم تحذير قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس من عواقب تلك الصفقة، وطلبت واشنطن من القاهرة مراجعة علاقاتها العسكرية والاستخباراتية مع روسيا.

رد فعل أمريكي متوقع؟

مختارات

رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد مشتبها في القضية، إلا أنه وفي مقابلة حية نادرة، ينفي مزاعم تربحه من صفقة الغواصات الألمانية التي باعها إلى مصر وقال إن وراءها "أسرار دولة". (24.03.2019)

رغم أن التحالف الحاكم في المانيا أخذ على عاتقه مسؤولية عدم تصدير أسلحة إلى دول متورطة بحرب اليمن، استمر تدفق السلاح هذا العام لدول متورطة في تلك الحرب، في وقت تقترب فيه صادرات السلاح في ألمانيا من مستويات قياسية. (07.10.2019)

ويقول غونتر ماير خبير شؤون الشرق الأوسط والاستاذ بجامعة ماينز في مقابلة مع DW عربية إن مصر طلبت من أمريكا الحصول على أحدث طراز من مقاتلات F-35 وتم رفض هذا الطلب. في الوقت نفسه، سلّم الأمريكيون هذه الطائرة إلى السعودية، "وكرد على هذا الرفض، اتفقت مصر على شراء 20 طائرة مقاتلة طراز SU-35 الروسية مقابل ملياري دولار والتي تقترب من مستوى كفاءة F-35 الأمريكية".

وتسلم الولايات المتحدة الطائرات المقاتلة من الفئة الاعلى من طراز F-35 لشركاء موثوقين من حلف شمال الأطلسي أو لإسرائيل. لكن وفي ضوء الوضع المتفاقم في الخليج، وافقت على منحها للسعودية أيضا.

ويرى محللون أن رد الفعل الأمريكي متوقع وخصوصاً عندما يرغب أحد حلفائها في شراء أسلحة روسية وسبق وأن حدث ذلك مع تركيا عندما حاولت شراء منظومة إس - 400 الصاروخية المتطورة. كما أن حسابات الجانب المصري وكذلك الجانب التركي تعتمد على إرسال إشارات استراتيجية لكلا الجانبين الأمريكي والروسي بأنه يمكن التعامل مع الدولتين بقدر من الاتزان والحصول على مميزات العلاقة سواء مع الولايات المتحدة أو مع روسيا.

USA Washington | Abdel Fatah Al-Sisi, Präsident Ägypten & Donald Trump (Reuters/C. Barria)

هل تتأثر علاقة السيسي بترامب جراء الصفقة؟

ليست المرة الأولى

في واقعة أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في وقت سابق إن مصر اعترفت بمحاولة شراء 30 ألف قنبلة صاروخية كانت مخبأة على متن سفينة شحن كورية شمالية في عام 2016 وهي في طريقها لميناء مصري في قناة السويس. بيد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أحبطت العملية التي وصفتها الأمم المتحدة وقتها بأنها "أكبر عملية ضبط لأسلحة في تاريخ العقوبات ضد كوريا الشمالية"، وتأزمت بسبب ذلك العلاقات العسكرية المصرية-الأمريكية، لكن الأمر لم يصل إلى حد التهديد بفرض عقوبات كما حدث اليوم.

وبحسب اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري المصري إن واشنطن كانت قد فرضت على القاهرة - بعد الحراك الاجتماعي في 2011 - قيوداً مشددة على العلاقات العسكرية والامداد بالأسلحة، فمثلاً توقفت صيانة المقاتلات الأمريكية كما أوقف تسليم باقي صفقات السلاح لمصر، "فكان ذلك درساً قوياً لمصر بأن تتوسع في تنويع مصادر السلاح لذا حصلنا على سلاح من فرنسا وروسيا وألمانيا ولم يكن هناك مشكلة مع الولايات المتحدة وقتها"، مشيراً إلى توسع مصر في انتهاج سياسة تنويع مصادر السلاح بشكل واسع منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة البلاد، بحسب ما قال لـDW  عربية.

مخاوف أمريكية لها ما يبررها؟

ويرى غونتر ماير خبير شؤون الشرق الأوسط والاستاذ بجامعة ماينز أن أكثر ما تخشى منه واشنطن أن يتم تزويد دول المنطقة بأنظمة الأسلحة الروسية - خاصة نظم الدفاع الجوي - "فعندها يمكن بالفعل أن تقلق أمريكا مما يمكن أن تحصل عليه روسيا من معلومات تقنية بشان الأسلحة الأمريكية، ما قد يزيد من مخاطر أن تُسقط الطائرات F-35 بواسطة الأنظمة العسكرية الروسية، وقد تصل التقنيات العسكرية الأمريكية المتطورة إلى أيدي الروس بشكل أو بآخر".

Russland Moskau | S-400 Raketenabwehrsystem (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

منظومة اس 400 الروسية

وبصورة ما، يتفق الخبير العسكري المصري اللواء جمال مظلوم مع الأمر، طارحا المقاربة الروسية – التركية في السياق، فيقول إن أمريكا فرضت عقوبات على تركيا بسبب المحاولات التركية شراء منظومة الصواريخ اس – 400، "ما قد يعني دخول تلك المنظومة الروسية في منظومة دفاعية نسبة كبيرة منها غربي".

