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صعدة

تعد صعدة معقل الحوثيين الذين يسيطرون حاليا على صنعاء والحديدة ومدن أخرى. تتعرض المدينة منذ بداية حرب اليمن لغارات طائرات التحالف العربي التي تؤدي أيضا إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين، إضافة إلى دمار في الأبنية والمنشآت.

تقع مدينة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وهي مركز محافظة صعدة شمال غرب اليمن ومعقل جماعة "انصار الله"، الحوثية التي تدعمها إيران. تشتهر المدينة ذات الطابع الإسلامي بأسواقها التقليدية ومنتجاتها الزراعية والحرفية المتنوعة. وتبع أهميتها أيضا من موقعها على مفترق الطرق المتوجهة من جنوب اليمن وغربه إلى الشمال نحو مكة والمدينة والمنورة. وكانت صعدة مركز الدولة الزيدية على مدى ألف سنة، من 898 حتى 1962 م.

The wreckage of a bus remains at the site of an airstrike in Saada, Yemen on Friday, Aug. 10, 2018. Yemen's Shiite rebels are backing a United Nations' call for an investigation into a Saudi-led coalition airstrike in the country's north that killed dozens of people the previous day, including many children.(AP Photo/Kareem al-Mrrany) |

استهداف الأطفال في اليمن.. تكتيك حربي ممنهج؟ 10.08.2018

استدعى استهدف حافلة أطفال مدينة ضحيان في صعدة ردود فعل شاجبة وإدانات ودعوات للتحقيق. هل ما حدث "تكتيك عسكري ممنهج"؟ وماذا عن تجنيد الأطفال الذين يبدو أن دماءهم تفرقت بين أطراف النزاع؟ وهل رد فعل الغرب على مستوى الحدث؟
Shiite rebels, known as Huthis or Ansarullah, stand on a road in Omran province north of Yemen on March 23, 2014. Twelve people were killed in clashes between Yemeni forces and Shiite rebels on the outskirts of the northern city of Amran, a local official and tribal sources said. AFP PHOTO/GAMAL NOMAN (Photo credit should read GAMAL NOMAN/AFP/Getty Images)

ما حقيقة النفوذ الإيراني في اليمن؟ 01.04.2014

يرى كثير من اليمنيين أنّ إيران تدعم الحوثيين في شمال بلدهم وتدعم الانفصاليين في الجنوب، فيما يعتقد آخرون أنّ السعودية تحاول أن تترجم الحراك الحوثي والجنوبي إلى مفردات تدخل إيراني. فهل اليمن ساحة صراع سعودي إيراني؟
A supporter of the separatist Southern Movement gestures during clashes with security forces in the southern Yemeni port city of Aden February 21, 2013, ahead of planned rallies to mark the first anniversary of ex-president Ali Abdullah Saleh's ouster. Yemen has struggled to restore normality since President Abd-Rabbu Mansour Hadi was elected in February 2012 following a year of protests that forced his predecessor Saleh to step down after 33 years in power. REUTERS/Khaled Abdullah (YEMEN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY)

"حوار اليمن لن ينجح إذا تم تجاهل نبض الشارع" 18.03.2013

أنطلق في صنعاء مؤتمر حوار وطني يسعى لتفكيك أزمات اليمن عن طريق دراسة قضايا عدة من بينها قضيتي الجنوب وصعدة إلى جانب المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، لكن ما هي فرص نجاح هذا الحوار؟ وماذا لو فشل؟
AUSSCHLIEßLICH ZUR REDAKTIONELLEN NUTZUNG!!! An undated handout picture obtained from the Yemeni Army on 13 January 2010 shows damaged houses of the Old Saada city caused by fighting between government troops and Shiite rebels in the northern Yemeni province of Saada. The Yemeni military said on 13 January 2009 that it killed over 17 Shiite al-Houthi rebels in fierce fighting in the old city of Saada, north Yemen. The Yemeni army waged in August intense fighting in order to retake parts of Saada from the al-Houthi rebels. UNHCR said that the renewed fighting in Saada has pushed the number of people displaced by the conflict past the 200,000 mark. EPA/YEMENI ARMY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

الصراع الحوثي السلفي في صعدة: تركة نظام أم تنازع على النفوذ؟ 20.12.2011

يزداد حجم تداعيات الصراع الحوثي- السلفي في محافظة صعدة شمال اليمن من يوم إلى آخر، ما يهدد وضع هذه المدينة المتخمة بالحروب.
FILE - This Jan. 10, 2011 file photo shows Yemen President Ali Abdullah Saleh in Sanaa, Yemen. Saleh returned Friday Sept. 23, 2011 to the violence-torn Yemeni capital after more than three months of medical treatment in Saudi Arabia in a surprise move certain to further enflame battles between forces loyal to him and his opponents. (Foto:Hani Mohammed, File/AP/dapd)

