 صعوبة بلع حبوب الدواء.. الأسباب والمحاذير و″خدع″ للتغلب عليها | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.10.2022

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صحة

صعوبة بلع حبوب الدواء.. الأسباب والمحاذير و"خدع" للتغلب عليها

يعاني البعض من صعوبة في ابتلاع حبوب الدواء الكبيرة. وفي حين يرجع البعض ذلك إلى جفاف الفم، يربطها البعض الآخر بحدوث اضطرابات في الجسم، فما مسببات هذا الأمر وما العمل للتغلب على هذه المشكلة؟

صورة رمزية لحبة دواء على لسان سيدة

صعوبة ابتلاع حبوب الدواء الكبيرة قد يؤثر في تناول الجرعات الدوائية

صعوبة ابتلاع الدواء مشكلة منتشرة، ولها أهميتها، إذ وفقًا لدراسة أجريت في عدة عيادات طبية متخصصة ولاية بادن فورتمبيرغ بمشاركة حوالي 1000 شخص من مختلف الفئات العمرية، أعرب شخص من كل ثلاثة مشاركين عن مواجهته بعض الصعوبة في ابتلاع حبوب الدواء الكبيرة، وصرح بعض المشاركين أن هذا السبب يدفعهم لتناول جرعة دوائية أقل، في حين صرح شخص من كل عشرة مشاركين امتناعهم تمام عن تناول الدواء، بسبب صعوبة ابتلاعه، وذلك وفقا لما نشره موقع  pascoe الألماني المتخصص.

مختارات

اليود من الأملاح المعدنية الضرورية للجسم. لكن نقصه أو زيادته في الجسم يتسبب في أضرار صحية مختلفة. فكيف يمكن ضمان الحصول على القدر الكافي من هذه المادة الضرورية؟

يختلف العلماء في الكمية التي يجب أن يشربها الإنسان من الماء يومياً، وحتى أن بعضهم وضع ما يسمى بـ"قاعدة اللترين" لتحديد هذه الكمية. دراسة استرالية تخلص إلى نتيجة تغير نظرتنا إلى هذه القاعدة وصحتها.

أسباب المشكلة

وفقا لموقع فت فور فن المتخصص بالأمور الصحية والغذائية فإن هناك عدة أسباب لحدوث هذا الأمر، فقد يكون السبب نفسي فقط، ولا يعني وجوده دلالة على أعراض صحية في الجسم. على سبيل المثال، إذا سبق لك أن اختنقت بشيء نتيجة لذلك، نشأ لديك الخوف من ابتلاع الحبوب.

وصفات منزلية سهلة لعلاج صعوبة البلع

ومع ذلك، يمكن أن يكون اضطراب البلع أيضًا وراء صعوبة تناول الدواء، ويشمل هذا الأمر مشاكل في المعدة أو المريء، وهو ما ينتج تشنجا خاصة في الصباح، يصعب على المريض تناول الدواء أو وابتلاع الحبوب الكبيرة، ويشعر المريض كما لو أن الحبوب تبقى ملتصقة على فوهة الحنجرة، حتى لو شرب معها كمية كبيرة من المياه.

خدع للتغلب على المشكلة

في بعض الحالات، يقوم بعض المرضى بتقسيم حبوب الدواء من أجل تقليل الحجم، في حين يلجأ البعض الآخر لسحق حبة الدواء وتناولها بعد ذلك، بيد أن الأطباء يحذرون من خطورة هذا الأمر، فليس كل الدواء صالح للتقسيم أو السحق، وهذا الأمر قد يفقده فعاليته أو يقلل منها.

هناك نوعان من الحيل التي تجعل تناول أقراص أو كبسولات كبيرة أسهل بكثير باستخدام تقنية البلع الصحيحة. من المهم التمييز بين أشكال الجرعات. يوصي الخبراء بـ"خدعة الزجاجة" إذا كنت تواجه مشكلة في البلع. يتم وضع القرص على اللسان، ثم تشرب من زجاجةكمية وافرة من الماء وتبلع الحبة مع الماء مباشرة، تنجح هذه الحيلة مع البعضّ، ومن المهم إمالة رأسك للخلف قليلاً.

عنصر اليود: احذر من أضرار نقصه أو زيادته على الجسم!

خدعة أخرى يقوم بعض الأشخاص أيضًا بإخفاء حبوبهم في الطعام لتسهيل تناولها. الأطعمة اللينة مثل الزبادي مناسبة بشكل خاص لهذا الغرض. لا يجب إذابة الحبوب في الماء. هذا يجعلها أيضا أقل فعالية. تأكد من شرب كمية كافية من الماء قبل وبعد.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤخذ كل قرص مع الطعام. لذلك، اقرأ نشرة الدواء مسبقًا أو وضح ذلك مع الطبيب المعالج أو مع الصيدلية

هناك بعض الكبسولات الكبيرة التي يمكن فتحها وتناول ما بها من مسحوق مباشرة دون أن تفقد فعاليتها العلاجية، من المهم التأكد من هذا الأمر مع الطبيب أو الصيدلية.

ع.أ.ج

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  • Rein einfacher als raus - BdT (AP)

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