 صراع لندني على حكيم زياش | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 06.01.2020

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رياضة

صراع لندني على حكيم زياش

كشف تقرير صحفي أن توتنهام وأرسنال دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش. فيما وضع نادي العاصمة الهولندية شرطاً للتخلي عن الدولي المغربي في فترة الانتقالات الشتوية.

زياش متحمس لخوض تجربة كروية جديدة.

تسيل موهبة زياش لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير.

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فريقي توتنهام وأرسنال، دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية، وأضافت أن "السبيرز" و"المدفعجية" يرغبان في تعزيز صفوفهما بلاعب من طينة زياش.

وأوضحت "ميرور" أن أياكس أمستردام لا يمانع في رحيل زياش عن الفريق في "الميركاتو" الشتوي الحالي، رغم أن عقده مع الفريق سينتهي في صيف 2022، وأردفت أن نادي العاصمة الهولندية يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه استرليني، من أجل السماح للاعبه بالرحيل.

مختارات

فريق أياكس أمستردام الهولندي، مفاجأة دوري الأبطال لهذا الموسم، في خضم توديع كبار لاعبيه، والآن جاء الدور على النجم المغربي حكيم زياش، إذ سُمح له هو الآخر بالرحيل ستكون فرصة رائعة لبايرن ميونيخ، فهل يستغلها؟ (17.05.2019)

بعدما جذب أنظار أندية أوروبية كبيرة، يُتوقع أن يخوض نجم أياكس أمستردام حكيم زياش تجربة كروية جديدة. اسم الدولي المغربي مطروح بقوة على طاولة فريق إنجليزي فاز بعدة ألقاب محلية وقارية في عالم الساحرة المستديرة. (23.05.2019)

وتابع نفس المصدر أن الدولي المغربي زياش، يسيل لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، بيد أن توتنهام وأرسنال هما الفريقان اللذان يتصدران سباق ضم صانع الألعاب الموهوب، والذي تألق بشكل لافت للغاية في السنوات الأخيرة.

ولفت المصدر أن حكيم زياش (26 عاماً) متحمس للغاية، من أجل خوض تجربة كروية جديدة بعيدة عن هولندا، لاسيما بعدما غير أكثر من زميل سابق له في أياكس أمستردام الأجواء على غرار فرينكي دي يونغ (برشلونة) وماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

ويرغب توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو في ضم زياش، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه كريستيان إيركسن، الذي يتوقع رحيله عن الفريق في وقت قريب للغاية. أما أرسنال، فإنه يمر بمرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب مميز بهدف العودة من جديد إلى سكة الانتصارات.

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

صلاح، المساكني، زياش، محرز ودياكيتي وغيرهم. إنهم نجوم تتعلق بهم آمال عشاق المنتخبات العربية الخمسة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2019. جولة مصورة من أبرز اللاعبين العرب في البطولة التي تحتضنها مصر. (18.06.2019)  

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