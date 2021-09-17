 صفقة الغواصات.. باريس الغاضبة تتهم واشنطن وكانبيرا بـ″الكذب″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.09.2021

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صفقة الغواصات.. باريس الغاضبة تتهم واشنطن وكانبيرا بـ"الكذب"

اتّهمت فرنسا أستراليا والولايات المتحدة بالكذب على خلفيّة إلغاء كانبيرا صفقة غواصات ضخمة مع باريس. غير أن رئيس الوزراء الأسترالي قال إنه يفترض أن باريس كانت على علم بـ"مخاوف جديّة" لبلاده حيال الغواصات الفرنسية.

أرشيف: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكوم تورنبول صورة بتاريخ مايو/ أيار 2018

أرشيف: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكوم تورنبول

 أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأحد (19 سبتمبر/ أيلول 2021) أنه يفترض بأن باريس كانت على علم بـ"المخاوف الجديّة والعميقة" التي راودت كانبيرا حيال  الغواصات الفرنسية  قبل إلغاء الاتفاقية الأسبوع الماضي. وقال موريسون للصحافيين في سيدني: "أعتقد أنه كان لديهم جميع الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدّية وعميقة راودتنا بأن الإمكانيات التي تملكها غواصات من فئة "أتاك" لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجية وأوضحنا بشكل تام أننا سنتّخذ قرارا مبنيا على مصلحتنا الوطنية". بدوره قال وزير الدفاع الأسترالي إن بلاده كانت "صريحة ومنفتحة وصادقة" مع فرنسا بشأن مخاوفها من صفقة الغواصات.

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ويأتي ذلك بعد أن اتهمت فرنسا شريكيها الأمريكي والأسترالي بـ "الكذب" بشأن صفقة  الغواصات، معتبرة أنّ ما حصل يمثّل "أزمة خطرة" بين الحلفاء. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أمر الجمعة باستدعاء سفيرَي بلاده في كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة للتعبير عن غضبه حيال قرار أستراليا إلغاء صفقة ضخمة للحصول من فرنسا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي واستبدالها بأخرى أمريكيّة.

ويُحبط هذا الخلاف الآمال في إمكان النهوض بالعلاقات بين باريس وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقتٍ ينصبّ الاهتمام الفرنسي على تعزيز الاستراتيجيّة الأمنيّة للاتّحاد الأوروبي والتفكير في تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه له عبر قناة "فرانس 2"، لم يُبدِ وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان أيّ مؤشّر إلى اتّجاه فرنسي نحو تهدئة للأزمة، مستخدماً لغة غير دبلوماسيّة واضحة تجاه أستراليا  والولايات المتحدةوكذلك بريطانيا. وبرّر لودريان استدعاء سفيرَي فرنسا في كانبيرا وواشنطن، عازياً ذلك إلى "وجود أزمة خطرة بيننا". وقال إنّ هذا الإجراء غير المسبوق في تاريخ العلاقات بين باريس وواشنطن "هو رمزي جدّاً. لقد حصل كذب، حصلت ازدواجيّة، حصل تقويض كبير للثقة، حصل ازدراء، لذا فإنّ الأمور بيننا ليست على ما يرام".

وأضاف الوزير الفرنسي بالقول: "استدعينا سفيرَينا لمحاولة الفهم ولنظهر لبلداننا الشريكة منذ وقت طويل أننا نشعر باستياء كبير وأنّ هناك فعلاً أزمة خطرة بيننا".

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في المقابل، لم يُعر لودريان أهمّية لإمكان استدعاء السفير في لندن، قائلاً: "نعلم انتهازيتهم الدائمة"، في إشارة إلى البريطانيّين بعد بضعة أشهر على بريكست، مضيفاً ما معناه أنّ بريطانيا ليست الطرف الأوّل المعني بهذه القضية.

 واتّهمت فرنسا الخميس أستراليا بـ "طعنها في الظهر"، كما اتّهمت واشنطن أيضاً بمواصلة السلوك الذي انتهجته خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن ألغت كانبيرا  الصفقة الضخمة مع باريس.  وكانت "نافال غروب" الفرنسيّة المملوكة جزئيّاً للدولة، اختيرت لتوفير 12 غوّاصة لصالح أستراليا، بناءً على نموذج غوّاصة "باراكودا" الفرنسيّة قيد التطوير.

 لكنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الأربعاء تحالفاً دفاعيّاً جديداً مع أستراليا وبريطانيا لتوسيع نطاق تكنولوجيا الغوّاصات النوويّة الأمريكيّة إلى أستراليا بالإضافة إلى الدفاع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي التطبيقي والقدرات تحت البحريّة. وعن دور لندن في الاتّفاقية الجديدة التي تمّت في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال لودريان إنّ "بريطانيا، في هذا الأمر برمّته، تُشبه إلى حدّ ما العجلة الثالثة".

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ورأى لودريان أيضاً أنّ الازمة الراهنة ستؤثّر في تحديد المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف شمال الأطلسي، من دون أن يشير إلى إمكان الخروج من الحلف. وقال "باشر الحلف البحث في مبادئه الأساسيّة بناءً على طلب رئيس الجمهوريّة. والقمّة المقبلة للحلف في مدريد ستُفضي إلى مفهوم استراتيجي جديد. بالتأكيد إنّ ما جرى للتوّ سيؤثّر في هذا التحديد".