"الرئيس صالح عاد إما ليستقيل أو يحسم عسكريا في الثورة اليمنية" 24.09.2011

أثارت عودة علي عبد الله صالح إلى اليمن بعد رحلة علاجية، تكهنات كثيرة حول مستقبل اليمن. دويتشه فيله حاورت المحلل السياسي عادل الشرجبي تأثير عودة صالح على موازين القوى هناك.
epa02577743 Yemenis hold a flag of Egypt as they celebrate after Egyptian Preisdent Hosni Mubarak stepped down, outside the Egyptian embassy in the capital Sana'a, Yemen, late 11 February 2011. Egyptian president Mubarak stepped down as leader after 18 days of widespread anti-government demonstrations. The country is now is the hands of the high command of the armed forces, headed by the defence minister. EPA/YAHYA ARHAB +++(c) dpa - Bildfunk+++

مظاهرات اليمن ـ إرهاصات ثورة أم رد فعل عاطفي مؤقت؟ 13.02.2011

يشهد اليمن حالياً مظاهرات احتجاجية تطالب بتغيير النظام، تصدت لها الشرطة ومتظاهرون يقال إنهم أمنيون بزي مدني. فهل يسير "اليمن السعيد" على خطى تونس ومصر؟ دويتشه فيله حاورت المحلل السياسي اليمني سعيد الصوفي حول هذا الموضوع.
Symbolbild Grenzkonflikt Saudi-Arabien Jemen arabisch. DW-Grafik: Per Sander 2010_01_28_saudi_jemen_grenzkonflikt.psd

مصرع العشرات في اشتباكات شمال غرب اليمن 21.07.2010

لقي العشرات مصرعم في اشتباكات استمرت لمدة يومين بين المتمردين في اليمن وقبائل يقال أنها موالية للحكومة. ويأتي تجدد العنف بعد أسبوع من إعلان الرئيس اليمني استئناف قطر جهودها للوساطة بين الجانبين في إطار الهدنة الهشة.
ARCHIV - Das Bergdorf Dhudhan in der nordjemenitischen Provinz Amran (Archivfoto vom 21.06.2009). Zwei Kinder der im Jemen entführten Familie aus Sachsen sind frei. Die saudische Nachrichtenagentur SPA meldete am Dienstag (18.05.2010), saudische Sicherheitskräfte hätten die Kinder an der Grenze zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien in Empfang genommen. Von einer Befreiungsaktion war nicht die Rede. Foto: Yahya Arhab (zu dpa 0083 vom 18.05.2010) +++(c) dpa - Bildfunk+++

تحرير طفلتين ألمانيتين في المنطقة الحدودية اليمنية السعودية 18.05.2010

أكدت برلين تحرير طفلتين ألمانيتين في المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية، وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت أن أجهزتها الأمنية تمكنت من استعادة الطفلتين في عملية منسقة مع أجهزة الأمن اليمنية.
Ausschnitt des Jemens Hauptstadt Sana'a und Provinz Sa'dah mit der gleichnamigen Provinzstadt

قتلى وجرحى في اشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين 11.05.2010

تبادلت الحكومة اليمينية وجماعة الحوثيين الاتهامات بالمسؤولية عن اشتباكات مسلحة بين الجانبين شمال البلاد أوقعت جنديين وعدد غير محدد من الحوثيين، الحادث يعتبر الأسوأ منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في فبراير/شباط.
Symbolbild Grenzkonflikt Saudi-Arabien Jemen arabisch. DW-Grafik: Per Sander 2010_01_28_saudi_jemen_grenzkonflikt.psd

صنعاء تتهم الحوثيين باستهداف طائرة عسكرية والجماعة تنفي 16.04.2010

فيما اتهم مسؤول يمني جماعة الحوثيين بإطلاق النار على طائرة عسكرية كانت تحلق فوق صعدة، محذرين من "انتهاكات خطيرة" لوقف إطلاق النار بين الطرفين، نفى الناطق باسم الحوثيين أي علاقة لجماعته بالحادث مطالبا بالتحقيق.
Saudi soldiers occupy a position on Mt. Doud, Wednesday Jan. 27, 2010, a high strategic position in the southern Saudi province of Jizan, near the border with Yemen, that was occupied by Houthi rebels from Yemen, and was retaken by the Saudi military a week ago. At least 133 Saudis soldiers died, mostly in the ground fighting to retake the strategic high ground on the frontier. It is not clear how many rebels were killed. Saudi joined the 5-year-old fight when Yemeni rebels crossed the border and killed two Saudi soldiers. The northern rebels have been battling Yemen's government since 2004 complaining of neglect and discrimination. (AP Photo/Hassan Ammar)

