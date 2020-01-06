صراع لندني على حكيم زياش

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن فريقي توتنهام وأرسنال، دخلا في سباق من أجل ضم نجم أياكس أمستردام حكيم زياش في فترة الانتقالات الشتوية، وأضافت أن "السبيرز" و"المدفعجية" يرغبان في تعزيز صفوفهما بلاعب من طينة زياش.

وأوضحت "ميرور" أن أياكس أمستردام لا يمانع في رحيل زياش عن الفريق في "الميركاتو" الشتوي الحالي، رغم أن عقده مع الفريق سينتهي في صيف 2022، وأردفت أن نادي العاصمة الهولندية يرغب في الحصول على 43 مليون جنيه استرليني، من أجل السماح للاعبه بالرحيل.

وتابع نفس المصدر أن الدولي المغربي زياش، يسيل لعاب أكثر من فريق أوروبي كبير، بيد أن توتنهام وأرسنال هما الفريقان اللذان يتصدران سباق ضم صانع الألعاب الموهوب، والذي تألق بشكل لافت للغاية في السنوات الأخيرة.

ولفت المصدر أن حكيم زياش (26 عاماً) متحمس للغاية، من أجل خوض تجربة كروية جديدة بعيدة عن هولندا، لاسيما بعدما غير أكثر من زميل سابق له في أياكس أمستردام الأجواء على غرار فرينكي دي يونغ (برشلونة) وماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

ويرغب توتنهام بقيادة مدربه جوزيه مورينيو في ضم زياش، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للاعبه كريستيان إيركسن، الذي يتوقع رحيله عن الفريق في وقت قريب للغاية. أما أرسنال، فإنه يمر بمرحلة إعادة بناء ويحتاج إلى تعزيز صفوفه بأكثر من لاعب مميز بهدف العودة من جديد إلى سكة الانتصارات.