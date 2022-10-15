صعوبة بلع حبوب الدواء.. الأسباب والمحاذير و"خدع" للتغلب عليها

صعوبة ابتلاع الدواء مشكلة منتشرة، ولها أهميتها، إذ وفقًا لدراسة أجريت في عدة عيادات طبية متخصصة ولاية بادن فورتمبيرغ بمشاركة حوالي 1000 شخص من مختلف الفئات العمرية، أعرب شخص من كل ثلاثة مشاركين عن مواجهته بعض الصعوبة في ابتلاع حبوب الدواء الكبيرة، وصرح بعض المشاركين أن هذا السبب يدفعهم لتناول جرعة دوائية أقل، في حين صرح شخص من كل عشرة مشاركين امتناعهم تمام عن تناول الدواء، بسبب صعوبة ابتلاعه، وذلك وفقا لما نشره موقع pascoe الألماني المتخصص.

أسباب المشكلة

وفقا لموقع فت فور فن المتخصص بالأمور الصحية والغذائية فإن هناك عدة أسباب لحدوث هذا الأمر، فقد يكون السبب نفسي فقط، ولا يعني وجوده دلالة على أعراض صحية في الجسم. على سبيل المثال، إذا سبق لك أن اختنقت بشيء نتيجة لذلك، نشأ لديك الخوف من ابتلاع الحبوب.

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ومع ذلك، يمكن أن يكون اضطراب البلع أيضًا وراء صعوبة تناول الدواء، ويشمل هذا الأمر مشاكل في المعدة أو المريء، وهو ما ينتج تشنجا خاصة في الصباح، يصعب على المريض تناول الدواء أو وابتلاع الحبوب الكبيرة، ويشعر المريض كما لو أن الحبوب تبقى ملتصقة على فوهة الحنجرة، حتى لو شرب معها كمية كبيرة من المياه.

خدع للتغلب على المشكلة

في بعض الحالات، يقوم بعض المرضى بتقسيم حبوب الدواء من أجل تقليل الحجم، في حين يلجأ البعض الآخر لسحق حبة الدواء وتناولها بعد ذلك، بيد أن الأطباء يحذرون من خطورة هذا الأمر، فليس كل الدواء صالح للتقسيم أو السحق، وهذا الأمر قد يفقده فعاليته أو يقلل منها.

هناك نوعان من الحيل التي تجعل تناول أقراص أو كبسولات كبيرة أسهل بكثير باستخدام تقنية البلع الصحيحة. من المهم التمييز بين أشكال الجرعات. يوصي الخبراء بـ"خدعة الزجاجة" إذا كنت تواجه مشكلة في البلع. يتم وضع القرص على اللسان، ثم تشرب من زجاجةكمية وافرة من الماء وتبلع الحبة مع الماء مباشرة، تنجح هذه الحيلة مع البعضّ، ومن المهم إمالة رأسك للخلف قليلاً.

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خدعة أخرى يقوم بعض الأشخاص أيضًا بإخفاء حبوبهم في الطعام لتسهيل تناولها. الأطعمة اللينة مثل الزبادي مناسبة بشكل خاص لهذا الغرض. لا يجب إذابة الحبوب في الماء. هذا يجعلها أيضا أقل فعالية. تأكد من شرب كمية كافية من الماء قبل وبعد.

ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤخذ كل قرص مع الطعام. لذلك، اقرأ نشرة الدواء مسبقًا أو وضح ذلك مع الطبيب المعالج أو مع الصيدلية

هناك بعض الكبسولات الكبيرة التي يمكن فتحها وتناول ما بها من مسحوق مباشرة دون أن تفقد فعاليتها العلاجية، من المهم التأكد من هذا الأمر مع الطبيب أو الصيدلية.

ع.أ.ج