الحوثيون يطلقون سراح جندي سعودي أسروه خلال المعارك 15.02.2010

في خطوة من شأنها أن تثبت في نظر الرياض مدى جدية إنهاء القتال مع السعودية ومدى الالتزام بتنفيذ شروط وقف إطلاق مع صنعاء، أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية اليوم الإفراج عن أول أسير سعودي من بين خمسة أسرى سعوديين يحتجزونهم.
This image taken from video released by the office of rebel leader Abdel Malik al-Hawthi purports to show a scene following aerial bombing in Haydan, Saada province, Yemen on Wednesday, Aug 12, 2009. Shiite rebels and local officials said Thursday Yemeni warplanes have bombed a northern province bordering Saudi Arabia for a second straight day, hitting a number of towns and killing several people. (AP Photo/Office of Abdel Malik al-Hawthi) THE ASSOCIATED PRESS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS HANDOUT IMAGE FROM VIDEO RELEASED BY THE OFFICE OF REBEL LEADER ABDEL MALIK AL-HAWTHI

إتفاق وقف إطلاق النار بين صنعاء والحوثيين – رغبة حقيقية في السلام أم تكتيك مرحلي؟ 12.02.2010

فيما اتهمت الحكومة اليمنية جماعة الحوثيين باختراق اتفاق وقف إطلاق النار بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ، قال خبراء إن الاتفاق جاء ضمن حسابات تهدف صنعاء من ورائها إلى كسب الوقت، قبل أن تعود لتصفية حساباتها مع الحوثيين.
Blick auf die Altstadt der Hauptstadt Sanaa. Aufnahme von 1987.

قتلى وجرحى في صعدة بعد خرق قرار وقف إطلاق النار 12.02.2010

لم يستمر وقف إطلاق النار في صعدة سوى ساعات حتى وردت أنباء بأن هناك عدة اختراقات نفذها الحوثيون أسفرت عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين.
Spent ammunition Wednesday, Jan. 27, 2010 on Mt. Doud, a high strategic position occupied by houthi rebels from Yemen that was retaken by the Saudi military a week ago. Mt. Doud is in the southern Saudi province of Jizan, near the border with Yemen.The Saudi assistant defense minister says his forces detained 1,500 Yemenis during fighting along the rugged border. Prince Khaled bin Sultan told reporters Wednesday that his forces had cleared the rebels out of the border region, but some snipers remain. His comments come a day after Yemeni rebel leader declared the war over. (AP Photo/Hassan Ammar)

صنعاء تشترط التزام الحوثيين بـ"الشروط الستة" لوقف الحرب 31.01.2010

فيما اشترطت الحكومة اليمنية التزام الحوثيين "بتنفيذ النقاط الست" للقبول بمبادرتهم لوقف العمليات العسكرية، وصف مسؤولون حكوميون مبادرة الحوثيين بـ "المراوغة". وميدانيا تواصلت الاشتباكات على جانبي الحدود اليمنية السعودية.
An undated handout picture released on 06 November 2009 by the Yemeni Army shows Yemeni soldiers taking position allegedly during clashes with Shiite al-Houthi rebels near the border with Saudi Arabia in the northern Yemeni province of Saada. Saudi Arabia said on 06 November 2009 its offensive against Yemeni Shiite rebels would continue until it had cleared them from its territory after gunmen infiltrated into the kingdom and attacked border guards. The Shiite rebels of Yemen have killed a Saudi security officer and wounded 11 others at the Yemeni-Saudi border. The Shiite al-Houthi rebels accused Saudi Arabia of backing Yemen?s armed forces in the conflict. Yemeni troops have been engaged in an on-off war with the Shiite al-Houthi rebels for the best part of five years. EPA/THE YEMENI ARMY / HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Report+++

الرياض تصعد من لهجتها إزاء الحوثيين وتعلن فقدان تسعة من جنودها 27.11.2009

فيما أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فقدان 9 جنود سعوديين بعد مواجهات مسلحة مع المتمردين الحوثيين على الحدود مع اليمن، أكدت بيانات رسمية أممية تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين في مناطق التمرد الحوثي.
This image taken from video released by the office of rebel leader Abdel Malik al-Hawthi purports to show a scene following aerial bombing in Haydan, Saada province, Yemen on Wednesday, Aug 12, 2009. Shiite rebels and local officials said Thursday Yemeni warplanes have bombed a northern province bordering Saudi Arabia for a second straight day, hitting a number of towns and killing several people. (AP Photo/Office of Abdel Malik al-Hawthi) THE ASSOCIATED PRESS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS HANDOUT IMAGE FROM VIDEO RELEASED BY THE OFFICE OF REBEL LEADER ABDEL MALIK AL-HAWTHI

الطيران السعودي يقصف مواقع للمتمردين الحوثيين وصنعاء تنكر ضرب أهداف داخل اليمن 05.11.2009

أعلنت السعودية أنها قصفت مواقع للحوثيين في شمال اليمن ردا على تسلل مسلحين حوثيين إلى السعودية وقتلهم لجندي سعودي. وفيما أعلن الحوثيون أن الطيران السعودي شن هجوماً مكثفاً على عدد من مواقعه، نفت صنعاء ضرب أهداف داخل اليمن.
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