ويضيف بأن الولايات المتحدة تنظر إلى هذه المنظومة الروسية بعين التشكك في أن الروس يمكنهم بسبب ذلك الحصول على معلومات عسكرية وتقنية حساسة بدمج المنطومة الروسية مع المنظومات الغربية "وهذا ما يمكن أن يطلق عليه الصفقة الخبيثة، لكن حصول مصر على المقاتلات الروسية لا يتضمن مثل هذا الخطر الاستراتيجي الكبير بعكس دخول منظومة اس 400 الروسية على شبكة الدفاع الجوي الأوروبية أو الناتو".

ويذهب الخبير العسكري المصري إلى القول بأن هناك هدف امريكي أساسي وهو الحفاظ على التفوق الإسرائيلي العسكري في المنطقة، "فالأمر ليس متعلقاً فقط بمصر بل بكافة الدول التي تمدها الولايات المتحدة بسلاح أمريكي بما يضمن التفوق الاسرائيلي".

Günter Meyer, Leiter des Zentrums für Forschung zur arabischen Welt an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (Privat)

ونتر ماير خبير شؤون الشرق الأوسط والاستاذ بجامعة ماينز

ويقول اللواء المصري المتقاعد إن "هذا ليس بالأمر الجديد أو الغربيب على صفقات الأسلحة الأمريكية للمنطقة، فبعض الأسلحة التي تصدر لدول أخرى في المنطقة يوضع لها قواعد بعدم التمركز في مناطق قد تشكل تهديداً لإسرائيل ويجب أن نعرف أن مما يتردد أن المقاتلة الروسية تتمتع مزايا قد تتفوق فيها على نظيرتها الأمريكية خاصة وأن التقارير تشير إلى أنها طائرة قوية للغاية وشديدة التطور"، مضيفاأن ميزة السلاح الروسي هو أنه متقدم وأرخص ثمناً من الأمريكي ما يجعله مفضلاً في الكثير من الأسواق العالمية.

زوبعة في فنجان

ويعتقد الخبير العسكري المصري أن الأمر لن يتصاعد بين مصر والولايات المتحدة، "فقد يتم الوصول لاتفاق بحظر استخدام مصر للطائرات الروسية في اتجاهات معينة"، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بأن "مصر سيكون لديها مانع في ذلك، فهي من بعد اتفاقية كامب ديفيد لا تريد الدخول في نزاع مع إسرائيل ولا مع غيرها لا الآن ولا مستقبلاً وتريد فقط تأمين حدودها وتنشيط اقتصادها وليس لديها ما يدفعها للدخول في نزاعات مع آخرين، لذا أعتقد أن هذه الأزمة بين أمريكا ومصر ستمر وستكون مجرد زوبعة في فنجان وقد لا تتم الصفقة بين مصر وروسيا من الأصل

ويتفق كل من ماير ومظلوم على أن الولايات المتحدة حريصة تماماً على ابقاء علاقاتها الاستراتيجية مع مصر على أفضل ما يكون خاصة في ضوء التوترات المتزايدة مع إيران والأوضاع غير المستقرة في المنطقة. ويشير اللواء مظلوم إلى أن "الولايات المتحدة تعلم مدى أهمية مصر كدولة كبيرة في المنطقة ومدى أهميتها في استقرار الشرق الأوسط وأن واشنطن ستحاول الحفاظ على شعرة معاوية مع القاهرة".

محمود حسين/كرستن كنيب

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    تزامنت أحداث الربيع العربي مع الاحتجاجات المناهضة لبوتين، تلتها الثورة في أوكرانيا ما جعل صناع القرار في الكرملين يشعرون بعزلة قاتلة. غير أن التدخل الروسي في سوريا تزامنا مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من المنطقة، قلب موازين القوى رأسا على عقب.

  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة S-400 عنوان نجاح السلاح الروسي

    تُعتبر منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى منظومات الصواريخ أرض–جو الأكثر تطورا في العالم، إذ يؤكد بعض الخبراء العسكريين قدرتها على اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرة الشبح الأمريكية التي يُقال بأنها عصية عن الرادارات. وباتت هذه المنظومة من أبرز أدوات تعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة إس 300 والردع الإيراني

    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سوخوي ـ استعراض القوة الروسية في سوريا

    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

    في الصورة دبابة روسية الصنع من طراز تي ـ إس 90 من آخر ما اقتنته الجزائر. تعتبر روسيا، تقليديا، وقبلها الاتحاد السوفييتي المزود الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، غير أن الأخيرة توجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادرها وخصوصا التقرب من مزودين أوروبيين خصوصا ألمانيا.

  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


مختارات

السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة. (01.03.2018)  

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في خطوة غير مسبوقة - واشنطن تهدد القاهرة بعقوبات بسبب طائرات روسية 18.11.2019

لطالما كانت واشنطن مزودًا رئيسيًا للأسلحة لمصر لكن روسيا وسعت نفوذها بقوة بالشرق الأوسط. والآن وبعد سعي مصر لشراء مقاتلات روسية، حذرت وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان القاهرة من احتمال تعرضها لعقوبات بسبب تلك الخطوة.

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