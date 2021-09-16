 ″صفعة على الوجه″: شراكة أمنية جديدة تثير غضب فرنسا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 16.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

"صفعة على الوجه": شراكة أمنية جديدة تثير غضب فرنسا

"أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، بعبارات حادة وصفت فرنسا قرار أستراليا فسخ عقد ضخم معها لشراء غواصات تقليدية بعد أن دخلت في تحالف جديد مع واشنطن ولندن. الصين أيضا نددت بالاتفاق.

فرنسا تتتحدث عن خيانة الثقة إثر تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات.

فرنسا تتتحدث عن "خيانة الثقة" إثر تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات.

انتقدت فرنسا بشدة، قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه أمس الأربعاء (15 أيلول/سبتمبر 2021). ومن المقرر أن قرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، سيحرم فرنسا من صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016 مع أستراليا لتزويدها بغواصات تقليدية.

ووصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روح التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية. وقال لودريان لإذاعة "فرانس انفو" اليوم الخميس (16 أيلول/سبتمبر 2021): "أنا غاضب.. إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء... إنها صفعة على الوجه".

وأوضح: "لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة"، مضيفا أن كانبرا يتعين عليها الآن شرح الطريقة التي ستمكنها من الخروج من الصفقة. وقال وزير الخارجية الفرنسي: "لم ننته من هذه القصة بعد".

مشاهدة الفيديو 01:12

صادرات الأسلحة العالمية تشهد استقرارا للمرة الأولى منذ مطلع القرن

من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس، إنه يتفهم حجم الإحباط الفرنسي بسبب خسارة الصفقة. وكان عقد كبير بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء أسطول مكوّن من 12 غواصة، قد أُلغي بعد انضمام كانبرا إلى شراكة ثلاثية مع لندن وواشنطن.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والرئيس الأمريكي جو بايدن  ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الشراكة الجديدة، التي تعرف اختصارا باسم "أوكوس"، والتي ستسمح للدول الثلاث بتبادل  التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.

وقال القادة إن الجزء الأول من الاتفاقية الأمنية التاريخية سيشهد جهدا ثلاثيا لمدة 18 شهرا "لتحديد المسار الأمثل" لحصول أستراليا على غواصات  تعمل بالطاقة النووية. وكانت شركة "نافال غروب"، وهي شركة فرنسية تملك الدولة معظمها وتعمل في مجال الدفاع والطاقة، فازت بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.

تنديد صيني

من جهتها نددت الصين أيضا بالصفقة التي وصفتها بـ "غير المسؤولة إطلاقاً" بين الولايات المتحدة وأستراليا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أمام الصحافة إن "التعاون بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الغواصات النووية يزعزع بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، ويكثّف سباق التسلح ويقوّض الجهود الدولية باتجاه إزالة انتشار الأسلحة النووية".

أما رئيس الوزراء البريطاني فقال إن اقتناء أستراليا غواصات تعمل بالدفع النووي "سيساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". وقال جونسون إن هذه الخطوة "لم يكن المقصود منها أن تكون معادية لأية قوة أخرى".

ا.ف/و.ب  (د.ب.أ، أ.ف.ب)

  • الرمان

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الرمان

    تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

  • الزعتر البري

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزعتر البري

    يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

  • اللافندر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    اللافندر (الخزامى)

    بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

  • الشمر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الشمر

    يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

  • العسل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    العسل

    يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

  • القرنفل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    القرنفل

    إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

  • النعناع

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    النعناع

    يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

  • الكركم

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الكركم

    لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

  • الزنجبيل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزنجبيل

    يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

  • إكليل الجبل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    إكليل الجبل

    "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح


مختارات

بعد مفاوضات.. ألمانيا والنرويج تتفقان على مشروع غواصات بالمليارات

بعد سنوات طويلة من المفاوضات بين ألمانيا والنرويج توصل البلدان أخيراً إلى اتفاق لشراء غواصات قُدرت كلفتها بالمليارات. على أن يتم بناء الغواصات في مدينة ألمانية مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل بالمدينة.  

بايدن يمضي قدماً في صفقة سلاح للإمارات أقرها ترامب

قررت إدارة جو بايدن المضي قدما في إتمام صفقة أسلحة للإمارات وقعها دونالد ترامب وتبلغ قيمتها أكثر من 23 مليار دولار وتتضمن طائرات إف 35 متطورة، وذلك رغم انتقادات داخلية بسبب ضلوع أبو ظبي في حرب اليمن.  

مصر تشتري مقاتلات رافال الفرنسية.. فما أهمية هذه الصفقة؟

أكدت مصر إبرام عقد توريد 30 مقاتلة من طراز رافال مع فرنسا، في صفقة "تبلغ قيمتها 3.75 مليار يورو". المقاتلات تتميز "بقدرات قتالية عالية ويمكنها تنفيذ المهام بعيدة المدى"، فيما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالصفقة.  