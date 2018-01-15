يُطلق مصطلح "صفقة القرن" على خطة الرئيس الأمريكي ترامب لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويرفض الفلسطينيون هذه الصفقة لأسباب أبرزها عدم الاعتراف بحقهم في القدس وكامل الضفة الغربية. وقد تم الإعلان عنها في يناير 2020.

تشمل صفقة القرن بنود من أبرزها منح إسرائيل السيادة على إجزاء واسعة من الضفة الغربية ومن ضمنها غور الأردن وعدم الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. كما أن هذه الدولة يجب أن تكون مجردة من السلاح. وقد رفض الفلسطينيون الخطة لدرجة أن الرئيس محمود عباس اطلق عليها "صفعة القرن".