تعد صعدة معقل الحوثيين الذين يسيطرون حاليا على صنعاء والحديدة ومدن أخرى. تتعرض المدينة منذ بداية حرب اليمن لغارات طائرات التحالف العربي التي تؤدي أيضا إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين، إضافة إلى دمار في الأبنية والمنشآت.

تقع مدينة صعدة شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، وهي مركز محافظة صعدة شمال غرب اليمن ومعقل جماعة "انصار الله"، الحوثية التي تدعمها إيران. تشتهر المدينة ذات الطابع الإسلامي بأسواقها التقليدية ومنتجاتها الزراعية والحرفية المتنوعة. وتبع أهميتها أيضا من موقعها على مفترق الطرق المتوجهة من جنوب اليمن وغربه إلى الشمال نحو مكة والمدينة والمنورة. وكانت صعدة مركز الدولة الزيدية على مدى ألف سنة، من 898 حتى 1962 م.