 وتدارك "لكن في الوقت نفسه، على أوروبا أن تكون لها بوصلتها الاستراتيجيّة، وسيكون ذلك تحت مسؤوليّة فرنسا في النصف الأوّل من 2022"، في إشارة إلى الرئاسة الفرنسيّة للاتّحاد الأوروبي اعتباراً من الأوّل من كانون الثاني/يناير المقبل. واعتبر أنّه بعد الانسحاب المتسرّع للأميركيّين من أفغانستان، من دون التشاور مع الحلفاء، وبعد ملفّ الغواصات، "إذا أراد الأوروبّيون أن يبقوا حاضرين في التاريخ، فعليهم أن يتّحدوا ويدافعوا معاً عن مصالحهم، عندها سيكون مصيرهم مختلفاً تماماً".


ح.ز ع.غ (أ.ف.ب / رويترز)

  • Deutschland Containerschiff OOCL Hong Kong in Wilhelmshaven (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

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    رست أكبر ناقلة حاويات في العالم مؤخراً في ميناء فيلهمسهافن الألماني. يبلغ طول هذه السفينة 400 متر وتتسع لآلاف الحاويات، وتم تشييدها في مصنع سامسونغ بكوريا الجنوبية. وقبل توقفها في ألمانيا سبق للسفينة أن رست في ميناء "فليكس ستون" البريطاني ودانتسيغ البولندي.

  • Deutschland Containerschiff CMA CGM Marco Polo in Hamburg (picture-alliance/dpa/A. Warmuth)

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  • Öltanker Jahre Viking auf hoher See (picture-alliance/dpa/DPA Report)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

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  • Frankreich Testfahrt der Atlantique STX (picture-alliance/dpa/F. Dubray)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

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  • Motoryacht Azzam (Imago/TheYachtPhoto.com)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

    تحتدم المنافسة بين العديد من الأثرياء في العالم حول من يملك أكبر يخت. فهذه السفن يتم تمديد طولها أثناء فترة البناء لتجاوز المنافسين. المرتبة الأولى يحتلها حالياً يخت "عزام" بطول 180 متراً. وتضم السفينة الفاخرة، وهي ملك لثري سعودي، مهبطاً لطائرة هليكوبتر ونظاماً مضاداً للصواريخ وغواصة خاصة.

  • Deutschland Sailing Yacht A auf der Kieler Förde (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

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  • Flugzeugträger USS Gerald R. Ford (Imago/Zumapress/C. Delano)

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    صفائح ثلجية سميكة بثلاثة أمتار لا تطرح أي مشكلة أمام كاسحة الجليد الروسية "Arktika"، فهي أكبر سفينة من نوعها. وتتمثل مهمتها ابتداءاً من نهاية 2017 في فتح الطريق في القطب الشمالي أمام ناقلات النفط والغاز. شرعت هذه الكاسحة في العمل في يونيو/ تموز 2016 وستتبعها في السنوات المقبلة كاسحات جليد أخرى.

  • Schwimmkran SSCV Thialf (BoH/GPL)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

    إنها أقوى رافعة في العالم، إذ تتحمل وزناً يصل إلى 14.200 طناً، وهي تُستخدم كسفينة عمل في بناء الموانئ المفتوحة ويمكن أن تغوص بعمق بين 11.8 و31.6 متراً. يتكون الجذع من مجسمين عائمين يحملان المنصة على أربعة أعمدة فقط. سرعة العمل تصل إلى 11 كيلومتراً في الساعة الواحدة.

  • Dockwise Vanguard beim Transport einer Offshore Plattform (Boskalis)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

    المنصات المفتوحة قادرة على رفع سفن بأكملها. سفينة النقل تنحدر في الماء وترفع الحاوية عبر جارفات فوق منصة الشحن وترتفع السفينة مجدداً من تحت الماء. أكبر سفينة نقل في العالم يبلغ طولها 275 متراً.

  • Regisseur James Cameron taucht zum tiefsten Punkt der Meere (REUTERS)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

    نجح المخرج السينمائي جيمس كاميرون في الوصول إلى أعمق بقعة في البحار على متن غواصة صغيرة متقدمة فنياً شُيدت بين عامي 2005 و2012 في سرية تامة بأستراليا. وهبط كاميرون إلى عمق بلغ نحو 11 كيلومتراً إلى "خندق ماريانا" غربي المحيط الهادئ على متن غواصة يبلغ طولها ثمانية أمتار.

  • Yara Birkeland (Yara International)

    تصاميم عملاقة في صناعة السفن

    الحجم الكبير ليس هو كل شيء! في المستقبل قد تعمل السفن بلا أطقم وقد تسير بالكهرباء. المحاولة الأولى بسفينة حاويات مستقلة الدفع تطلقها النرويج. سميت السفينة "Yara Birkland" ويتوقع ان تنطلق في 2018 بشحنة من السماد. البداية ستكون مع قبطان، ولكن بدءاً من عام 2019 ستكون موجهة عن بعد، وفي عام 2020 ستكون مستقلة. وقد تكون السفينة "إنجازاً قياسياً" في الملاحة.


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US President Joe Biden (L) and France's President Emmanuel Macron (R) attend a plenary session during G7 summit in Carbis Bay, Cornwall on June 13, 2021. (Photo by PHIL NOBLE / POOL / AFP) (Photo by PHIL NOBLE/POOL/AFP via Getty Images)

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